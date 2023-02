[株式会社MFC STORE]

POP UP STOREを記念して、MFC STOREはEN MER SPORTSとover printと、EXAMPLEはARTCHENYとのコラボレーションアイテムを発売







この度、自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE(エムエフシーストア)」と、どんなスタイルに組み合わせても”ひとつの指針”になるようなアイテムを提案する「EXAMPLE(エグザンプル)」によるPOP UP STOREを、2023年2月8日(水)~2月21日(火)の期間中、伊勢丹新宿店メンズ館1階にて開催いたします。



POP UP STOREでは「MFC STORE」と日本を代表する総合格闘家「朝倉海」がディレクションするブランド「EN MER SPORTS(エン メール スポーツ)」との初のコラボレーションアイテムを発売。セットアップで着用でき、タウンユースにもご活用いただけるアイテムラインナップ。会期中は朝倉海氏の来店イベントも開催予定です。また、「over print(オーバープリント)」とのコラボレーションアイテムが登場。人気イラストレーター「古塔つみ」と「ZERO ZERO HERO」のイラストを施した、親子お揃いでご着用いただけるクルーネックスウェットとフーディを発売。キッズアイテムの展開はブランド初となります。

「EXAMPLE」は、クラシックな仕様と現代的なシルエットを融合させたブランド「ARTCHENY(アーケニー)」とのコラボレーションアイテム7型を発売いたします。ARTCHENYのグラフィックを担うデジタルアーティスト「Sora Aota/K2」が本コラボレーションの為に描き下ろしたスペシャルなグラフィックや、コラボレーションロゴを落とし込んでいます。どのアイテムも素材をはじめ付属品に至るまでこだわったコラボレーションとなっております。



各コラボレーションアイテムは、2月8日(水)より伊勢丹新宿店メンズ館1階POP UP STORE及び三越伊勢丹オンラインストアにて発売いたします。





MFC STORE × EN MER SPORTS













ITEM:EN MER SPORTS × MFC STORE EMBROIDERY CREWNEC

PRICE:¥12,650-(税込)

COLOR:GREY / NAVY / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL



ITEM:EN MER SPORTS × MFC STORE EMBROIDERY ZIP UP HOODIE

PRICE:¥14,300-(税込)

COLOR:GREY / NAVY / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL



ITEM:EN MER SPORTS × MFC STORE EMBROIDERY PANTS

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:GREY / NAVY / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL





■2/11(土)開催 伊勢丹新宿店メンズ館朝倉海氏来店イベント

EN MER SPORTS × MFC STORE の商品をご購入いただいたお客さまを対象に、朝倉海氏来店イベントにご招待させて頂きます。商品は三越伊勢丹オンラインストアと伊勢丹新宿店メンズ館1階プロモーション店頭で販売を予定しております。大変な混雑が予想されますため、購入点数に応じてファンサービスをご案内させていただきます。



日時:2/11(土) 午後1時~午後5時

開催場所:伊勢丹新宿店メンズ館



2/6(月)発売 三越伊勢丹オンラインストアでご購入のお客さま

・3点ご購入商品のお渡しサイン写真撮影

・2点ご購入商品のお渡し写真撮影

・1点ご購入商品のお渡し



2/11(土)発売 伊勢丹新宿店メンズ館1階プロモーションでご購入のお客さま

・3点ご購入サイン写真撮影

・2点ご購入写真撮影

・1点ご購入イベントご参加



注意事項

※長時間お待たせする場合がございますので、お時間には余裕を持ってご来店ください。

※ご購入いただいた順にご案内いたします。

※集合時間を過ぎた場合ご案内は出来かねます。

※オンラインストアでのご購入点数と店頭でのご購入点数は合算いたしかねますので予めご了承下さい。

※ファンサービスのご案内は1度のみとなります。また、お一人さま当たりのお時間を制限させていただきます。

※本イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。



イベントご参加にあたり、商品をご購入ご希望のお客様はISETAN MENʻS net(https://www.imn.jp/post/108057205610)をご参照ください。





ABOUT:EN MER SPORTS(エン メール スポーツ)

