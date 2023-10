[Genvid Holdings Inc.]

プレミア・プレショーの司会はグレッグ・ミラー(Greg Miller)氏とKinda Funny。



ハイライト:

・シリーズ初放映回のライブ配信は、米国10月31日、日本時間の11月1日午前10時に始まります。

・App StoreまたはGoogle Playで無料アプリをインストールするか、PCのAscension.comでご覧ください。

・グレッグ・ミラー氏とKinda Funnyが司会を務める『SILENT HILL: Ascension』 プレミア・プレショーでは、「SILENT HILL」のファン同士でチャットしたり、本シリーズ制作者の話を聞いたりすることができます。シリーズ開始直前の午前8時30分から放送されます。

・『SILENT HILL: Ascension』は、グローバルでの事前登録者数が100万人を突破しました。





ニューヨーク州ニューヨーク、東京都中央区 ー 2023年10月31日(日本時間)ー Genvid Entertainment (https://www.genvid.com/)とコナミデジタルエンタテインメントは、Genvidインタラクティブ・シリーズ「SILENT HILL: Ascension」のシリーズ初回を、明日2023年11月1日(水)午前10時にライブ配信します。初回上映に先立ち、Genvidはグレッグ・ミラー氏とKinda Funnyの司会で、「SILENT HILL」のファンが一堂に会し、来るべきシリーズに備えつつシリーズのクリエイターと談笑できるプレショー・イベントを配信します。プレミア・プレショーは午前8時30分に始まり、『SILENT HILL: Ascension』アプリ、Ascension.com(http://ascension.com)、Kinda FunnyのYouTube(https://www.youtube.com/user/gameovergreggy)およびTwitchチャンネル(http://twitch.tv/kindafunnygames)でお楽しみいただけます。



『SILENT HILL: Ascension』は、アプリをインストールし、無料アカウントにサインアップすることで、モバイル端末で、またはPCのAscension.comから視聴できます。シリーズ自体が放映開始するのは午前10時ですが、最初に下す決断部分は放映開始前に既にアクセス可能です。この決断は、物語初回で登場人物の一人レイチェル・ヘルナンデスに起こること、またそれだけでなく彼女のシリーズ通しての最終的な運命にも影響していきます。





さらに、シリーズ放映前に『SILENT HILL: Ascension - The Essentials』という説明動画がリリースされます。これを通して、ファンはこの革新的なシリーズのメカニズムを理解することができます。動画では、観客が日々の決断やパズル、その他の要素でストーリーにどのように影響を及ぼすかが解説されています。また、リアルタイムでのライブ配信を見逃しても、選択肢は少なくとも24時間前から利用可能なこと、これによりどこにいても全世界から参加ができることなども紹介されています。

*字幕機能をオンにしていただくと、日本語字幕をお選びいただけます。



「観客は今日初めて『SILENT HILL: Ascension』を体験することになりますが、彼らがどのような選択をするのか、この物語がどのような結末を迎えるのか、我々には見当もつきません。」とGenvid EntertainmentのCEO、ジェイコブ・ナボク(Jacob Navok)は述べています。「ハロウィーンは、観客が今後数ヶ月にわたって作り上げる唯一無二のホラー・シリーズのスタートにぴったりです。今夜何が起こるかによって、「SILENT HILL」の新キャラクターたちに今後どのようなことが降りかかってくるかが決まるでしょう。既にApple StoreとGoogle Playでの事前登録者数がグローバルで100万人を超え、ファンの方々からの熱意に我々は非常に興奮しています。」



【最初の決断】『SILENT HILL: Ascension』は、危機に瀕した2つの家族の複雑な人生を描いています。前述したレイチェル・ヘルナンデスは、頭角を現しつつある神秘的な修行者であり、母親であり、またコミュニティのリーダー。スピリチュアルな癒しを求めて頼ってきたジョイ・シレリに対し、カルト教団の新メンバーへの儀式を執り行います。それが全て悪夢のような方向へ動き出した時、レイチェルはジョイに何と言いますか?

a)儀式を終わらせるの!

b)逃げて!

c)慈悲を乞うのよ

観客が全員で決めていきます。最終的にどのキャラクターが物語の最後まで生き残るのか?より素晴らしい結末に導くために、ぜひ毎日アクセスしてください。



Genvid Entertainmentのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ステファン・ブーガイ(Stephan Bugaj)は、次のように話します。「我々は、コナミデジタルエンタテインメントと協力し、「SILENT HILL」の世界を魅力的な方法で拡大するため、ヨハンセン家とヘルナンデス家の物語を作り上げることに力を注いできました。観客の選択によってエンディングが決まるというストーリーは、これまでになかったものです。」



