ユーシービージャパン株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:菊池加奈子 以下、ユーシービー)は、2023年11月11日(土)に東京都渋谷区で、乾癬を学ぶセミナー・ワークショップ「Take a step ~未来のために今できること~」を開催することをお知らせします。

乾癬に関する患者さん向けセミナーは2021年よりオンラインで開催しており、今年で3回目の開催、オフラインでは初めての開催となります。



ユーシービーは、乾癬患者さんの生活や人生がよりよいものになるよう、治療薬の提供にとどまらず、さまざまな情報提供や環境づくりに取り組んでおります。



本セミナー・ワークショップは、乾癬患者さんに、ご自身の疾患やその治療をより深く理解いただき、治療と共に前向きに自分らしく人生を歩んでいただくために、疾患および治療の最新情報や日常生活での工夫、気づきを得ていただくことを第一の目的としております。

加えて、「世界乾癬デー」(10月29日)や「いい皮膚の日」(11月12日)があるこの時期に、社会的に未だ認知の低い“乾癬”に対する世の中の理解を深めたいという思いも込めて開催する運びとなりました。



セミナー当日は、聖路加国際病院 皮膚科 部長の新井 達先生をゲストに迎えた講演と新井先生と乾癬患者さん達によるトークセッション、ワークショップを行います。

講演では、「皆さんに知ってほしい全身炎症性疾患としての乾癬と目指すべき治療目標」と題して、乾癬やその治療に関する最新の話題に加え、患者さん達とともに目指す治療目標とその必要性についてお話しいただきます。トークセッションでは、医師との上手なコミュニケーションの取り方をはじめ、治療に対するご自身の意思や希望を伝えることの大切さを、医師と患者の双方の視点でセッションを行います。また、ワークショップでは、乾癬や治療に関連する日常生活での工夫に焦点を当てたワークショップとして、インストラクターによる椅子に座ってできる簡単ストレッチヨガ体験、メイク講師による男女誰でも簡単にできるカバーメイクのレッスンを実施いたします。



■概要

・タイトル:乾癬を学ぶセミナー・ワークショップ「Take a step ~未来のために今できること~」

・日時:2023年11月11日(土)14:00~15:40(受付13:30~)

・参加方法:事前申込制

・申込フォーム:https://forms.office.com/e/U9iqDtxedm

・参加費:無料

・場所:ミルギャラリー神宮前(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F)

・交通:東京メトロ 明治神宮前駅 徒歩3分、表参道駅 徒歩7分、JR 原宿駅 徒歩8分

・オンライン配信:YouTubeライブ ※視聴URLは参加申込者に送付いたします。

・プログラム:

<1部>

‐ 講演「皆さんに知ってほしい全身炎症性疾患としての乾癬と目指すべき治療目標」/聖路加国際病院 皮膚科 部長 新井 達先生

‐ トークセッション「なりたい自分になるための乾癬との向き合い方」/聖路加国際病院 皮膚科 部長 新井 達先生、乾癬患者さん

<2部>

‐ ストレッチヨガ「リラックスを促す椅子に座ってできる簡単ストレッチヨガ」/ヨガインストラクター 長谷川 たかはる氏

‐ カバーメイクレッスン「プロ直伝!誰でも簡単にできるユニセックスなカバーメイク」/ヘアーメイクアップアーティスト 在間 亜希子氏

・司会:林 みなほ氏(フリーアナウンサー/美容サロン経営)

・主催:ユーシービージャパン株式会社



■乾癬について

乾癬は難治性の慢性皮膚疾患で、免疫反応の異常に伴う皮膚細胞の過剰な増殖が特徴です。乾癬の主な皮膚症状は、皮膚が赤く盛り上がった皮疹や銀白色のうろこのような鱗屑(りんせつ)で、痒みや関節症状を伴うこともあります。乾癬は症状によって、尋常性乾癬、乾癬性関節炎(関節症性乾癬)、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症などの病型に分類されています。

患者数は世界で人口の約3%、およそ1億2500万人です(1)。乾癬治療には未だ満たされていないニーズがあり、ある集団ベースの調査では、乾癬患者の約30%について、現在の治療では症状抑制、かゆみ軽減、落屑減少などの主要治療目標が達成されていないと報告されています(2)。なお、日本においては約43万人が乾癬に罹患していると推定されています(3)。



■UCB(ユーシービー)について

UCB(https://www.ucb.com/)は、ベルギーのブリュッセルに本社を置くグローバルバイオファーマで、ニューロロジーや免疫・炎症領域の重篤な疾患と共に生きる患者さんのより良い生活の実現を目指して、革新的な医薬品の研究開発ならびにソリューションの提供に力を注いでいます。約40カ国に拠点を置き、従業員数は8,700名あまりを擁しており、2022年の収益は55億ユーロでした。UCBはユーロネクスト・ブリュッセル証券市場に上場しています。

ユーシービージャパン株式会社 (https://www.ucbjapan.com) はUCBの日本法人として1988年に設立され、抗てんかん薬「イーケプラ(R)」、「ビムパット(R)」、関節リウマチ治療薬および乾癬治療薬「シムジア(R)」、新規機序を持つ乾癬治療薬「ビンゼレックス(R)」を中心に医薬品事業を展開しています。患者さんにとっての価値を創造するバイオファーマリーダーとして、従来の治療で十分な改善が得られなかった患者さんに、新たな治療の選択肢を提供することを目指しています。



