the b 三軒茶屋で好評!賃貸契約で宿泊代金が実質無料になる新生活応援プランをthe b 八王子でも予約受付中。



全国12都市、都内9地域にてthe b hotels(ザビーホテルズ)を運営する株式会社イシン・ホテルズ・グループ(本社:東京都中央区銀座一丁目、代表取締役:孔令庸)。the b 三軒茶屋に続き、the b 八王子でも地域の不動産会社とコラボした新生活応援プランを予約受付を開始。宿泊者と不動産会社とホテルがWIN-WIN-WINになる画期的なビジネスモデルを実現しています。



受験だけでなく、新生活を支えることに貢献したい







駅周辺の好立地に展開するthe b hotelsでは遠方からの受験や上京後の住まい探しを目的として、これまで多くのお客様が宿泊されていました。受験応援プランの開発や自習室の解放など、受験に貢献するサービスを展開する一方で、新生活のお部屋探しにも貢献できないか?と考えていました。







お客様はもちろん、地域経済への貢献も重視







コロナ禍で打撃を受けた地域経済に活気を取り戻すことも、お客様の旅を支えるホテルの役割であると捉えるthe b hotels。今回の取り組みでも、お客様やホテルだけでなく、地域の不動産会社の活性化にも貢献したいと考え、the b 三軒茶屋に隣接する三軒茶屋不動産株式会社、the b八王子に隣接するエステイター株式会社とコラボレーション。新しいビジネスモデルの新生活応援プランを開発しました。





WIN-WIN-WINを実現する仕組みとは?







お部屋探しのためにthe b 三軒茶屋またはthe b八王子に宿泊したお客様の宿泊代金相当額(1泊分)を、賃貸契約をした該当の不動産会社(the b 三軒茶屋は三軒茶屋不動産株式会社、the b 八王子はエステイター株式会社)がお客様に還付する仕組みです。



「新生活に向けて出費を抑えたい」という宿泊者様は(該当の会社で契約すれば)実質無料で宿泊が可能。不動産会社は、部屋探しを始める直前のお客様にアプローチすることができる上、成約がない場合には費用は発生しないので、効率的に成約率を向上できます。ホテル側にとってもオペレーションの変更や直接的な金銭のやり取りが発生しないため、現場に大きな負荷をかけることなく予約獲得につなげられます。







■ご注意事項

※ホテル代の還付は、当宿泊プランの客室料金のみ対象です。※還付適用条件は、当宿泊プランを通じて当ホテルを予約し、ご本人様が該当の不動産会社と建物賃貸借契約を締結した場合となります。※1契約につき1泊分までが対象です。複数件ご予約いただいても、還付対象になりません。ご了承ください。※三軒茶屋不動産株式会社およびエステイター株式会社との特別企画です。その他の不動産会社に還付申請はできません。※還付請求の期限はチェックアウト後30日間です。※スムーズに物件の提案をさせていただくために、ご予約後10日以内にお客様ご自身で該当の不動産会社にご連絡の上、あらかじめご希望をお伝えください。



パートナー企業(不動産会社)様について







■三軒茶屋不動産株式会社

三軒茶屋の不動産情報を豊富に取り扱う。地域に根差しお客様の信頼できる“身近なパートナー”を目指す不動産会社です。



[ご担当者様の声]

賃貸物件を契約したらホテル代が(実質)タダになるのは、嬉しいキャンペーンですよね。遠方からお越しいただく方は何度も足を運ぶことは難しいですし知らない場所でのお部屋探しは大変苦労をされるかと思いますので、お部屋探しはじっくり、ホテルではゆっくりと貴重なお時間を有効活用くださいませ。







■エステイター株式会社

八王子・多摩地区の賃貸・不動産に強みを持ち、一都四県で事業を展開する不動産トータルアドバイザー。中国語の対応も可能。the b 八王子からのアクセスは徒歩5分です。



[ご担当者様の声]

学生様や新社会人様等、新生活に向けて、新たなスタートを支援する素敵なプロジェクトを担当させて頂くエステイターの吉川と申します!お客様に最善の住まいを提供する為、我々一同全力を尽くします!当社には学生アルバイトが5人も在籍していますので、お客様の目線にあった最適なご提案を実現することが出来ます!





the b hotels(ザビーホテルズ)について







受験生や新生活を控えるお客様だけでなく、ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者。全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。