初回放映後、ファンはいつでもモバイルのストリーミング・アプリまたはAscension.comから、最新シーンのオンデマンド視聴やパズル、ストーリー決定への参加が可能です。ほとんどの決断には24時間以上の参加機会が設けられており、世界中の視聴者が参加できます。さらに、毎日午前10時(*)のライブ配信で新しいシーンが公開され、他の視聴者と共に主人公たちの運命を左右するインタラクティブなアドベンチャー・シーケンスへの参加ができます。

(*米国の夏季時間終了に伴い、日本では11月6日以降は午前11時)



「明日は『SILENT HILL: Ascension』の特別な日です。本作は「SILENT HILL」シリーズ復活の先陣を切るプロジェクトです。」とコナミデジタルエンタテインメント「SILENT HILL」シリーズプロデューサー、岡本基(もとい)氏はコメントを寄せています。「「SILENT HILL」シリーズプロデューサーとして、このプロジェクトを大変誇りに思っています。皆様にもお楽しみいただけることでしょう。」



『SILENT HILL: Ascension』は無料で始められる体験ですが、ファンはチャットやリーダーボード、番組内での特別なカメオ出演など、コミュニティへの登場方法をカスタマイズできます。アプリ内では毎日カメオコンテストが開催され、優勝者は自分の作ったキャラクターをシネマティック・シークエンスやインタラクティブ・アクション・シーンに登場させることができます。



Genvidは、早期ファン向けの期間限定特別キャンペーンとして、「『SILENT HILL: Ascension』 ファウンダーズパック」を提供します。ファウンダーズパックは11月15日午後3時59分まで購入可能で、ファウンダーズアイコン、ファウンダーズフレーム、限定テーマのフレーム、絵文字、スタンプなどの限定プロフィールカスタマイズが含まれています。ファウンダーズパックにはシーズンパスも含まれており、100以上の報酬とインフルエンス・ポイント、さらに限定コスメをアンロックすることができます。ファウンダーズパックとシーズンパスは3,000円で販売されます。シーズンパスは『SILENT HILL: Ascension』 の残りのシーズン、または約6ヶ月分のコンテンツに有効です。



Genvid、コナミデジタルエンタテインメント、Bad Robot Games、Behaviour Interactiveの『SILENT HILL: Ascension』の詳細については、Ascension.comをご覧いただくか、Facebook、 Instagram、YouTube、TikTok、Xをフォローしてください。

Facebook: https://www.facebook.com/GenvidEntertainment/

Instagram: https://www.instagram.com/genvidentertainment/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCA3HWDKruUGZO2Eu2l8U4jg

X: https://twitter.com/SHAscension



Genvid Entertainmentについて

Genvid Entertainment, LLC (http://www.genvid.com)は、Genvid Holdings, Inc.の子会社であり、受賞タイトル『The Walking Dead: Last Mile』のような世界的に有名なブランドを基盤として、マッシブリー・インタラクティブ・ライブ・イベント(MILE)を市場に投入することに特化した最初のディストリビューターです。コラボレーションするIPらしさを引き出すこと、没入型のストーリーテリング、そしてあらゆる動画ストリーミングプラットフォームで視聴可能なことに重点を置いており、全世界の視聴者は、『Borderlands EchoVision Live』 や2023年にリリースされる 『SILENT HILL: Ascension』のようなインタラクティブ・ストリーミング・シリーズの結果を決定し、お気に入りの物語の公式世界やキャラクターに大なり小なり様々な方法で影響を与えることが可能です。



Bad Robot Gamesについて

Bad Robot Games (http://www.badrobotgames.com/)は、Bad Robot(Lost、Cloverfield、Westworld、Star Wars)により、物語の遊び方を常に刷新することを使命として設立されました。当初は、ゲームの革新に情熱を注ぐBad Robotの小チームによって結成されましたが、新規および既存のIPに取り組む本格的なゲーム開発およびパブリッシャーとなりました。Bad Robot Gamesはリモートファーストの会社であり、そのクリエーターコミュニティの多様性により、多くのプレイヤーが親近感を感じ自分と紐付けられるようなゲームを作ることを可能にしています。



Behaviour(TM) Interactiveについて

Behaviour Interactive (https://www.bhvr.com/ )は、カナダ最大の独立系ゲームスタジオで、全世界に1,200人以上の従業員を擁しています。Behaviourは、代表的なフランチャイズであるマルチプレイヤーサバイバルホラーゲーム『Dead by Daylight(TM)』で最も知られています。このタイトルはマルチプラットフォームで5,000万人以上のプレイヤーを楽しませてきました。同スタジオは現在、待望の拠点構築・レイドタイトル『Meet Your Maker(TM)』を含む複数のプロジェクトで、オリジナルIPのポートフォリオを拡大しています。



Google Play is a trademark of Google LLC.

SILENT HILL is a trademark of Konami Digital Entertainment Co. Ltd. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners, without intent to infringe.







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-01:16)