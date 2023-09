[株式会社Lapis Live]

株式会社Lapis Live(東京都新宿区、代表取締役:荒木 孝仁)が運営するVライバー事務所「Lapis Live(ラピスライブ)」は、9月より独自の成長プラン「Shin Up Plan(しゃいぷら)」を開始いたしました!









Lapis Live(ラピスライブ)独自の成長プラン、Shin Up Plan(しゃいぷら)開始!





株式会社Lapis Live(ラピスライブ)は、2023年10月に設立2周年を迎えます。

3年目に向けて、これまで以上に所属ライバーの活躍をサポートできるよう、9月より独自の成長プラン「Shin Up Plan(しゃいぷら)」を開始いたしました。



「Shin Up Plan(しゃいぷら)」とは





「Shin Up Plan(しゃいぷら)」とは、Lapis Live所属ライバーの成長をサポートするためのプランです。

新感覚VtuberアプリIRIAMで活躍されているライバーさんを独自に分析し、主にデビュー前後のライバーさんを対象として、デビュー前~デビュー後~初めてのイベント終了までの間に、それぞれ成長に必要なチャプター(ミッション)を設けています。



チャプター1.

1.では、デビュー前の準備期間にスポットを当て、以下のようなミッションを設けています。

・IRIAMのプロフィールを完成させよう

・ハッシュタグを活用して、立ち絵を公開しよう

・デビュー時一週間の配信スケジュールを考えよう

など



チャプター2.

2.では、デビュー直後のスタートダッシュにスポットを当て、以下のようなミッションを設けています。

・ランクキープ・アップする日をリスナーさんに共有しよう

・月60時間配信しよう

・達成型orランキング型イベントに挑戦してみよう

など



チャプター3.

3.では、初めてのイベント参加にスポットを当て、以下のようなミッションを設けています。

・バナイベ時の配信スケジュールを考えよう

・バナイベの目標をリスナーさんに共有しよう

・SNSの投稿に反応(RT・いいね)してくれた15人にお礼のリプライをしよう

など



「Shin Up Plan(しゃいぷら)」特典内容





チャプターの達成状況に合わせて、以下のような特典もご用意しております。

・限定アイコンリング

・スタバドリンクチケット

・Amazonギフト券 5,000円



併せて、チャプターを達成するための細かなアドバイスや、状況を可視化できるミッションカードの配布等もしており、今後もライバーさんが自走しやすくなるような環境づくりや提案を続けていく予定です。





◆株式会社Lapis Live(らぴすらいぶ)について

新感覚VtuberアプリIRIAM( https://www.live.iriam.com/ )を展開する、DeNAグループの株式会社IRIAMとオーガナイザー契約を締結しています。



ライバーさんの抱えるそれぞれの困難に真摯に寄り添い、より輝ける方向を指す道しるべとなれる事務所を目標に設立されました。

Lapis Liveは2021年8月に設立され、現在300名以上のライバーが所属しています。



各種イベントや講習会などを実施し、「宝石のような輝きをあなたに」という方針のもとマネジメントに取り組んでいます。



公式HP:https://lapislive.com/

公式Twitter:https://twitter.com/LapisLive



◆会社概要

会社名:株式会社Lapis Live

HP:https://lapislive.com/

代表者:荒木 孝仁

所在地:〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-22-3

Mail : support@lapislive.com

顧問弁護士:弁護士法人Authense法律事務所・弁護士法人えそら

顧問税理士:税理士法人ISJ



