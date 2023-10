[一般社団法人 Agile Japan EXPO]

Agile Japan 2023~Rebuild our Agile !~





アジャイルに興味がある方ならどなたでも参加できる「Agile Japan 2023」。

Scrum Inc. Japan様の応援により、Scrum Inc. CEO JJ・サザーランド氏、Principal Consultant アヴィ・シュナイアー氏によるのクロージングキーノートへの講演が決定されました。



スクラムの本場からみた日本の企業文化やそれを踏まえたアジャイルとの向き合い方については、参加者のみなさまにとって非常に貴重な内容となると考えております。

各々の現場における明日からの新しい1歩に向けて、共に学びましょう!







Scrum Inc. Principal Consultant

アヴィ・シュナイアー/Avi Schneier



数十年にわたり民間企業と公的機関に従事した経験を持つ。 科学分野における教育、トレーダー、スモールビジネスのオーナーといったユニークな経験を生かした、スクラムのトレーニングを提供する。 スクラムは、変化の激しい市場の中で革新的なソリューションをもたらすことで、あらゆるビジネス領域において、継続した売り上げの向上と競争優位を実現するフレームワークだとAviは考えている。 ブルックリン在住。 太極拳の指導も行っている。









Scrum Inc. CEO

JJ・サザーランド/JJ Sutherland



「スクラムは、人類の営みを加速させる普遍的なものです。書くこと、作ること、生み出すこと、そしてイノベーション。あらゆるものを加速させます。」

Scrum Inc.のCEOとして、会社の戦略決定に責任を持ち、また、防衛産業、ジャーナリズム、サービス業における実績を持つスクラムのトレーナーおよびコーチでもある。

Scrum Inc.の前は、NPR(アメリカ公共ラジオ局)のジャーナリストとして、イラク、アフガニスタン、アラブの春を取材し、ジャーナリズムの各賞を受賞した。「スクラム 仕事が4倍速くなる”世界標準”のチーム戦術」の共著者。







Scrum Inc. Japan Agile Coach

クロエ・オニール/Chloe O'Neil



エンジニアとしてのキャリアを経て、アジャイルコーチとして活動中。現在Scrum Inc. Japanに所属。また、大手スポーツエンターテイメント企業で、プロダクトオーナーとして、事業の急成長に伴う様々な課題に取り組んだ実績もある。

米国マサチューセッツ州ボストン出身。日本人と米国人の父母の間に生まれ、日米両国で育ち、英語日本語共に堪能。多様性のある環境によって培われた柔軟性と順応性、さらに豊かな文化・言語のバックグラウンドが、Scrum Inc. Japanの貴重な財産となっている。チームワークを大切にし、日本において女性が活躍できる場を広げることに情熱を捧げている。



◆クロージングキーノート

<11月17日(金) 16:30-17:30>



日本文化におけるアジャイルへの道



長い歴史のなかで、計画づくりや計画の遵守に強みを持ってきた日本において、アジャイルの原則に基づく組織変革は、手ごわい挑戦であると同時にやりがいのある機会でもあります。



アヴィ・シュナイアーは、日本の伝統的価値観と進化し続ける現代のビジネス環境で求められるビジネスアジリティの両立の難しさを踏まえつつ、スクラムとアジャイルの原則が、日本の伝統的な組織において、コラボレーション、適応性、イノベーションを促進し、変革の羅針盤となることを発見する手助けをします。



世界中の組織の変革に基づく経験や成功事例をもとに、日本で持続可能なアジャイル革命を起こすための貴重な洞察、実践的な戦略、文化的な考察を提供します。



アヴィのプレゼンテーションに続いて、クロエがモデレーターを務め、JJとアヴィと共に日本におけるアジャイル変革について、さらに深く掘り下げたディスカッションを行います。



お見逃しなく!



◆Agile Japanとは

日本中にアジャイルの価値を浸透させ、日本の変革を促進することを目指しています。あらゆる業界や職種の方が集まり、実践者も初学者もともに建設的な意見交換ができる場です。







◆開催概要

https://2023.agilejapan.jp/



名称: Agile Japan 2023

テーマ:Rebuild our Agile !

主催: 一般社団法人Agile Japan EXPO

日程 :2023年11/16(木)・17(金) 終日

開催方法:会場参加・オンライン参加のハイブリッド開催

*現地東京会場:ベルサール新宿セントラルパーク

*オンライン会場:Zoom・Discord予定

参加費:

*東京会場参加

個人 16,500円(税込)/1枚 団体割 148,500円(税込)/10枚

*オンライン参加

個人 13,200円(税込)/1枚 団体割なし

申込みサイト:

https://agilejapan2023.peatix.com

対象者:アジャイルやテクノロジーに興味のある方



◆「Agile Japan 2023 ~Rebuild our Agile !~」 プログラム

最新のタイムスケジュールと講演内容を公開しております。

Day1:https://2023.agilejapan.jp/timetable_day1/

Day2:https://2023.agilejapan.jp/timetable_day2/







