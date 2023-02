[兵田印刷工芸株式会社]

2023年2月24日(金)より、大宮マルイ3階にてアニメ2期が制作発表されたばかりの『弱キャラ友崎くん』POP UP SHOPを開催します。









さいたま市で開催される『弱キャラ友崎くんキーワードラリー in さいたま市』。コラボイベント開催を記念して、ショップでは新規商品を発売いたします。グッズ販売の他にも、『弱キャラ友崎くん』オリジナルPVの放映やアニメ場面写真パネル、キャラクターパネルを設置。ご来場の皆さまに楽しんでいただける企画をご用意しております。





開催期間



2023年 2月 24日(金)~2023年 3月 5日(日)

場 所:大宮マルイ 3F 期間限定ショップ

(所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3)

営業時間:10:30~19:00



※店舗の営業時間とは異なります。

※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により本催事が事前に予告なく中止、または開催期間の変更となる場合がございます。予めご了承ください。







クロスオーバー ご購入特典



期間中、大宮マルイ2階で展開されている福井&福岡物産展とご購入特典のクロスオーバー企画を実施します。大宮が舞台の『弱キャラ友崎くん』と福井が舞台の『千歳くんはラムネ瓶のなか』。2作品がコラボした今回のイベントショップだけのスペシャル特典を配布します。







『弱キャラ友崎くん』POP UP SHOPの税込1,000円以上お買い上げレシートと、福井&福岡物産展の税込1,000円以上お買上げレシートの両方をどちらかのショップにてご提示時いただくと『弱キャラ友崎くん』×『千歳くんはラムネ瓶のなか』コラボBIGポストカードを1枚プレゼントいたします。※1,※2



さらに上記条件を満たしたうえで『弱キャラ友崎くん』POP UP SHOPでのお買い物時に、エポスカード利用又はご提示で『弱キャラ友崎くん』カレンダーカードを1枚プレゼント。※3





※1 特典は先着順の配布となり、なくなり次第終了となります。

※2 BIGポストカードは『弱キャラ友崎くん』POP UP SHOPまたは福井&福岡物産展のどちらのショップでも引き換え可能です。

※3 カレンダーカードは『弱キャラ友崎くん』POP UP SHOPでのお渡しとなります。エポスカードご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済にて承ります。





『弱キャラ友崎くん』キーワードラリー in さいたま市



2023年2月10日(金)~2023年3月31日(金)まで、さいたま市で『弱キャラ友崎くん』とのコラボイベントが開催されます。聖地を巡りながら市内に点在する「キャラクターパネル」から文字を集めてキーワードを完成させるとオリジナルグッズをゲットできます。



詳しくは、イベント特設HPをご確認ください。

https://chocotabi-saitama.jp/feature/tomozakikun2023/





商品情報





■A4クリアファイル







種 類:全1種

価 格:各440円(税込)

サイズ:A4対応サイズ(220mm×310mm)

素 材:ポリプロピレン





■ジオラマアクリルスタンド 全5種







種 類:全5種

価 格:各1,980円(税込)

サイズ:キャラ 約65mm×134mm(最大)・台座 60mm×40mm・背面 60mm×160mm

※キャラクターパーツのサイズは種類により異なります。

素 材:アクリル





■トレーディング缶バッジコレクション 全10種







種 類:全10種

価 格:各440円(税込)

サイズ:φ57mm

素 材:紙・ブリキ





■ポストカード 全10種







種 類:全10種

価 格:各165円(税込)

サイズ:100mm×148mm

素 材:紙





※画像はイメージです。実際の商品とは色等が若干異なる場合があります。予めご了承ください。







関連サイト



TVアニメ「弱キャラ友崎くん」公式サイト:http://tomozaki-koushiki.com/





権利表記



(C)屋久ユウキ・小学館/「弱キャラ友崎くん」製作委員会

(C)屋久ユウキ/小学館 イラスト:フライ

(C)裕夢/小学館 イラスト:raemz







販 売 元







兵田印刷工芸株式会社

所在地:兵庫県西宮市笠屋町3-16

代表者:代表取締役 兵田 好雄

設 立:1979年9月19日

URL :https://www.hyoda.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)