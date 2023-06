[Figma Japan株式会社]

日本全国からFigma Love & Passionを届けよう



パワフルなデザイン機能と、より効率的な構築ワークフローを組み合わせた、ブラウザ上で共同編集できるデザインプラットフォーム「Figma(フィグマ)」を提供するFigma, Inc.(本社:米国サンフランシスコ)の日本法人 であるFigma Japan株式会社(東京都千代田区、日本カントリー・マネージャー :川延 浩彰)は、6月22日に米国サンフランシスコで開催されたFigma新機能発表イベント「Config 2023」の日本・虎ノ門で開催されたWatch Partyにおいて、FigmaのコミュニティであるFriends of Figma(FOF)が東京に加えて全国21地域(最北端青森から最南端沖縄)と2つの専門分野(教育分野、UX Writer分野)へ拡張したことを発表致しました。







<Watfh PartyでコミュニティサポートがFriends of Figmaの全国拡大の発表を行う様子>





Watch Partyとは





Figmaの年次カンファレンスである「Config」はデザイナー、開発者、製品開発者などのグローバルコミュニティが一堂に会し、互いにつながり、学び合う場です。今年5回目を迎えるConfigが2023年6月21日と22日の2日間に渡りサンフランシスコで開催され、約8,500人のFigmaグローバルコミュニティが一堂に会しました。





<Watch PartyでFigma共同創業者/CEOのDylanのKeynoteを視聴する様子>





<振り返りセッションの様子>



Watch Partyは世界各地のFigmaコミュニティで開催され、サンフランシスコのConfigの様子をほぼ同時に視聴し体感することができます。日本では6月22日(木)に虎ノ門でConfig Watch Partyが開催されました。Keynoteの振り返りセッションではFigma Advocatesが今回新たに発表されたばかりの機能についての解説やトークセッションを行い、Figmaコミュニティと一緒にリアルタイムで知識をアップデート。200名を超える来場者が集まった会場は熱気に包まれました。





Figmaコミュニティの活動について





FigmaはCommunity-led Growth※1のコンセプトのもと、地球規模でFriends of Figma(FOF)のコミュニティ活動をチャットツール「Discord」で実施しており、ユーザー同士がコミュニケーションやイベントを実施しております。



現在、世界で200を超えるコミュニティがそれぞれの活動を通して、各地でFigmaを通してデザインコミュニティを盛り上げています。





Friends of Figmaの公式サイト https://friends.figma.com/



Figma Japanでは、今年3月14日に実施した 1周年記念イベント“デザイン経営2023“Great DX is not done without Great Design” でカントリーマネージャー川延より「Figma コミュニティ(Friends of Figma) の拡張」を宣言。さらに日本全国でコミュニティ活動が盛んになるようなリーダー(Figma Community Advocate)の募集をSNS・イベント等で宣言しました。



※1:ユーザー同士のコミュニケーションを形成することを支援することで、その活動を通してユーザー同士でサービスや製品の新たな活用術などをアイディア、意見交換することでビジネスを活性化させること





Figma Japan コミュニティサポート担当からのコメント









Figma Japan

Community Support Specialist

徳永 康彦

これまで東京ひとつだったFigma公式コミュニティ「Friends of Figma」のネットワークが、23のチャプターにまで広げることができたことを大変嬉しく思っています。今回、募集をかけてからわずか3ヶ月の間に数多くのコミュニティの方々から応募をいただき、コミュニティのFigmaへの熱量を改めて感じました。





全国に拡張することが叶ったのは、それぞれのコミュニティのリーダーとして手を挙げてくれた「Community Advocate」の皆さんと、たくさんのFriends of Figmaの方々による、これまでの活動のおかげだと考えています。心より感謝申し上げます。これまでもFigmaに関するイベントを開催してくださった方もCommuniyt Advocateには多くいらっしゃいますが、「Friends of Figma」として活動することで、各チャプターの横のつながりも活発になりました。また、Friends of Figmaを通してより多くの方々がつながり、新しい取り組みが始まったり、クリエイティブな活動を起こしていったりできるよう、後押ししたいと思っています。



