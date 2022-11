[MetaTokyo株式会社]

~きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、江戸レナ、MISOSHITAなど~



グローバル・Web3メタバースプラットフォーム「Decentraland(読みディセントラランド)」が主催するメタバース内の音楽フェスティバル「Metaverese Music Festival」が11月10日夜から開幕し、日本から多数のアーティストが出演します。

メインステージには新しい学校のリーダーズが出演し、MetaTokyo株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木貴歩、以下MetaTokyo)がプロデュースする「MetaTokyoステージ」には、きゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPER、江戸レナ、MISOSHITAをはじめ多数のアーティストが登場します。







全出演アーティスト、タイムテーブルは以下の通りです。



■MetaTokyoエリア、出演アーティスト、タイムテーブル

11/10 23時~11/11 22時頃(以下全て日本時間)

MISOSHITA

(ライブパフォーマンス映像)



11/11 23時~11/12 22時頃

ASA Wu、MANON、IDOLATER、FRUITS ZIPPER

(ミュージックビデオ/ライブパフォーマンス映像)



11/12 23時~11/13 22時頃

きゃりーぱみゅぱみゅ

(ミュージックビデオ)



11/13 23時~11/14 22時頃

江戸レナ

(ライブパフォーマンス映像)



映像をループ配信するので、時間内ならいつでもご覧いただけます。



■日時、メタバース内の会場

URL

https://play.decentraland.org/?position=-53%2C69



もしくはWebサイト

https://themetaversefestival.io/

内の「MetaTokyo」からリンク



PC版のChromeブラウザのみ対応

”Play as guest”から入場する事で、仮想通貨ウォレット無しで体験ができます。*一部制限あり

料金無料



■メインステージへの出演

11/12 21時(日本時間)

新しい学校のリーダーズ

(ライブパフォーマンス映像)







■出演アーティストのプロフィール(五十音順)



IDOLATER

ASOBISYSTEM THE AUDITION 2018のファイナリストから結成した、“アイドル”という切り口から音楽・ファッションを始めとする各種カルチャーの境界領域を開拓していくCULTURE HOLICなアイドルグループ。

伏木結晶乃・奥田彩友・月代来実の3名に加え、2022年4月から砂月凜々香・大石楓夏を新メンバーに迎えた5人体制で活動中。



ASA Wu

台湾出身。日本語、中国語、英語を操るトリリンガル・シンガー。

ベビーフェイスでキュートなビジュアルからは想像がつかない歌声が魅力。2019年12月EVISBEATSのアルバム『PEOPLE』、2020年8月LEX のアルバム『LiFE』のゲストアーティストとして参加。

2021年4月にデビューシングル『Bloomer』をリリースし、バイラル チャートTOP10入りを果たす。最近では、アーティストコレクティブ『bala』としても活動中。また、並行してモデルとしても活動しカネボウ CM『I HOPE』やネイチャーラボ『Lavons Holic』のビジュアルモデルなど出演中。



新しい学校のリーダーズ

個性と自由ではみ出す4人組ダンスヴォーカルユニット

自称"青春日本代表"

パワフルなダンスを武器に、全曲メンバー振り付けで構成されたライブが、おでんの中の大根より熱いと支持され、アジアのカルチャーを世界に発信するレーベル88risingより2021年世界デビュー。

それ相応のざわつきを生み出し、SNS総フォロワーは500万人Over、動画のクリエイションにも個性を発揮。

振り付け師集団としても多数のオファーを受け、活動の幅を広げている。



江戸レナ

人類を救うため江戸時代からタイムスリップしてきたメタバース歌姫・アーティスト。歌の力「EdoLenaline(えどれなりん)」で人類を救うため活動している。

2019年と2021年に行った過去2回のクラウドファン ディングでは、個人VSingerでありながら、オリジナル楽曲や3D衣装の制作、オリジナル 3Dワールド「NEO EDO TOKYO」での初の単独ライブ「PRINCESTA」や2nd ワンマンラ イブ「江戸レナ大祭」を開催した。ワンマンライブは毎回Twitterトレンドにランクイン。

2021年11月にリリースした2枚組ベストアルバム『PURPLE』は、iTunes Storeエレクトロ ニック部門で1位(BLUE)、2位(PINK)。

圧倒的な歌唱力と、唯一無二な和サイバーな世界観は国内外のファンを魅了している。

2021年からNFT・Crypto アーティスト, エンジニア, コレクター等の紹介番組「Dancing Metaverse」のMCを一年担当し、同番組で出逢った アーティスト達とコラボレーションNFT作品を制作・発表、2022年2月に開催された2ndワ ンマンライブをもってVSinger活動無期限休止を発表し、2022年6月から音楽NFTとファッ ションNFTアーティスト活動に挑戦している。



