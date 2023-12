[COCOAS株式会社]

月間60万PVの知育・教育Webマガジンの事業買収で、一人でも多くの未来のグローバルリーダー輩出の実現へ



未来のグローバルリーダーを育てる英語保育園「COCOAS KIDS International School(ココアスキッズインターナショナルスクール)」や学童保育「COCOAS KIDS After School(ココアスキッズアフタースクール)」を運営するCOCOAS株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:下和田静香、以下「当社」)は、株式会社留学情報館(本社:東京都新宿区、代表取締役:大塚庸平)の運営する「知育マガジンChiik(チーク)」を事業買収しましたのでお知らせいたします。







当社は、インターナショナルスクール(英語保育園)を名古屋市内に2校、関東1校、関西1校運営をしております。

2024年4月、名古屋市内にて5校目となる瑞穂校も開校予定です。



この度、月間60万PVの知育・教育Webマガジンの事業買収をすることで、一人でも多くの保護者の方々へ最新の教育や子育て情報をお届けしていきます。



さらにサービスをアップデートし、COCOAS KIDS International SchoolやCOCOAS KIDS After Schoolという先生と子どもたちが対面で直接行う教育に加え、オンラインいう全国や世界と繋がることのできる形を通じて、真の国際人教育を行なっていきます。



■知育マガジン「Chiik(チーク)」について

Chiikは、妊娠期~小学校低学年のお子さまを持つ忙しいパパママのための知育・教育Webマガジンです。

月間PV約60万、月間UU約20万の日本最大級となっており、教育メソッドや知育、習い事、インターナショナルスクール情報、外国教育事情など様々なカテゴリの情報を提供しています。

サイトURL:https://chiik.jp/



■Chiikの由来

子どもを中心に親子が寄り添って頬(Cheak)を寄せ合う限りある楽しい時間を過ごせますようにという思いがこめられています。



■株式会社留学情報館 代表取締役 大塚氏のコメント

当社は当初、インターナショナルスクールの設立を目指していましたが、コロナウイルスの影響でその計画は頓挫しました。この状況に直面した中で、長期にわたり情熱を注いできた当社のウェブサイトは、今の私たちだけではその真の価値を十分に引き出すことが難しいという結論に至りました。

そこで、このサイトを私たちと同じように情熱を持ち、さらに発展させてくれる新たなオーナーへと譲渡することに決めました。

この決断は簡単なものではありませんでしたが、私たちはサイトを通じて提供される情報が、読者にとっても社会にとってもより価値あるものになると信じています。

新たなオーナーの下で、サイトがこれまで以上に充実し、多くの人々に価値をもたらすことを心から期待しています。



■ COCOAS KIDS International School及びAfter School概要

COCOAS KIDS International School(ココアスキッズインターナショナルスクール)

内容 : インターナショナルスクール(英語保育園)運営

講師 : 外国人講師+日本人講師

対象年齢 : 満1歳の誕生日の翌月~就学前のお子様

営業時間 : 8:30~19:00※校舎による



COCOAS KIDS After School(ココアスキッズアフタースクール)

内容 : アフタースクール(学童保育)運営

講師 : 外国人講師、日本人講師※コースによる

対象年齢 : 小学1年生~3年生

営業時間 : 14:00~19:00※校舎による

コース:ALL English Course、Japanese Course

~ALL English Courseとは?~

外国人講師による英語学童コース!放課後に英語環境で過ごすことで、日本にいながら自然に英語でのコミュニケーション能力を身につけることができます。

~Japanese Courseとは?~

日本人講師による日本語学童コース!お預かり時間内に外国人講師による英会話レッスンを毎日行います!また、世界の国々をキャンパスに、SDGsや文化の視点からSTEAM教育を行うグローバルリーダーシッププログラムも行います。



■校舎について

COCOAS KIDS International School/After School 大曽根校

所在地 : 愛知県名古屋市北区平安2丁目10番19号



COCOAS KIDS International School/After School 覚王山校

所在地 : 愛知県名古屋市千種区菊坂町1丁目39番



COCOAS KIDS International School 大宮校

所在地 : 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目37番1号 大宮コルビル1階



COCOAS KIDS International School 彩都校

所在地 : 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目5番8号



COCOAS KIDS International School/After School 瑞穂校 ※2024年4月開校予定

所在地 : 愛知県名古屋市瑞穂区松園町2丁目35番1号



■ 会社概要

会社名 : COCOAS株式会社

代表者 : 代表取締役 下和田 静香(しもわだ しずか)

設立 : 2015年7月

資本金:7350万円 ※資本準備金含む

電話番号 : 052-680-9298

アドレス:info_co@cocoas.jp

所在地 : 愛知県名古屋市北区平安2丁目10番19号

事業内容 : 教育事業

(COCOAS KIDS International School/COCOAS KI

DS After School等)

URL : https://cocoas-kids.com/ (スクールWebサイト)

https://cocoas.jp/ (コーポレートサイト)

https://cocoas-media.com/ (ママのための子育てwebマガジンCOCOAS)





