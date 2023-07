[株式会社コンテンツセブン]

1周年を記念して日本初配信の独占ドラマの告知やTwitterキャンペーンを開催!



株式会社コンテンツセブン(本社:東京都中央区、代表取締役:成七龍)が手掛ける字幕提供に重点をおいた動画配信サービス『みるアジア』が2023年7月15日(土)に一周年を迎えました。これを記念して、『みるアジア』独占作品の配信やキャンペーンを開催いたします。





本日配信の独占作品





本日15日(土)に1周年を記念して、中国ドラマの独占作品を配信いたします。

中国国内での評価が高い名作ばかりを取り揃えました。



大江大河1~大いなる夢への挑戦~

『琅琊榜』のメガヒットで知られる侯鴻亮がプロデュース!人気俳優ワン・カイ主演。

文化大革命が終息し、目まぐるしく変化していく中国を舞台にしたヒューマンドラマ



タイトル:大江大河1~大いなる夢への挑戦~(原題:大江大河)

話数:全47話 ※7月は22話まで配信

https://www.miruasia.com/skin/pc/movie_detail.php?serial=723

(C)Daylight Entertainment CO.,LTD





未来の僕から君へ Waiting For You In The Future

30代後半の主人公が、高校時代にタイムスリップして自分のクラスの担任になるという斬新な設定で人気となった作品。



タイトル:未来の僕から君へ Waiting For You In The Future(原題:我在未来等你)

話数:全36話

https://www.miruasia.com/skin/pc/movie_detail.php?serial=780

(c)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.





大清塩商~清の塩商人

清の政治経済に甚大な影響を及ぼした塩商人が主役。豪華キャストの演技にも注目!



タイトル:大清塩商~清の塩商人(原題:大清塩商)

話数:全34話

https://www.miruasia.com/skin/pc/movie_detail.php?serial=722

(C)江蘇省文化產業集團有限公司 JIANGSU PROVINCIAL CULTURAL-INDUSTRIES GROUP CO., LTD



今後配信予定の独占作品





旧作から新作まで、独占作品を多数配信予定!



緑島金魂(原題:綠島金魂)

台湾で活躍する日本人監督北村豊晴の作品。人気俳優 林子閎(リン・ズーホン)出演の話題作!







輝け!シンフー~幸福到万家~(原題:幸福到万家)

明蘭のチャオ・リーイン主演。中国の農村を舞台にした女性が主役の物語。







偽装者(原題)

琅琊榜のフー・ゴーが二重スパイを演じて話題となった作品。







仙剣奇侠伝(原題)

中国の大人気ゲームが原作。中国の大手評価サイト豆瓣で9.1点の高得点を獲得した人気作!





1周年記念キャンペーン





Twitterキャンペーン

『みるアジア』1周年を記念してTwitterでフォロー&リツイートキャンペーンを行います。

当選者にはAmazonデジタルギフト券5000円分をプレゼントいたします。

開催期間:7月15日(土)~7月21日(金)

みるアジアTwitter:https://twitter.com/Miruasia_c7



リクエストサイトオープン

『みるアジア』では、今までTwitterなどで送っていただいたリクエストにお答えし、様々な名作ドラマを配信してきました。

この度、1周年を記念してリクエストサイトをオープンいたしました。

こちらから、『みるアジア』でぜひ見たい作品、入れてほしい字幕をリクエストしていただければと思います。

リクエストサイト:https://request7.net/



今後の新機能予定

今後も『みるアジア』は良質な字幕や名作の配信にこだわっていきたいと思っております。

字幕とオンライン辞書との連動機能による機能強化など、字幕に特化した様々な機能を追加予定です。



『みるアジア』サービス概要





韓国・中国・タイBLといったアジアドラマの配給、VIDEO発売業務を手掛ける株式会社コンテンツセブンが運営する動画配信サービスです。世界の名作ドラマを語学学習者にもおすすめの二か国語字幕(日本語+原語同時表示のオリジナル字幕)など、弊社独自の字幕で配信しております。



●サービス名:みるアジア

●価格:月額990円(税込)

●URL:https://www.miruasia.com/

●Twitter:https://twitter.com/Miruasia_c7

●youtube:https://www.youtube.com/@miruasia/



運営会社・株式会社コンテンツセブン概要

会社名:株式会社コンテンツセブン

代表者:代表取締役 成七龍

所在地:東京都中央区築地2-12-10 ビルネット築地ビル2階

TEL:03-6260-6801

FAX:03-6260-6810

URL:http://www.contents7.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-18:16)