きゃりーぱみゅぱみゅ

高校を卒業した2011年夏に、ワーナーミュージック・ジャパンから、中田ヤスタカ(CAPSULE)プロデュースによるミニアルバム「もしもし原宿」(8/17発売)でメジャーデビュー。

2012年5月にリリースした初のフルアルバム「ぱみゅぱみゅレボリューション」は、オリコンデイリーチャート初登場1位、さらにiTunesでも日本総合チャートや世界各国のエレクトロチャートで1位を獲得。2022年1月、最新アルバム「キャンディーレーサー」を引っ提げ過去最大規模の全国ツアー「きゃりーぱみゅぱみゅ10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE」を開催し大成功を収める。

2022年4月、世界最大規模の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し、GOBIステージのトリを2週に渡って飾る。



FRUITS ZIPPER

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

名だたるクリエイターとのコラボレーションも話題を呼び、デビュー後すぐに数々の大規模イベントに名を連ねるなど、2022年最も注目度の高い新星アイドルグループ。

デビュー前から圧倒的ビジュアルで注目を集め、その可愛らしい姿からは想像つかないほどパワフルなパフォーマンスで人々の心を掴んで離さない。

2023年2月には初となる東名阪ツアーを開催する。



MANON

次世代カルチャーアイコンとの呼び声が高い、福岡県出身の20歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから、藤原ヒロシやケロ・ケロ・ボニト、「TROLL ME」では、Bring Me The HorizonのRemixで話題のプロデューサー集団six impalaなど、さまざまなアーティストとのタッグが話題に。

その他、ストリートからモードまで着こなすモデル活動など、音楽とファッションを横断した活躍で注目を集めている。最近では、アーティストコレクティブ『bala』としても活動中。



MISOSHITA

NFTアバタープロジェクトMetaaniの3Dデザイン/クリエイティブ担当。

様々なメタバース建築を担当するメタバースクリエイター

METATOKYOのCMVO(Chief Metaverse Officer)に就任音楽制作ではポエムコアというジャンルの提唱者であり、2018年Vtuberとして初めてポニーキャニオンよりメジャーデビュー(2枚のアルバム発売)In charge of 3D design / creative for NFT Avatar Project Metaani.



■Decentralandとは

Decentralandは、イーサリアムブロックチェーンを利用した分散型仮想ソーシャルプラットフォームです。Decentralandのプラットフォーム内で、ユーザーはコンテンツやアプリケーションを作成し、体験し、収益化することができます。Decentralandは、毎日このプラットフォームを使っている人々によって所有され、管理されているという点でユニークです。分散型自治組織(DAO)を通じて、ユーザーはMANA(Decentralandの通貨)とLAND(Decentralandの財産)の所有者に提案を提出し、投票することができます。

https://decentraland.org/



■MetaTokyoとは

グローバルで新たなカルチャー、エンタメの流通を拡張しているNFTとその技術基盤であるブロックチェーン、そして新たな社会の在り方を実現するWeb 3.0ムーブメントと文化、都市を結びつける世界初のプロジェクトとして2021年8月に発足しました。

2021年11月に日本最大級のNFTアートプロジェクト「Generativemasks」、12月には原宿ファッションを世界に知らしめたストリートスナップ雑誌「FRUiTS」とのコラボレーションを通じて、様々な世代の日本カルチャーをオープンメタバース、NFTと組み合わせて発信することで国内外から大きな反響を受けました。

またDiscordコミュニティを形成しており、コミュニティ内での交流やコラボレーションの促進を目指しております。

https://metatokyo.xyz



■MetaTokyo株式会社とは

世界的なメタバース、NFTの盛り上がりと日本文化、エンタテイメントを、国内外のIP、ブランド企業、地方自治体などとの取り組みを通じて世界に向けて発信、事業化を行います。今後、MetaTokyoの保有するメタバースの土地において音楽/エンタテインメント・フェスティバルの開催やライブ会場の建築、有名IPとのコラボレーション・プロジェクトや、デジタルファッション関連事業を展開します。

協業、メタバース事業に関するお問い合わせはこちらまで



メタトーキョー・ハブ contact@metatokyo.com



