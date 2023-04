[モビリティリゾートもてぎ]

5/4(木・祝)に栃木県の警察、救急・消防、自衛隊車両が大集合!! 働くクルマスペシャルデー「街をまもるクルマの日」開催のご案内



モビリティリゾートもてぎ(栃木県・茂木町)は、2023年4月29日(土・祝)~5月7日(日)に「森のぶんぶんフェスタ ~働くクルマ大集合!!~」 を開催いたします。ゴールデンウィーク期間中は毎日、展示された働くクルマとの写真撮影や、一部車両の乗車体験をお楽しみいただけます。







5月4日(木・祝)は、働くクルマスペシャルデーとして、栃木県の警察・消防・自衛隊の協力により、実際に街で活躍している警察車両・緊急車両・自衛隊車両など街をまもるクルマが集結します。今年は、2023年2月に栃木県警察本部に寄贈されたハーレーダビッドソンの白バイや、トライクとよばれる3輪バイクの白バイがモビリティリゾートもてぎに初登場します。さらに、「街をまもるクルマ パレードラン」を開催し、白バイやスーパーパトカー、消防はしご車に加え、自衛隊栃木地方協力本部が所有する、国内に数台しかない輸送防護車や、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)のロードサービスカーが初登場し、様々な街をまもるクルマのサーキット走行をご覧いただけます。



その他、ゴールデンウィーク期間中には、株式会社タミヤ様とのコラボレーション企画「モビリティチャレンジ in Motegi」や、レーシングコースを舞台に街やサーキットで働くクルマが共演する「働くクルマサーキットラン」を開催いたします。また、人気動画クリエイターのHIKAKINさんとコラボレーションしたこの春限定の周遊型イベントや多彩なアトラクションなどと合わせ、家族みんなで新緑の森を感じながら1日中過ごすことができます。



5/4(木・祝)は栃木県の警察、救急・消防、自衛隊車両も大集合!!働くクルマスペシャルデー「街をまもるクルマの日」





■街をまもるクルマ パレードラン



栃木県警察本部が誇る、ハーレーの白バイやNSX、GT-R、レクサス、インプレッサ、フェアレディZのスーパーパトカーをはじめ、普段は間近で見ることができない消防はしご車や自衛隊のクルマたちが一斉に登場。街をまもるクルマのパレードランや、白バイ隊の一糸乱れぬドリル走行など、大迫力のパフォーマンスをご覧いただけます。



さらに、今年は、自衛隊栃木地方協力本部が所有する、国内に数台しかない輸送防護車と、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)のロードサービスカーもパレードランに初登場します。



開催日:5/4(木・祝) 15:30~

料金:無料



■栃木県警察と茨城県警察音楽隊のコラボレーション演奏



栃木県警察音楽隊に加え、茨城県警察音楽隊の合同参加が決定。県を超えて警察音楽隊が協演する貴重なコラボレーション演奏をお楽しみいただけます。レーシングコースに響き渡る音楽とカラーガード隊の華麗なパフォーマンスをグランドスタンド席から観覧できます。



開催日:5/4(木・祝) 11:30~ ・ 15:30~

料金:無料



■消防はしご車搭乗体験



救急隊員と一緒に消防はしご車に搭乗し、マンション10階に匹敵する高さ約30mの上昇体験ができます。



開催日:5/4(木・祝) 9:30~ / 10:45~ / 13:30~

料金:無料

対象:小学1年生以上

定員:各回15組45名

参加方法:事前WEB予約



株式会社タミヤ様とのコラボレーション企画「モビリティチャレンジ in Motegi」





■モビリティチャレンジ in Motegi



株式会社タミヤ様とのコラボレーション企画を開催します。RCカーやミニ四駆の体験走行ができるほか、タミヤ製品の展示やミニ四駆工作教室、グッズ販売等を行います。



開催日:4/29(土・祝)30(日)

料金:無料



レーシングコースを舞台に働くクルマが共演「働くクルマサーキットラン」





■働くクルマサーキットラン



街で働くクルマやサーキットで働くクルマがレーシングコースを舞台にパレード走行します。コースを一望できるグランドスタンドに座って働くクルマのサーキットランを見学できます。



開催日:5/5(金・祝)15:30~

料金:無料







【働くクルマ大集合 ご協賛社様】株式会社カナモト/株式会社タミヤ/自衛隊栃木地方協力本部/栃木県警察本部交通部交通機動隊/栃木県警察本部交通部高速道路交通警察隊/栃木県茂木警察署/芳賀地区広域行政事務組合消防本部真岡消防署/宇都宮東郵便局/一般社団法人日本自動車連盟栃木支部/茂木町/極東開発工業株式会社/株式会社パレスコンストラクション/日本梱包運輸倉庫株式会社/もてぎ交通株式会社/劇用車の岡 ※順不同



■ゴールデンウィーク(4/29~5/7)入場料金のご案内

ゴールデンウィーク期間は、施設入場料と1DAYパークパスポートがセットになった「パークパスポートセット」と「駐車券」の前売券を販売しております。遊び予約サイト「アソビュー!」の専用ページにて購入いただけます。 詳細は、公式ホームページよりご確認ください。





※5/3~5/5は入場料のみの販売はございません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-16:46)