Shop URL: https://enmer.net/collections/enmer-sports / Instagram:https://instagram.com/enmer_sports_official

朝倉海自身が「自分が着たい服」をコンセプトに、動きやすさと肌触りの良い素材を追求したアイテムを展開する「EN MER」よりもさらに動きやすさにこだわり抜き、機能性をグレードアップ。スポーツに力を注ぐ全ての人に寄り添う、機能性とデザイン性に富んだフィットネスウェアを展開するスポーツアパレルブランド。



ABOUT:朝倉 海(アサクラ カイ)

YouTube:https://youtube.com/@KAIChannelMain / Instagram:https://instagram.com/kai_asakura_

「2021年RIZINバンタム級ジャパンGP 準優勝」「第3代RIZINバンタム級王座」などのタイトルを持つ日本を代表する総合格闘家。公式YouTubeチャンネル「KAI Channel / 朝倉海」はチャンネル登録者数が130万人を超え(2023年1月30日時点)、さらに自身初のプロデュースブランド「EN MER」のブランドプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活動で支持を広げ、若年層を中心に多大な人気を集めている。





MFC STORE × over print × maskiing













ITEM:MFC STORE × over print x maskiing POP ART SWEATSHIRTS Ver:5

PRICE:¥11,000-(税込)

COLOR:IVORY / OLIVE / CHACOAL

SIZE:S / M / L / XL / XXL







ITEM:MFC STORE × over print x maskiing SELF INTRODUCTION HOODIE

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:WHITE / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL(BLACKのみ)



ITEM:MFC STORE × over print x maskiing POP ART SWEATSHIRTS Ver:5 (KIDS)

PRICE:¥7,700-(税込)

COLOR:IVORY / OLIVE / CHACOAL

SIZE: 110cm / 130cm / 150cm



ITEM:MFC STORE × over print x maskiing SELF INTRODUCTION HOODIE (KIDS)

PRICE:¥9,900-(税込)

COLOR:WHITE / BLACK

SIZE:110cm / 130cm / 150cm



ABOUT:over print(オーバー プリント)

Shop URL:https://overofficial.shop/ / Instagram:https://instagram.com/over__official

retro50% : street50%をコンセプトに掲げ、オンラインストアと全国10店舗のセレクトショップを中心に展開するアパレルブランド。



ABOUT:maskiing(マスキング)

Instagram:https://instagram.com/maskiing__official

ストリートファッションを軸に提案するローティーン&キッズブランド。従来のメンズ/レディース/ローティーン/キッズの壁を失くし覆いかぶさるように、フラットなプロダクトを提案。



ABOUT:古塔 つみ(コトウ ツミ)

URL:https://cotohtsumi.com/ / Instagram:https://instagram.com/cotoh_tsumi



ABOUT:ZERO ZERO HERO(ゼロ ゼロ ヒーロー)

Shop URL:https://zerozerohero.thebase.in/ / Instagram:https://instagram.com/zero_zero_hero_





EXAMPLE × ARTCHENY













ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Round Logo T-Shirt

PRICE:¥16,500-(税込)

COLOR:OFF WHITE / LT.BEIGE / PINK / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL

ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY



ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Ancient Hero T-Shirt

PRICE:¥16,500-(税込)

COLOR:OFF WHITE / CAMEL / NAVY / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Pullover Parka

PRICE:¥27,500-(税込)

COLOR:GREY / MOCA / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Sweat Pants

PRICE:¥22,000-(税込)

COLOR:GREY / MOCA / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Patchwork Chino Jacket With Emb

PRICE:¥41,800-(税込)

COLOR:BEIGE / / NAVY

SIZE:M / L







ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Corduroy Jacket

PRICE:¥52,800-(税込)

COLOR:OFF WHITE / C.GREY / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL







ITEM:EXAMPLE × ARTCHENY Button Down Shirt

PRICE:¥29,700-(税込)

COLOR:WHITE / BLUE / BLACK

SIZE:S / M / L / XL



ABOUT : ARTCHENY(アーケニー)

Shop URL:https://artcheny.com/ / Instagram : https://instagram.com/artchenyofficial

