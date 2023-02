[合同会社美しい村づくりプロジェクト]

自治体の広域連携ネットワークを活用した『地方創生 × web3』の先進的事例



合同会社美しい村づくりプロジェクト』(本社:東京都千代田区、代表:北山 幸朋)は、「日本で最も美しい村」連合(以下「連合」といいます。)、及び連合に加盟する鳥取県智頭町、静岡県松崎町らと連携し、内閣府の『地方創生SDGsモデル事業』として採択された『日本で最も美しい村デジタル村民の夜明け』事業(以下「本事業」といいます。)のディレクションを推進し、3月1日より、クラウドファンディングサイト『美しい村ファンディング』及びNFT販売プラットフォームにて、全国の美しい村で活用できるインセンティブが付与された『美しい村NFT』の予約販売を開始致します。

また、3月6日(月)から12日(日)までの一週間、東京/丸の内にて、本事業のプロモーションイベントを開催いたします。

イベントの内容の詳細は、以下の特設webサイトをご参照ください。

https://pre-evnet.beautiful-village.org/



※ 2023年2月 広域連携によるNFT等の活用事例として 自社調べ





『web3(ウェブスリー)』という言葉が世の中に浸透し始めている昨今、DAOやNFTというweb3に関連した技術や仕組みを駆使して社会課題を解決しようとする動きが活発化してきました。



連合に加盟する鳥取県智頭町、及び静岡県松崎町が取り組む本事業では、人口減少時代における新たな価値創造として、コミュニティへの貢献をNFT(Non-Fungible Token)の発行により還元し、『デジタル村民』として継続的に地域への関わりを深める人材を増やすことを目的としています。



3月1日より、美しい村デジタル村民権が付与された『美しい村NFT』の予約販売を開始します。『宿泊割引』や『温泉入湯割引』などのインセンティブのほか、地域の課題解決プロジェクト等に参画できる権利などが付与され、デジタル村民と地域住民が一体となって『未来の地域づくり』に取り組むことが期待されています。



また、本事業のプロモーション活動として、以下の内容でイベントを開催致します。





【イベント概要】

1. POP UP CAFE

開催日:2023年3月6日(月)~3月12日(日)

開催時間:(月~金)午前8時 ~ 午後10時、(土・日)午前11時~午後10時

開催場所:Marunouchi Happ. Stand & Gallery(マルノウチ ハップ スタンドアンドギャラリー)

内 容:1. 地域素材を活用したPOP UP CAFE

2. 美しい村NFTの予約販売



2. 物販

開催日:2023年3月6日(月)~3月10日(金)

開催時間:午前11時 ~ 午後9時

開催場所:Have a Nice TOKYO! SHOP ZONE

内 容:美しい村NFTの予約販売



3. トークイベント

開催日:2023年3月9日(木)~3月10日(金)

開催時間:午後6時30分(受付開始 午後6時) ~ 午後8時30分

開催場所:Have a Nice TOKYO! POP UP ZONE

内 容:



#1『美しい村DAOが描く未来』3月9日(木)

【登壇予定者】

・伊藤 穰一(株式会社デジタルガレージ 共同創業者)

・峯 荒夢(株式会社ガイアックス web3事業本部 本部長)

・北山 幸朋(合同会社美しい村づくりプロジェクト 代表)

・竹内 春華(山古志住民会議 代表)※オンライン参加

・松村 陽平(鳥取県智頭町)※オンライン参加

・齋藤一憲(静岡県松崎町)※オンライン参加



◆ チケットはこちらから → https://digital-yoake202303-1.peatix.com/



#2『美しい村 × web3と、アートイノベーション』3月10日(金)

【Tokyo Fashion Week 2023 A/W 関連イベント】NFT AR Fashion Show

【登壇予定者】

・土佐 尚子(京都大学教授)

・齋藤 峰明(シーナリーインターナショナル代表、エルメス フランス本社前副社長。)

・二宮かおる(「日本で最も美しい村」連合 副会長)

・金兒 英夫(鳥取県智頭町長)※オンライン参加

・深澤 準弥(静岡県松崎町長)※オンライン参加



◆ チケットはこちらから → https://digital-yoake202303-2.peatix.com/



※ イベントの詳細については、以下の特設サイトをご参照ください。(随時更新)

https://pre-evnet.beautiful-village.org



主催:合同会社美しい村づくりプロジェクト

共催:鳥取県智頭町、静岡県松崎町、「日本で最も美しい村」連合

協力:三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社



【「日本で最も美しい村」連合について】

「日本で最も美しい村」連合は、「美しい村を、美しいままに。」をキャッチフレーズに、全国61の地方自治体・地域と、66社の企業サポーター(正会員)、230の個人・企業・団体(準会員)で構成されるNPO法人です。(2022年6月現在)



フランスの素朴な美しい村を厳選し紹介する「フランスの最も美しい村」運動に範をとり、失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最も美しい村としての自立を目指す運動を行っています。



◆「日本で最も美しい村」連合に加盟するための条件



1. 人口が概ね1万人以下であること

2. 地域資源が2つ以上あること

3. 連合が評価する地域資源を活かす活動があること









【鳥取県智頭町について】

「みどりの風が吹く疎開のまち」智頭町(ちづちょう)は、鳥取県の東南に位置し、西と南は岡山県に接しています。周囲は1,000m級の中国山脈の山々が連なり、その山峡を縫うように流れる川が合流し、千代川となり、日本海に注いでいます。その昔から、長い歳月を経て、鳥取砂丘を育んだ源流のまちです。まちの総面積の9割以上が山林で、スギをはじめとする見渡すかぎりの緑が一面に広がります。智頭林業の植樹の歴史は、350年以上といわれ、町内には「慶長杉」と呼ばれる樹齢300年以上の人工林が残り、吉野・北山に並ぶ歴史ある林業地として、全国的にも高い評価を受けています。また江戸時代から県内最大の宿場町として栄え、藩主の止宿の場所である御茶屋の他、奉行所や制札場が置かれていました。往時の歴史と文化を色濃く残し、遙か昔に刻まれた時間がみどりの風とともに語りかけ、人々をどこか懐かしくさせるまちです。

https://utsukushii-mura.jp/map/chizu/



【静岡県松崎町について】

松崎町は伊豆半島西南部に位置し、変化に富んだ海岸線や豊かな自然環境を有しています。 駿河湾越しに富士山と南アルプスを望む石部の棚田。町内に残るなまこ壁の建造物は昔の趣を漂わせています。 また、全国シェアの70%の塩漬けのさくら葉は、町の特産品として、様々な商品になっています。

昭和53年から「花とロマンのふる里づくり」をシンボルテーマに、「花いっぱい運動」による美しい環境づくり、コミュニティづくりや地域活性化を図る「7大イベント」、歴史と文化を伝える「伊豆の長八美術館」「重要文化財岩科学校」など、個性的で潤いのある、住んでいる人が誇りに思えるまちづくりを推進しています。

https://utsukushii-mura.jp/map/matsuzaki/



【合同会社美しい村づくりプロジェクトについて】

「日本で最も美しい村」連合の理念に賛同したサポーター有志で構成されるコンソーシアム(共同事業体)として、2021年9月に設立。



【連絡先】

E-mail:info@beautiful-village.co.jp

公式サイト:https://www.visit.utsukushii-mura.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/bvillage2022

公式Instagram:https://www.instagram.com/visit.utsukushiimura



