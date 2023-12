[株式会社jaybe]





株式会社jaybe(本社:香川県高松市)が運営する暗号資産(仮想通貨 ※以下、「仮想通貨」と称する)メディア「JinaCoin(ジナコイン)」は28日、2023年に活躍した仮想通貨取引所やインフルエンサー、ブロックチェーンゲーム(NFTゲーム)などを称える賞「JinaCoin AWARDS in 2023(ジナコイン・アワード 2023)」を発表しました。



JinaCoin AWARDSは、日本での仮想通貨やWeb3の普及を目的に2023年に設置されました。各アワードは、インターネット調査により集計したデータをもとに選定されています。

2023年のJinaCoin AWARDSは、「仮想通貨取引所」「ブロックチェーンゲーム」「仮想通貨銘柄」「仮想通貨インフルエンサー」の計5部門、9つの賞で構成されています。



賞の選考方法は、株式会社ランサーズ、及び株式会社クラウドワークスが提供するインターネットサービスを用いて、339人の仮想通貨取引または、ブロックチェーンゲーム経験者に対してのアンケート調査をおこない、各部門で得票数の多いものが受賞となっています。



JinaCoin AWARDS 2023 受賞一覧



- 仮想通貨取引所部門



<Most used Crypto Exchange in 2023>

Coincheck(コインチェック)









<Best Trading environment Crypto Exchange in 2023>

Coincheck(コインチェック)









<Best Spead Crypto Exchang in 2023>

Coincheck(コインチェック)









<Best Campaign Crypto Exchange in 2023>

Coincheck(コインチェック)









<Expect Crypto Exchang in 2024>

Coincheck(コインチェック)









- ブロックチェーンゲーム部門



<Best Blockchain Game in 2023>

PROJECT XENO











<Expect Blockchain Game in 2024>

PROJECT XENO・CryptoSpells ※同票のため、2タイトルが受賞









- 仮想通貨インフルエンサー部門



<Best Crypto Influencer in 2023>

Elon Musk









- 仮想通貨銘柄部門



<Expect Crypto Currency in 2024>

Bitcoin(BTC)









調査概要





仮想通貨メディア「JinaCoin」について







JinaCoin(ジナコイン)は、株式会社jaybeが運営する仮想通貨・Web3メディア。"仮想通貨をもっと楽しむ”ために、仮想通貨に関する最新ニュースや知ってトクする情報などの発信をおこなっている。



▼主なコンテンツ

・仮想通貨やWeb3に関するニュース

・仮想通貨取引所やWeb3プロジェクト(BCGやNFTなどを含む)のレビューや使い方の解説

・仮想通貨銘柄の解説

・仮想通貨やWeb3に関する初心者向けコンテン



▼JinaCoin関連メディア

Webメディア

https://jinanbo11.com/

Twitter

https://twitter.com/jina_coin

YouTube

https://www.youtube.com/@jinacoin

会社概要



・会社名:株式会社jaybe

・URL:https://jaybe.co.jp/

・所在地:香川県高松市上之町2丁目17ー20 森ビル

・代表者:水澤 誉往



▼主な運営メディア

・JinaCoin(ジナコイン):https://jinanbo11.com/

・JINAKEIBA(ジナケイバ):https://jaybe.co.jp/media/









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-16:16)