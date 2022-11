[Deel Inc.]

自らも創業から約3年で異次元の成長を果たしユニコーン企業となったSaaS企業Deelが、越境ビジネスをフィンテックやHRテックをフル活用して強力支援



日本社会のレジリエンスを高める!『渋谷から世界へ・世界から渋谷へ』

米国発のユニコーン企業で、急成長中のグローバルHRソリューションを展開するDeel Inc.(本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ、CEO: Alex Bouaziz、公式サイト:https://www.deel.com/ja/、以下 Deel)は、この度渋谷区が運営するスタートアップ企業支援の取組み「SHIBUYA STARTUP SUPPORT」と協力・連携を行う協定を締結いたしました。





「SHIBUYA STARTUP SUPPORT」は国内外のスタートアップビジネスを渋谷に招き、渋谷という街で一緒に成長を目指す取組みです。Deelは自らも創業から間もないスタートアップ企業であり、「Work from Anywhere」を軸に150カ国で展開するSaaSプロバイダーであることから、グローバル展開における知見や、益々拡大する各種サービスを活用し、参画いただくスタートアップ企業様を強力に支援してまいります。



【業務提携の目的、背景及びDeelからの支援内容】- 10,000社以上の導入実績と10万人以上の雇用データ活用 -

近年、日本においても若年層の起業家が次々と出現し、以前に比べると「起業」はビジネスパーソンにとって身近なものになりつつある一方、リスクテイクすることへの考え方は依然として閉鎖的で、脱国境でビジネスを組み立て、俯瞰することのできるプロ経営者、起業家集団の活動は、海外のそれと比べた際、日本は活発とは言い難い状況にあると言えます。本提携では、Deelが培ってきたグローバルな人材戦略のための雇用・労務管理ノウハウや、世界に200組以上の法律/会計専門家のパートナーを持つネットワークを生かすことで、「SHIBUYA STARTUP SUPPORT」が支援するスタートアップ企業に対し世界中からのリモートワーク人材の調達や、低コスト・短期間での海外展開をサポートすることが可能です。また、10,000社以上の導入実績と10万人以上の雇用データに基づき、各国の給与・報酬レベルに関するインサイト等を提供することで、組織のコストパフォーマンス最適化といった側面でも、後押しすることが出来るでしょう。この取組みを通し、多様性とダイナミズムで世界中から集まるあらゆる年齢層の人々を魅了する文化的中心地、渋谷の更なる成長に寄与してまいります。





Deelからの支援内容1.



日本での起業を希望する海外スタートアップ企業の日本での事業立ち上げに際し、バイリンガル対応が可能な国内の人材紹介会社から、士業などDeelパートナーのご紹介といった「日本に法人を設立せずに日本チームとして人材を雇用し管理する仕組み」のご提供、及び日本市場参入に関するコーチングも無償でサポート。



<期待される中長期的な相乗効果>

海外から野心溢れるチャレンジ精神旺盛なスタートアップ企業および起業家・経営者集団といったビジネスエグゼクティブを渋谷に招くことで、渋谷区の目指す多様性溢れる地域成長を加速させ、日本の企業・起業家との交流やフュージョン、これから社会へと羽ばたく学生にとってのグローバル環境でのインターンシップ経験など、様々な観点からグローバルな刺激となり得る。地域社会にとっては雇用が創出され、日本に居ながらにして外資系企業の職務環境が増えることで、海外のワーキングカルチャーを渋谷という街で融合することが可能となる。また、近年HQ(ヘッドクォーター、本部)を日本に設置するグローバル企業が減少する中、「経済都市・東京」のポジショニングを再獲得し、それを維持する一助となることが出来る。



Deelからの支援内容2.



渋谷区内にビジネス拠点を構える日本のスタートアップ企業の海外展開に際し、現地法人を設立することなく海外在住の人材を正社員雇用できる仕組みのご提供。また、各地の労働法を遵守した雇用契約書の自動作成・現地税制などを反映した給与の自動計算と送金・コンプライアンス書類の作成についてもサポートし、国ごとの職種・役職別の給与・報酬レベルに関するインサイトや、従業員コストの比較試算データもスムーズに無償提供。



<期待される中長期的な相乗効果>

従来、日本の企業が海外展開を模索する際大きなビジネスハードルとなっていた、現地法人の立上げや現地人材の雇用、雇用後の労務管理や各種士業との連携・契約・やり取り等のバックオフィスの障壁を、Deelのプラットフォーム1つで完結できることで、より多くの日本発のスタートアップが国内から海外へと視野を拡大し、世界を舞台にビジネス展開を起案・実行し易くなる。



渋谷区長 長谷部 健様コメント

「Deelとの提携によって、スタートアップ企業が地理的な制約を受けずに、世界中から獲得したい人材を採用できるようになります。スタートアップ企業の国際的な活動を促進することで、スタートアップ・エコシステム拠点都市としてのより一層の成長を目指すとともに、起業家の支援を加速していきます。」



Deel Inc. ジャパンカントリーマネージャー 中島 隆行コメント

「日本の代表的なスタートアップ集積地である渋谷区と提携させていただき光栄です。Deelは海外企業の渋谷区への誘致、および渋谷区に拠点を構える日本企業の海外人材のリモート雇用をサポートすることで、ボーダーレスな組織作りと事業展開、及びボーダーレスな転職市場に向けての土台作りを支援し、イノベーティブなカルチャーの醸成やダイバシティーの促進に貢献していきます。今後、日本全国の地方自治体へ新しい風と事業創出の機会を作るお手伝いが出来れば嬉しく思います。」



■Deel Inc. について

会社名:Deel Inc.

本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

代表者:CEO Alex Bouaziz

URL:https://www.deel.com/ja/



Deelは2019年に設立され、グローバルな支払管理およびコンプライアンス・ソリューションを通じて、企業がどこでも誰でも人材を雇用できるよう支援しています。日本には2021年12月に上陸。Deelを利用すれば、企業は種類や規模に関係なく、150カ国以上でコントラクターや従業員をコンプライアンスに則り数分で雇用することが可能です。200人以上の法律、会計、税務の専門家をパートナーに持つDeelが準備したテンプレートの中から、コンプライアンスに準拠しローカライズされた契約書を作成・署名・送信し、ワンクリックで120以上の通貨で支払いを行うことができます。Deelは2021年のシリーズDによって55億ドルの評価額となりました。現在90カ国以上にDeelの現地法人を設立し、世界中から1,400人以上がDeelのメンバーとして参画しています。



■Shibuya Startup Supportについて

渋谷区が中心となって、国内外のスタートアップビジネスを渋谷に招き、この街でともに冒険し、成長していこうという取り組みです。渋谷区は、日本のアート・ミュージック・ファッションシーンをリードし続ける文化的中心地です。また、2,000を超えるスタートアップ企業のオフィスと、スタートアップが入居する100以上のコワーキングスペースがある、日本のテクノロジーの中心地でもあります。渋谷区ならではの多様性とダイナミズムで、ビジネスの立ち上げや成長をサポートします。https://shibuya-startup-support.jp/jp/







