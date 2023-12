[株式会社中央デパート]



2022年12月14日

大宮門街EAST/WEST



トントゥたちのCHRISTMAS fromフィンランド2023

今年もクリスマスマーケット開催!!12月23日~25日



大宮門街で行われる「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2023」では、同国ならではのグッズやフード・ドリンクが並ぶクリスマスマーケットや、オリジナルクリスマスカードのプレゼント、ミニコンサート、本場サンタクロースとの撮影会を開催致します!



大宮門街で素敵なクリスマスを!

フィンランド大使館商務部推薦の飲食・雑貨が集合する、クリスマスマーケット

期 間 :12月23日(土)~25日(月) 各日 11時~18時













(2022年開催の様子)





























【クリスマスミニコンサート】※観覧無料

日程:2023年12月23日(土) 時間:14時~15時半 場所:門街広場

稲田志保子氏の電子ピアノによるクリスマスコンサートを開催します。世界中のクリスマスソングで音楽の旅へ誘います。





【イハナグリーティング】

大宮門街に住み着いているトントゥのイハナが門街広場にやってくる!

日程:12月23日(土)~25日(月) 各日3回・30分程度

23日(土)11時、13時半、15時半開始 24日(日)・25日(月)12時、13時半、15時半開始 場所:門街広場



【サンタクロース撮影会】

サンタクロースと一緒に写真をとろう。グループごとにサンタクロースと出会った証明書をお渡しします。

小学生以下のお子様にはお菓子をプレゼント♪

日程:12月24日(日) 1.11時~12時 2.14時~15時 3.16時~17時

※サンタクロース撮影会には整理券が必要になります

※整理券は24日(日)10:30より、各時間分の整理券を配布致します

※お客様のカメラやスマートフォンをお借りして撮影致します



【クリスマス文化研究家・木村正裕氏によるトークショー】

テーマは、「フィンランドのクリスマス」 本場のクリスマスの魅力を余すことなく解説します。

日程:12月24日(土)12時半~13時半





【オリジナルのクリスマスカードプレゼント】

大宮門街の公式LINEのトーク画面に、館内に設置する合言葉を入力すると、トントゥから素敵なクリスマスカードをプレゼント。

クリスマスマーケットの会場では、ハガキタイプのカードをご利用の方にプレゼントいたします!

日程:12月1日(金)~25日(月)



◆開催概要

イベント名:「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2023」

開催日時 :12月1日(金)~12月25日(月)

会 場 :大宮門街EAST/WEST内、1F門街広場(さいたま市大宮区大門町2-118)

主 催 :「トントゥたちのクリスマス from フィンランド 2023」実行委員会

アクセス :JR大宮駅より徒歩3分

施設サイト:http://omiyakadomachi.com



