THE SUIT COMPANY LINKS UMEDA店では新入学生・新社会人へ向けて学生限定のお得な学割キャンペーンを開催中!!



期間:2023/4/9(日)まで



1.学割全品【20%OFF】

通常特典学割10%OFFが期間限定で【20%OFF】



2.学生向け【お得なセットパック】

メンズ&レディース

スーツ含む選べる5点セット【税込26,900円】!

その他、洋品セットパックもご用意しております!

※学割20%OFFとの併用はできません。





学生向けスーツのイメージキャラクターとして、なえなのさん、もーりーしゅーとさんにTHE SUIT COMPANYのスーツを着こなしていただきました♪

新入学スタイルから新社会人のビジネススタイルまでTHE SUIT COMPANYのおすすめコーディネートをご紹介しております^^



キャンペーン詳細はこちら

⇒https://www.uktsc.com/cont/special/gakusei_recruit/freshers2023/

THE SUIT COMPANY LINKSUMEDA店公式ブログ

⇒https://blog.uktsc.com/brand/tsc/shop/umeda?content=blog



この機会に、是非THE SUIT COMPANY LINKSUMEDA店にお越しください。



【店舗情報】

住所:〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町1番1号ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA7階

電話番号:06-6374-9040

営業時間:10:00~21:00







LINKS UMEDAについて



LINKS UMEDAは、ファッションや食・サービスなど、様々なテナントが集積した、地域最大級の複合商業施設です。施設コンセプトは、「つながる、ひろがる。ヨドバシカメラ&LINKSが巻き起こす新梅田ライフスタイル革命」。多種多様な約200の店舗に加えて1,100台ものお客様用駐車場を完備し、ヨドバシカメラにお越しのお客様をはじめ、オフィスワーカーの皆様、ファミリーのお客様にも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供いたします。さらに、2021年4月には13F屋上スペースに、「LINKS’KY GARDEN」が誕生。4,100平方メートル の大規模なスペースに大型のバーベキュー施設「THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA」と、フットサルコート「キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA」ができ、大阪駅至近の中で非日常の時間と空間を提供いたします。





LINKS UMEDA 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1−1



<営業時間>

B1F【LINKS MARCHE Eat&Walk】9:30~22:00【オイシイもの横丁】11:00~24:00(LO.23:30)

1F~7F 10:00~21:00/8F 11:00~23:00(LO.22:30)

13F【キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA】8:00~24:00

【THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA店】11:00~22:00



<一般のお客様からのお問い合わせ先>

TEL: 06-6486-2225 受付時間 10:00~21:00



