全5回のシリーズの第2回目、12/1(木)に立正大学主催セミナーにて「今日から始める中小企業DXの進め方」をテーマに弊社代表取締役である山下が講師を務めます!



11月24日(木)~12月22日(木)まで毎週木曜日に行われる、立正大学主催の「立正大学ビジネスセミナー2022~FOR THE BIZ~」。第2回目となる12/1(木)にソシオネット株式会社(本社:東京都品川区、以下「ソシオネット」)より、代表取締役である山下の登壇が決定いたしました。





■「立正大学ビジネスセミナー2022~FOR THE BIZ~」とは?

立正大学で掲げるアクションプラン「RISSHO VISION 150」に基づいて実施される、社会人向けエクステンション講座です。地域のニーズと立正大学の資源を掛け合わせ、各回で立正大学専任教員、または地元産業界より講師を招き入れ、受講者それぞれのフィールドで活躍できる人材の育成プログラムとなっております。



■セミナー詳細

タイトル:「立正大学ビジネスセミナー2022~FOR THE BIZ~」

主催:立正大学

後援:品川区、城南信用金庫

登壇日時:2022/12/1(木) 18:30~19:45 ※開催期間は2022/11/24(木)~2022/12/22(木)

テーマ:今日から始める中小企業DXの進め方

少人数制のため受講生同士の交流や講師との意見交換がしっかりできるセミナーとなっております。



■開催情報





対象:各回のテーマに関心のあるビジネスパーソン

定員:20名程度(申し込み多数の場合は抽選)

受講料:無料

場所:立正大学品川キャンパス6号館1階611教室



※立正大学研究推進・地域推進センターHP、お知らせ一覧より引用。(https://rpra.ris.ac.jp/news/article/rissho-univ-business-seminar2022%ef%bd%9efor-the-biz%ef%bd%9e/)



■お申込方法

お申込方法:立正大学ビジネスセミナー2022~FOR THE BIZ~お申込フォーム(https://forms.office.com/r/0Mh8CKYS1Q)

申込期限:2022/11/14(月)







■ソシオネットについて

ソシオネットでは、中小企業様向けにDXサポーターズ(ボトムアップ)、DX顧問(トップダウン)、DXトレーニング(全体)、ノーコード開発を主としたIT内製化支援などを通じてDX実現を支援を行っております。

DX化についてお悩みのある企業様、ソシオネットに少しでもご興味を持っていただけた企業様は当セミナー受講に関わらず、お気軽にご相談ください。









