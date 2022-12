[内宮商事株式会社]

神奈川県 湘南 ブレスホテルで過ごす唯一無二の特別な時間



内宮商事株式会社(本社:東京都江戸川区、代表取締役:内宮 則一)は、ホテル・旅館業を中心に、飲食店や音楽スタジオ等の様々な空間提供事業を行っております。今回は、そのうちのリゾートホテル『BREATH HOTEL』(以下、ブレスホテルと表記)の一室、プロジェクションマッピングルーム「BREATH THE ILLUSION」をリニューアルします。映像は、東京駅のプロジェクションマッピングなどを手掛けたクリエイティブカンパニーNAKED, INC.(ネイキッド)が監修。2022年12月17日(土)より、リニューアルオープンします。









■コンセプトは『The Secret Paradise for you』

この部屋に訪れる 2 人の為に広がる特別な景色。海岸沿いというシチュエーションを活かし、自然の中へと溶け込むような没入感に包まれる空間を演出します。大迫力の映像の美しさをご体感ください。



■映像がより鮮明で立体的に。更にプロジェクションマッピングに特化した客室へと進化。

12 月に入り、クリスマスに向けて街中でイルミネーションを見かけることが増えました。江の島のイルミネーション『湘南の宝石』も、関東三大イルミネーションをはじめ、多くのイルミネーションランキングで常に上位にランクインしており、毎年絶大な人気を誇っています。ブレスホテルでは湘南の地を更に盛り上げるべく、2014 年のオープン当初から非日常を味わうことが出来る客室として提供してきたプロジェクションマッピングルーム「BREATH THE ILLUSION」をリニューアル。プロジェクションマッピングは新しい映像に一新し、客室もこれまで以上にプロジェクションマッピングに特化した造りへとバージョンアップ。シャンデリア等を取り外し間接照明に変更、壁紙も無地のものに張り替えることで投影面を拡大し、よりインパクトのある空間演出をお楽しみいただけます。







■客 室 概 要

【客室タイプ】BREATH THE ILLUSION(Room101)

【 客室詳細 】業界初のプロジェクションマッピングルーム。客室に入ると驚くような演出をお楽しみ いただけます。予想を超える感動をお楽しみください。

【 客室数 】1 室

【 定 員 】1~2 名様

【 設 備 】独立バスルーム(シルキーマイクロバブルバス・ミストサウナ・ブロアジェットバス・ マイクロバブルシャワー)・洗面所・Wi-Fi・テレビ・保冷庫・コーヒーマシン・加湿器・ 空気清浄機・脱臭機・ヘアドライヤー・ストレートアイロン・カールアイロン等

【アメニティ】基礎化粧品・バスグッズ・タオル類・ナイトウェア・バスローブ等 【ご宿泊料金】12,100 円~(2 名様ご利用時の 1 名様料金)

【ご予約方法】ネット予約、もしくはお電話にて承っております。

※料金には消費税が含まれております。

※海側ではございません。



■ブレスホテルについて

場 所:神奈川県藤沢市鵠沼海岸 1-7-11

アクセス:小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」「鵠沼海岸駅」、江ノ電「湘南海岸公園駅」より徒歩 20 分 (無料送迎サービス有)

チェックイン:15:00~/チェックアウト:12:00

TEL:0466-47-7722

HP:https://breath-hotel.com/

Instagram:https://www.instagram.com/breath_hotel/

ブレスホテルは「自然の恵みと最上のホスピタリティでくつろげる空間」をコンセプトに大人ならではの時間の愉しみ方をご提案いたします。自然のマテリアルをベースにしたインテリアデザイン、江ノ島を一望できるオーシャンビュー。最先端のアメニティに囲まれて安らぎの空間を。お食事はご滞在中いつでもご利用いただけるインルームダイニングスタイル。完全プライベートな空間でゆったりと流れる時間をお過ごしください。





【内宮商事株式会社について】

内宮商事株式会社の主たるビジネスは、快適で安全で清潔で安心できる究極の空間を追求し、創造することです。 現在、レジャーホテル事業「HOTEL555 グループ」は静岡県下 7 店舗、神奈川県下 4 店舗、東京 都下 1 店舗、 山形県下に 1 店舗の合計 13 店舗 435 室で営業中。 2014 年にこれまで培ってきたノウハウを集結させ、リゾートホテル「ブレスホテル」を湘南にオープンさせました。



【会社概要】

社名:内宮商事株式会社 代表取締役 内宮則一

所在地:東京都江戸川区西瑞江 5-8-9

TEL:03-3689-0555 ホームページ:https://innerspace.co.jp/



