国内各所においてWEB3やXRの技術を使って地方創生イベントやプロモーションを手掛けてきた株式会社KAMP.(本社:岡山市)は、2023年3月11日 (土)に、WWW X(渋谷区宇田川町)で開催される、FNCY『WONDER SHOW』に向けて、2月25日 (土)より"FNCY Shibuya Scramble Crossing AR promotion"を開催。





”FNCY Shibuya Scramble Crossing AR promotion"とは、STYLY(スタイリー)というスマートフォンのアプリをDLして、渋谷の交差点に設置された特設サイトのリンクをタップし、スマートフォンの画面越しに渋谷の交差点をみると、イラストレーターNONCHELEEE氏の描いたFNCY『WONDER SHOW』イベントフライヤーやFNCYロゴ等などが出現、渋谷の交差点をジャックする。



期間中に渋谷駅前スクランブル交差点でFNCYのARコンテンツを撮影し、FNCYのインスタグラムかツイッターをフォローし、#fncywondershow のタグを付けて投稿すると抽選で3月11日 (土) FNCY『WONDER SHOW』のLIVEチケット(2名様分)&豪華アイテムを抽選でプレゼント!



プロモーションの開催期間は、2023年2月25日 (土)~2023年3月5日 (日)、

応募の締め切りは2023年3月5日(日)の23:59までとなる。









FNCY presents『WONDER SHOW』

Wonder ARプロモーションキャンペーン!

- ARプロモーションキャンペーン -





FNCY Shibuya Scramble Crossing AR promotion



〈参加方法〉

◆特設サイト:https://fncy.space/

渋谷の交差点でFNCYのARを撮影

↓

@FNCY_officialをフォロー、#fncywondershow をタグ付けてTwitter or Instagramに投稿!

↓

抽選でFNCYのライブチケット1組(2枚) or 豪華景品が当たります!



◆キャンペーン期間

2023年2月25日(土)~2023年3月5日(日)



◆キャンペーン参加方法

1.STYLYのアプリをダウンロード

2.渋谷スクランブル交差点でFNCY ARを撮影

3.FNCYのSNSをフォローして特定のタグを付けて投稿





イベント詳細



ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESSによるユニット『FNCY』presents『 WONDER SHOW 』

■公演名:FNCY presents 『WONDER SHOW』

■日程:2023年3月11日(土)

■会場:渋谷 WWW X(渋谷区宇田川町)

■時間:開場 16:00 / 開演17:00

■料金:先行チケット(特典付き) ¥4,300(税込 / ドリンク代別)限定300枚

一般チケット ¥4,300(税込 / ドリンク代別)

■チケット販売詳細

・チケット先行販売:

受付期間 2023年2月10日 (金) 20:00 ~ 2023年2月19日 (日) 23:59(終了)

・チケット一般発売:

受付期間 2023年2月25日 (土) 10:00 ~ 2023年3月10日 (金) 23:59





FNCYについて/http://fncy.tokyo/



2018年夏、突如センセーショナルに発足したZEN-LA-ROCK/G.RINA/鎮座DOPENESSからなるユニット「FNCY」(ヨミ:ファンシー)。

2021年9月に2ndアルバム『FNCY BY FNCY』をリリース。11月に渋谷O-EASTにて初のワンマン公演を成功させ2022年にはシングル『SPLASH』をリリースし、精力的なLIVE活動を続けている





STYLYについて/https://styly.cc/



株式会社Psychic VR Lab のアプリSTYLYは、アーティストに空間表現の場を提供するリアルメタバースプラットフォームです。

STYLYを活用することで、Webブラウザのみで、VR/AR/MRコンテンツを手軽に制作できるだけでなく、VR HMDやWebブラウザ、スマートフォン、ARグラスなど多彩なデバイスに配信することが可能です。





株式会社KAMP.について/https://kamp.co.jp/



イベント企画からプロダクト開発、デザイン制作、プロモーションマネージメントなど多角的に一つ一つのミッションに取り組み「web3.0による課題解決」を推進するため、アーティストや企業、全国の自治体などにソリューションを提供する岡山発のスタートアップ。XRやブロックチェーン技術などの先端テクノロジー×リアルな体験を組み合わせることで、観光プロモーションやコミュニティの創出に繋げます。



私たちは共通の目的のために仲間を集つめ、目的を遂げるまで一緒に楽しみます。その過程に新しいアイディアや次の目的が生まれ、そのアイディアを再度全ての人と共有し、次の楽しみを増やしていくことで新しい文化(カルチャー)の開拓ができると信じています。私たちはキャンプを楽しむように常に新しいこと、楽しいことにチャレンジし続けます。



株式会社KAMP. 会社概要

・会社名 :株式会社KAMP.

・代表者 :北島 琢也

・所在地 :岡山市北区奉還町3丁目1-15

・設立 :2020年11月11日

・資本金:1000万円(準備金含む)

・事業内容 :プロモーション、イベント企画、運営など

・URL :https://kamp.co.jp/



主催・企画制作:株式会社NILE

後援:株式会社KAMP

協力:株式会社Psychic VR Lab、SWARM、TAP Co., Ltd.



