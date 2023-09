[株式会社migratory]

株式会社migratory(本社:東京都渋谷区、代表取締役:天野卓)は、津田沼駅前のテレワークや自習に最適な「いいオフィス津田沼 by MACHI DESK」において、バーチャルオフィス新プランを提供開始します。





バーチャルオフィス新プラン概要





「いいオフィス津田沼 by MACHI DESK」は働く場所としてのワークスペースだけでなく、独立・開業や起業のサポートを目的に、住所利用できるバーチャルオフィスの新プランをご提供いたします。



■おすすめポイント

・ご利用料金は4,950円(税込)

・先着順10社限定のお得な価格

・初期費用は不要

・郵便物転送は月に1回まで対応可能



■こんな方におすすめ

・独立、開業を検討している方

・フリーランスや個人事業主

・法人設立を検討している方

・副業で収入を得ている会社員

・自宅の住所で登記することを避けたい方



■お申し込み方法

下記リンクより、お問い合わせください。

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk



テレワークや自習に最適!いつでも気軽に利用できる津田沼駅前の全室個室型ワークスペース





津田沼駅から徒歩1分の好立地に位置する「いいオフィス津田沼 by MACHI DESK」は、全室個室型のワークスペースです。





全席ブースタイプのため、テレワークやweb会議はもちろん、資格勉強や試験勉強など、集中して仕事・勉強したい方にとって最適です。





営業時間は7~22時で土日祝日も利用可能。事前予約不要なため気軽にご利用いただけます。





ブース内にはハンガーやちょっとした荷物を掛けられるフック、折り畳み式の荷物置きを設置。快適に過ごせる個室空間です。





「あったら便利」なツールも準備いたしました。作業効率が高まるディスプレイモニターや事務作業に必要な文房具を取り揃え、オフィスまで行かなくても快適に仕事ができる環境を整えています。





気分転換のツールとして、全部で5種のアロマオイルブレンドをご用意。「集中」、「リラックス」など、その日の気分でお選びいただき、素焼きのストーンにオイルを垂らすだけで、ゆっくりを香りをお楽しみいただけます。



「いいオフィス津田沼 by MACHI DESK」店舗概要





■インフォメーション

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

住所:千葉県船橋市前原西2丁目14-2 津田沼駅前安田ビル 4F

営業時間:7:00~22:00

定休日:年末年始

webサイト:https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk



■特徴

【立地】

・JR「津田沼駅」徒歩1分

・新京成線「新津田沼駅」徒歩4分

【設備】

・席数 着席16席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・フリードリンク

・ウォーターサーバー

・飲食持ち込み可

・レンタル文房具

・アロマバー

・モニター貸出

・ロッカー



■お問い合わせ先

下記、HPよりお問い合わせください。

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk



