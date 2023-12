[株式会社インテンション]

■販売期間:~2023年12月25日(月) ■販売場所:IPNI,THUMBS UP MARKET,トロマチ商店 各店舗にて販売(兵庫県尼崎市武庫元町2丁目17-19)



『おとなのようなこどもふく』をコンセプトに、一人でも多くの子供達にオシャレを提供するキッズアパレルブランド、「IPNI(イプニ)(株式会社インテンション:兵庫県尼崎市)」は、2023年12月25(月)までの期間限定で、THUMBS UP MARKET,トロマチ商店と3店舗合同クリスマススペシャルコラボギフトバッグを販売いたします。







今回のタイアップでは、兵庫県尼崎市武庫元町にある近隣3店舗がタッグを組んでクリスマス特別仕様の"スペシャルコラボギフトバッグ"を販売いたします。



◆数量:数量限定のため、なくなり次第終了となります。

◆販売期間:~12/25(月)期間限定販売

◆販売場所:・IPNI(イプニ)・THUMBS UP MARKET(サムズアップマーケット)・トロマチ商店各店舗にて販売



気になる中身は、

THUMBS UP MARKET(サムズアップマーケット)からはテイクアウトでも大好評のデザインもかわいい特製クッキー、トロマチ商店からはリピーター続出の泡立ち水切れ抜群のキッチンスポンジ&パッケージデザインが秀逸なドリップコーヒーをIPNI(イプニ)で大人気のオリジナルメッシュバッグに入れた特別仕様のクリスマス限定コラボギフトバッグです。



◆販売価格:¥1980

通常¥2500相当の商品が、期間限定で¥1980でお買い求めいただけます。

クリスマスプレゼントや、ご自身へのご褒美などぜひ期間限定のコラボギフトバッグをお買い求め下さい。





『IPNI(イプニ)』

「オトナのようなコドモふく」

イプニとは「かわいこちゃん」を意味します。

大人服のようなオシャレなデザインの子供服を提供して、一人でも多くのイプニを増やす。

そんな想いでブランドを立ち上げました。

ファッションを通じて、お子様に寄り添い笑顔を届ける事をIPNI(イプニ)は目指しています。



〈店舗情報〉

〒661-0043

兵庫県尼崎市武庫元町2-17-19



営業時間:11:00~17:00

定休日:不定休 (詳しくはインスタグラムでご確認ください)



URL:https://ipni-store.com/(公式サイト)

URL:https://www.instagram.com/ipni___ (公式インスタグラム)

URL:https://www.rakuten.co.jp/ipni/(楽天市場店)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-11:16)