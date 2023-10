[株式会社デッラルテ]

Dell'arte Onlin Shop 登録メンバー限定の特別なお知らせやお得な情報、新製品やイベント情報を配信開始



メンバー限定の特別なお知らせやお得な情報、新製品やイベント情報をいち早く受け取ることができます。









イヤホン、オーディオ用品、イヤホンメンテナス商品を取り扱う 株式会社デッラルテ(東京 渋谷)が運営する Dell'arte Onlin Shop にて登録メンバー限定でお得な製品やイベット情報をメルマガ配信と購入金額10%のポイント還元可能なメンバーシップ登録を開始いたしました。



メールマガジン・メンバー



メールアドレスだけで簡単登録が可能

Dell'arte Onlin Shop トップ画面から簡単申し込みで、販売前先行モニター割引や、イベント情報、アウトレット販売の情報などX(旧ツイッター)では発表しないメンバー限定の情報を不定期で発信いたします。



DELL'ARTE members



登録キャンペーンとして購入金額の10%を DELL'ARTE ポイントとして還元



登録して頂けると DELL'ARTE ポイントショップ ご利用で独自のポイントが付与されます。

ポイントはメンバーシップに登録しているお客様だけに付与され、次回の特典交換時にご利用いただけます。

購入金額のうち10%が付与されます。(*)



*ポイント還元率は変更されることがございますことを予めご了承ください。



<ポイント付与例>



* AROMA Audio



AROMA Audio "Jewel" イヤホン 通常販売価格 ¥790,350(税込)

79,035 DELL'ARTE ポイント獲得





A100TB & PS100PRO セット 通常販売価格 ¥177,100(税込)

17,710 DELL'ARTE ポイント獲得





AROMA Audio. NEO / ネオ イヤホン 通常価格 ¥82,500(税込)

8,250 DELL'ARTE ポイント獲得





* CROSS LAMBDA Audio



Neutron4 / ニュートロン4 スタジオリ ファレンスモニター IEM イヤホン 通常価格 ¥196,350(税込)

19,635DELL'ARTE ポイント獲得





Exousia Japan LTD アップグレードケーブル ¥66,000 税込

6,600DELL'ARTE ポイント獲得



【ご注意】

・ポイントは今後ご登録メールへ案内する特典と交換するためにご利用いただけます。

・ポイントは金額とは違います。(例 1ポイン=1円ではございません)

・特典内容については今後メールマガジンやSNSにてご案内を予定しております。

・ポイント還元率は変更されることがございますことを予めご了承ください。





好調に付きCROSS LAMBDA Audio モニター販売を10月10日(月)まで延長いたします。

X(旧ツイッター)やインスタグラムなどのSNSで忖度なしの試聴モニター結果をアップして頂ける方を募集



期間中 CROSS LAMBDA Audio 全製品を特別価格にてご購入できるクーポンコードを配布

次回クーポンコード配布は9月30日(土)20時に予定しております。



製品について詳しくは CROSS LAMBDA Japan

https://dellarte.jp/cross-lambda-audio.html





※ 特別企画 PR TIMES 読者様20%OFFクーポン配布



Dell'arte Onlin Shop にてCROSS LAMBDAを購入していただきX(旧ツイッター)やインスタグラムに忖度なく試聴の感想をアップお願いいたします。但し、あくまでも任意でのお願いです。



Dell'arte Onlin Shop https://dellarte.theshop.jp

配布期間:9月29日(金曜日)昼12時~10月10日(火曜日)00:00迄

クーポンコード: PRTIMES239



この機会にメールマガジン登録と更にお得な購入特典が付くDELL'ARTE members の同時登録をお待ちしております。