ブランド名はArt(アート)・Chemistry(化学)・Alchemy(錬金術)を組み合わせた造語。米・ニューヨークとロスアンゼルスでのお披露目に続き、2022年に満を持して東京での発表を実現。ディレクター兼デザイナーには、ニューヨークで様々なアパレル事業に携わってきた小舘 晃(コダテ アキラ)を迎え、伝統的なクラシックスタイルを理解した上で極限までディテールを削ぎ落とし、現代的なシルエットに落とし込んだアイテムを展開。生地をはじめ、ボタンやファスナーなどの付属品に至るまで徹底的にこだわり、それでいてストリートスタイルとも融合するようなコレクションに仕上がっている。ブランド名にもある通り、アートとファッションを繋ぐ架け橋のような存在でもありたいという思いから、日本屈指のデジタルアーティスト「Sora Aota/K2」とタッグを組み、彼のアート作品を落とし込んだアイテムも手掛ける。



ABOUT : Sora Aota/K2(ソラ アオタ/ケーツー)

Instagram : https://instagram.com/soraaota

幼少期から漫画やアニメ文化を介し磨かれた感性をベースに、高校時代に強い影響を受けたアメリカのヒップホップアーティスト達のファンアートをSNSに投稿し始めるとその才能が開花。ラッパーのTrippie Redd (トリッピー・レッド)が主催したアルバムのジャケット写真を手掛けるアートワークコンテストでグランプリを獲得したことをきっかけに、ラッパーのIann Dior(イアン・ディオール)本人からDMにてアートワークを依頼されるようになる。その後、Lil Tjay(リル・ティージェイ)や Lil Uzi vert(リル・ウージー・ヴァート)、Young thug(ヤング・サグ)、Juice world(ジュース・ワールド)、Doja cat(ドージャ・キャット)ら多くのラッパーのアルバムジャケットからアパレルラインにデザインを提供。2021年冬、ソフトウェア世界最大手のAdobeとYoung Thugがタッグを組み、ニューアルバム「Punk」をテーマにした革ジャンのバックデザインを世界中から

公募したファッションデザイン大会でグランプリを受賞し話題となった、21歳を迎えたばかりの超新星。2022年からスタートしたアパレルブランド「ARTCHENY(アーケニー)」のグラフィックを担当。



お問い合わせ先

MFC STORE / EXAMPLE

東京都目⿊区東山1丁目3­3 アルス中目⿊ 102,201

TEL : 03-6452-4944

MFC STORE URL : https://www.mfc-store.com

EXAMPLE URL : http://exampleofficial.com



ABOUT:MFC STORE(エムエフシー ストア)

Shop URL:https://www.mfc-store.com/ / Instagram:https://instagram.com/mfc_store

2018 年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するショップとして東京・中目黒にオープン。2019年には同じ中目黒に初の路面店を増床移転。2020年8月に念願の原宿店、同年12月には大阪店、2021年7月には名古屋店オープン。国内外の人気ブランドの正規取り扱いにはじまり、海外買い付けの国内未発売アイテム、スーベニアのオリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開するセレクトショップ。 最近ではadidas、Carhartt WIP 、Clarks、 CLOT、Dr. Vranjes、 EU(Emotionally Unavailable)、New Era、NIKE、PUMA、REDWING 、VANS などのナショナルブランドも正規取扱いを開始。



ABOUT:EXAMPLE(エグザンプル)

Shop URL:http://exampleofficial.com/ / Instagram:https://instagram.com/example_official

「It's all up to you(全ては自分次第)」ハイブランド・デザイナーズ・モード・ストリートなどジャンルにとらわれず、それらをミックスして着ることが当たり前になった昨今。これからもそのファッションスタイルは廃れることはないであろう。ただ、それらを組み合わせることでルーツやカルチャーなどが邪魔をしてしまい、見た目は良くても、組み合わせたアイテムに対してどこか“違和感”を覚えることもあるかもしれない。もし誰が見てもその“違和感”を取り除けるブランドがあれば、自分次第でもっとファッションという幅は広げられるのではないか……。どんなスタイルに組み合わせても「1つの指針」になるようなアイテムを提案できる、そんなブランドを目指していく。



