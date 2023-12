[Qzil.la株式会社]

デジタルアニメスタジオのQzil.la株式会社(読み「クジラ」、本社:東京都新宿区、代表取締役:福留俊、以下「Qzil.la」)は、株式会社テレビ東京(本社:東京都港区、代表取締役社長:石川一郎)と共同で行っているオリジナルMVプロジェクト「KASHIKA」の第3弾として、創作系 POP ユニット「キミのね」とのコラボレーション楽曲「恋愛パクチー」のアニメーションMVを制作し、KASHIKA公式YouTubeチャンネルにて12月1日より公開いたしました。







■「KASHIKA_03 恋愛パクチー」feat.キミのね:https://youtu.be/QLJna1DINkc





「KASHIKA」は、感情、思い出、空気、匂いなど見えないものを独自の映像と音楽で表現していくプロジェクトとして、オリジナルMVを制作し配信しています。



本プロジェクトの第3弾では、"架空の物語"にテーマソングを作っていく異色の音楽ユニット「キミのね」とのコラボが実現。

MVのアニメーションディレクターとして、本田真之氏(「PSYCHO-PASS サイコパス3 FIRST INSPECTOR」、「アオアシ」などを担当)を迎え、キャッチーで中毒感のある楽曲に合わせた可愛くて少し狂気的な映像に仕上げています。

楽曲名の通り、中毒性満載のサウンドと映像をぜひお楽しみください。



Qzil.laでは今後も、優れたクリエイターと最先端のテクノロジーを活かし、ハイクオリティのアニメーションを制作してまいります。



【第3弾作品「KASHIKA_03 恋愛パクチー」feat.キミのね について】

■公開URL:https://youtu.be/QLJna1DINkc



■楽曲情報

アーティスト:キミのね

作詞:つむぎしゃち・久下真音/作曲・編曲:久下真音

発売日:2023年12月1日(金)

レーベル:MAGES.



■制作スタッフ

メインクリエイター:本田真之

ディレクター: 河本有沙(Qzil.la)/ 阿部奨子(Qzil.la)

クリエイティブディレクター:白石タカヒロ(Qzil.la)



企画 / 総合プロデューサー 飯田将太

クリエイティブ統括プロデューサー 福留 俊(Qzil.la)



企画 テレビ東京 / Qzil.la

アニメーション制作 Qzil.la



【「KASHIKA」について】

感情、思い出、空気、匂いなど見えないものを独自の映像と音楽で表現していくプロジェクト。



■公式サイト:https://kashika-pj.com/

■YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@kashika6402

■Instagramアカウント:https://www.instagram.com/kashika_pj/ (@kashika_pj)



【「キミのね」について】

日々、物語を紡ぎ出しているつむぎしゃちがサウンドクリエーターの久下真音と新進気鋭

のバイオリニスト大谷舞と出会った事から始まった音楽ユニット。2023年春に架空の物語

のテーマソングをテーマに配信デビューして以来、これまでに1曲ごとにテイストの違う

全5曲をデジタルリリース。



Members PROFILE

◆つむぎしゃち:ストーリーテラー・ボーカル

2023 年に突如、表舞台に現れた女性アーティスト。日々物語を綴りつつ、キミのねのボーカルとして活動開始。現在はソロとしても活動中。

作詞家・ボーカリストとしての評価も高く、アニメソングの歌唱・アーティストへの作詞提供も始める。



ゲストボーカル:アニメ「七つの魔剣が支配する」ED「アイム」・「ウルトラヒーローズ EXPO2023 サマーフェスティバル」劇中歌「blue laser」・「放置少女」6 周年記念 PV「消えないハナビ」

作詞:Natumi.「knock」(ドラマ「バツイチがモテるなんて聞いてません」ED)・玉井詩織「HAPPY-END」・堀内まり菜「Universe」

作詞&作曲:へらへら三銃士「あー言えばこーいぇい!」



◆久下真音(くしたまいん):サウンドプロデュース

J-POP・アニメソング・歌謡曲とジャンルレスな活動で評価をされているサウンドクリエーター。



代表作: 作詞&作曲&編曲:HiHi Jets「ZENSHIN」(ドラマ「恋の病と野郎組」主題歌)・原因は自分にある。「シェイクスピアに学ぶ恋愛定義」(ドラマ「年の差婚」OP)・「豪雨」(ドラマ「じゃない方の彼女」ED)

作詞:JO1「Romance」(ドラマ「ブルーバースデー」主題歌)・PENTAGON「HAPPINESS」

編曲:SixTONES「JAPONICA STYLE」・欅坂 46「サイレントマジョリティー」・倉木麻衣「今宵は夢を見させて」(TV アニメ「つくも神貸します」ED)・TV アニメ「からかい上手の高木さん2.」&劇場版アニメ「からかい上手の高木さん」ED



◆大谷舞:バイオリン・フィドル

2022 年に東京藝術大学を卒業した、若手バイオリニスト

在学中より、数々のレコーディング・ステージを経験。

また、キミのねと並行して参加しているケルテッシュインストバンド「De Domhnaigh」では、ゴールデンボンバー鬼龍院翔氏からのオファーで「Yeah!めっちゃストレス」でのコラボも行う。2023 年夏は、ツアーサポートとして「TK from 凛として時雨 Tour 2023 The Second Chapter in Asia」「TK from 凛として時雨 Tour 2023 The Second Chapter」にも参加。



代表 Works: ステージサポート:NAOTO・TK from 凛として時雨・AI・林ゆうき・Nornis

レコーディング(ソリスト):ゴールデンボンバー・石垣優・Nornis・映画「緊急取調室 THE FINAL」・アニメ映画「ゆるキャン△」

レコーディング(セクション):NHK スペシャル「新・ドキュメント・太平洋戦争」「超・進化論」・ドラマ「Silent」「インビジブル」・映画「カラダ探し」・アニメ映画「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」



【本件に関するお問い合わせ】

Qzil.la株式会社 :福留

E-mail:all@qzil.la



■株式会社Qzil.laの概要

主な事業内容 広告事業、コミックスマートIPアニメ化事業、他社IPプロデュース事業

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー

代表者 代表取締役 福留 俊

会社URL https://qzil.la

X(旧Twitter) https://twitter.com/Qzil_la_info



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-09:16)