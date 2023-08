[学校法人 山口学園 ECC国際外語専門学校]

※フォーブス・トラベルガイド2022~2023年、2年連続5つ星を獲得



5つ星ホテル副総支配人からホテルマネジメントを学ぶ





ECC国際外語専門学校(所在:大阪市北区 学校長:瀧山 淳一)は、HOTEL THE MITSUI KYOTO(所在:京都市中京区 総支配人:楠井 学)と連携したPBL型マネジメント授業の学習成果発表会を2023年7月27日(木)に実施しました。発表会では、大阪に国際的なラグジュアリーホテルを立ち上げるという仮テーマで、本学生がブランドコンセプト、ビジョン、ロゴ、売り上げ目標、料金設定などについてプレゼンテーションを行いました。



ECC国際外語専門学校は、HOTEL THE MITSUI KYOTOと連携したマネジメント授業を、海外インターンシップコース/ホテル専攻[3年制]の3年生※を対象に2023年4月より開始。

本連携授業では、HOTEL THE MITSUI KYOTO 副総支配人 兼 人材開発部長・國府様を担当講師に招き、マネジメントの授業を実施。授業内容は、大阪に国際的なラグジュアリーホテルを立ち上げる、を仮テーマにしたPBL型の学習を通して、ホテルの組織管理、運営、管理部門について学びます。ECC国際外語専門学校はこの連携授業を通じて、本学生がマネジメントの知識を身につけ、業界で長く活躍できる人材育成を目指してまいります。

※海外インターンシップコースは、2023年4月からプログラムの1つに変更され、さまざまなコースで選択可能になりました





(本学学生がプレゼンテーションする様子)





(担当講師:HOTEL THE MITSUI KYOTO 副総支配人 兼 人材開発部長 國府 昭義)





(HOTEL THE MITSUI KYOTO 外観)





(HOTEL THE MITSUI KYOTO 内観)



