今回の「Live in the Open」のキャンペーンでは、<ジョディ・ターナー=スミス>、<パク・スジュ>、<カディージャ・レッド・サンダー>の3名をヒーローモデルとして迎えました。









写真家アニー・リーボヴィッツをカメラマンに迎え、女性を主役とした秋冬のグローバルキャンペーンを撮影。

スコットランド北部の高原を舞台にしたこのキャンペーンでは、カナダグースのフィロソフィーである「Live in the Open」を体現し、予測困難な天候を背景に、リーボヴィッツの特徴的な手法で、キャストや景色をありのままに捉え、製品の性能とスタイルを表現しています。



「私たちは、既存の枠に左右されない、勇敢な女性たちを応援し、スタイルやパフォーマンスを妥協する必要はないということを表現したいと考えていました。そのため、女性をメインとした今回のキャンペーンを通じて、力強く価値のあるメッセージを発信することができ、大変嬉しく思います。」

- ペニー・ブルック(カナダグースCMO兼CEO)



ほとんどが女性スタッフで構成された今回のキャンペーン撮影は、女性の才能を生かした、力強くインパクトのある内容となっています。メインキャストである俳優の【ジョディ・ターナー=スミス】、モデル/ミュージシャン/DJの【パク・スジュ】、モデル/俳優の【カディージャ・レッド・サンダー】は、自分らしさを貫きながら、自らのプラットフォームを通じて、現状を超えるために挑戦し続けている女性たちです。





ジョディ・ターナー=スミス(俳優)-着用:MARLOW PARKA







ジョディ・ターナー=スミスは、ノア・バームバック監督の近作「ホワイト・ノイズ」や 映画「インデペンデント」ではブライアン・コックスと共演しており、テレビでアン・ブーリン役を演じた初の黒人女性でもあります。また、彼女は世界中の女性たちが永続的に平等に暮らせるよう、法律の制定、改革、異議申し立て、適用に取り組む非営利団体「Equality Now」の活動に携わっています。



「自分自身に正直であること、それを自分の行動で示すことが、何よりも必要だと強く感じています。母になった今、私が強く感じていることは、世間で言われるような母親は"こうあるべきだ″という固定概念を変えたい、ということです。私は母親になっても、自分の感情を表現しながら過ごすことは可能だと思います。」

- ジョディ・ターナー=スミス







パク・スジュ(モデル/ミュージシャン/DJ)-着用:AURORA JACKET







ロレアルのスポークスパーソンを務めた初のアジア系アメリカ人女性、パク・スジュ。今日に至るまで、彼女はエンターテインメント業界における多様性を支持し、支援プログラムへの参加やAPEX for Youthなどの団体と協力しながら活動を続けています。



「私は人や自然に対する責任感を持ち、尊重する人間であろうと心がけています。Living in the Openは、例えて言うとチャンスに対してオープンであること、大胆で冒険的であることだと考え、私自身Live in the Openを実践しています。」 - パク・スジュ







カディージャ・レッド・サンダー(モデル/俳優)-着用:AURORA PARKA







カディージャ・レッド・サンダーは、ネイティブアメリカン、アフリカ系アメリカ人、スペイン系アメリカ人の提唱者として、居留地やネイティブアメリカンのコミュニティが抱える教育や精神面での問題を支援する活動を行っています。



「コミュニティは私のすべてです。私はまだ歩けるようになったばかりの頃からパウワウで踊り、夏には祖母とキャンプをし、パウワウを渡り歩いて育ちました。私の部族はチペワ・クリー族で、祖母はカナダのサスカチュワン出身です。このような美しく素晴らしい文化を体験しながら成長できたことに感謝しています。」 - カディージャ・レッド・サンダー



3人のミューズたちは、それぞれ異なる背景を持ちながら、社会的立場の弱い人々の声を代弁しようと懸命に活動しています。彼女たちは、世界中の女性たちに、ありのままの自分を受け入れ、それを表現することの素晴らしさ発信しているのです。





コレクションについて(*11月5日(土)より発売予定)



今回登場する新製品には、機能性を重視したデザインを取り入れ、女性にインスピレーションを与えることを目指しています。パーカやジャケット、コートやベストなど、スタイルと機能性を兼ね備え、自分らしさを表現できるカスタマイズ可能なアイテムで、女性の活躍をサポートします。



生地には滑らかでソフトな肌触りが特徴の高品質なベンテラ素材を使用。キルトラインと、アウターの色に合わせた統一感のあるディスクロゴが、洗練された美しいスタイルを実現しています。スタイリッシュなデザインで、ブラック、ホワイト、ネイビー、グレー、セージグリーン、セピアなどの柔らかい色合いのカラーバリエーションを展開し、あらゆるスタイルに対応します。









<マロー パーカ><マロー コート><レイラ ベスト>は、調節と取り外しが可能なベルトが特徴。フィット感をカスタマイズできるとともに、幅広い着こなしに対応します。

<オーロラ パーカ>と<オーロラ ジャケット>は、同じくベンテラ素材で仕上げられ、曲線的なキルティングパターンと内側のドローコードが体形をより美しく引き立てます。

<マロー ジャケット>は、斜めに入ったキルトラインが体型を引き締め、裾の内側のドローコードがフィット感と保温性をもたらします。