今後ますますチャプターとFigmaとの連携を強め、日本各地や各専門分野での活動を盛り上げるとともに、Figmaユーザー同士のつながりやコミュニティの醸成を後押ししていきたいと考えています。





Figma Community Advocateの役割





Figmaでは学生から社会人まで誰もがFriends of Figmaのメンバーとなって、チャプターと呼ばれるコミュニティにジョインすることができます。世界各地に広がっている地域や専門分野のコミュニティに参加したり、新たにコミュニティを作ることも自由自在。



そのコミュニティのリーダーとして活動をサポートしているのが「Figma Community Advocate」です。Figma Japanでは今回21の地域と2つの専門分野のチャプターとCommunity Advocateが誕生しました。今後Figma公式コミュニティとしての活動をさらに盛り上げるために、Community AdvocateがFigmaとFoFをつなぐ架け橋としての役割を担っていただくこととなっています。

今回任命されたFigma Community Advocateからは、下記をはじめ様々な意気込みコメントをすでにいただいています。



・デザインやクリエイティブで地元を盛り上げたい

・勉強会や交流会など楽しくなるような企画をやっていきたい

・Figmaを通して人と人がつながるコミュニティを地元から発信したい

・地元をデザインフレンドリーシティー、デザインをより開かれたものにしていきたい

・一緒に学びながら想像力を引き出していきましょう

・デザインツールだけどデザイナーだけのツールではないFigmaの魅力を伝えたい





Figma 日本カントリーマネージャーからのコメント







Figma Japan株式会社 日本カントリー・マネージャー

川延 浩彰(かわのべひろあき)

Figmaにとって、Community、Communityの皆様は、大切な存在です。そして、日々その大切さを実感しながら業務を遂行しています。

今年の3月14日のFigma Japan1周年記念イベントを開催した時には、日本で1つしか存在していなかったFigma 公式コミュニティFriends Of Figmaが、僅か3ヶ月で、文字通り”全国20チャプター以上”に広がってきていることを大変嬉しく思っております。皆様のFigma愛とパッションに感謝申し上げます。

これから先、日本中に広がったFoF Communityが拡大し、一過性の出来事ではなく、継続的なモメンタムとなることを期待すると同時に、Figma Japanとしても、様々なコミュニティイベントなどを通して良い形で連携ができればと考えております。

FoFの皆さん、ガンガン日本を盛り上げていきましょう!よろしくお願い致します!



《プロフィール》

下関市立大学経済学部卒業後、兼松エレクトロニクスに入社。その後、渡米を経て、カナダビクトリア大学でMBA(Entrepreneurship専攻)修了。帰国後、2011年3月からブライトコーブにてマーケティング、営業など様々な業務に携わり、日本のメディア事業統括並びに営業責任者を歴任、韓国事業GMを経て本社SVP兼代表取締役社長に就任。2022年1月にFigmaのVision『すべての人がデザインを利用できるようにする』に強く共感し、Figmaの日本カントリー・マネージャーに就任。愛知県出身、フットサルと旅行をこよなく愛する2児の父。





現在の23のチャプター





《21の地域》

・青森

・宮城

・新潟

・埼玉

・千葉

・東京

・神奈川

・湘南

・石川

・福井

・長野

・名古屋

・京都

・大阪

・広島

・徳島

・香川

・愛媛

・福岡

・宮崎

・沖縄



《2つの専門分野》

・Japan Educator

・JP UX Writer





Figma について





Figmaは、チームで共同編集可能なデザイン設計のプラットフォームです。GoogleやMicrosoft、New York Timesなどの企業で利用されており、より優れたデザインを生み出し、共有し、テストし、リリースするために必要な、ブレインストーミングから構築までの全プロセスをウェブ上で行うことのできるアプリケーションです。Figmaは、デザインをよりオープンに、効率的に、そして楽しいものにします。ツールの統合、ワークフローの簡素化、チームやタイムゾーンを超えたコラボレーションなどに役立ち、チームメンバーが考えを共有するための助けとなります。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-16:46)