[大成温調株式会社]

「総合たてものサービス企業」へと進化する大成温調株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:水谷憲一、以下、大成温調)は、ベトナム社会主義共和国に当社全額出資の子会社を設立いたしましたのでお知らせいたします。







1.子会社設立の目的

当社は、成長戦略として海外マーケットへの挑戦を続けており、アメリカ・ハワイには「Alaka'i Mechanical Corporation」、中国には「大成温調機電工程(上海)有限公司」のほか、ベトナムにおいては、現地設備工事会社大手のSEAREFICO社への出資事業と、日本の設計・積算業務を支援する関連会社「TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITED」の2事業を展開しておりますが、このたび、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市内に「TAISEI ONCHO VIETNAM HOLDINGS CO., LTD」を新たに設立したことをお知らせいたします。

今回の「TAISEI ONCHO VIETNAM HOLDINGS CO.,LTD」の設立により、将来的には既存ベトナム2事業を統括するとともに新規事業投資を拡充し、ベトナム事業をアメリカ、中国に次ぐ当社、第三の柱に育ててまいります。





2.子会社の概要

(1)商号 TAISEI ONCHO VIETNAM HOLDINGS CO., LTD

(2)所在地 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市内

(3)代表者 宮崎 真次

(4)事業内容 エンジニアリング関連事業他

(5)資本金 USD2,500,000(≒325,000,000円)

(6)設立年月日 2022年12月登記申請完了、2023年1月事業活動開始認定

(7)決算期 12月

(8)出資比率 当社100%





3.今後の見通し

当該子会社設立による当社グループの 2023年3月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。





以上





■大成温調株式会社について

企業名:大成温調株式会社

代表者:水谷 憲一

所在地:東京都品川区大井一丁目49番10号

概要:大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の設計・施工管理を手がける「総合設備のプロフェッショナルグループ」です。これからの時代も社会に選ばれ続ける「総合たてものサービス企業」へと飛躍していきます。

URL: https://www.taisei-oncho.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-10:46)