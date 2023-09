[ソウ・スウィート・パブリッシング]

YouTubeやSpotifyの女性リーダー、UA、きゃりーぱみゅぱみゅ、Chara、ハラミちゃん、緑黄色社会など、音楽・エンタメ業界で生きる女性30名への、ジェンダーにまつわるインタビュー集



株式会社ソウ・スウィート・パブリッシング(東京都渋谷区道玄坂/代表:加藤一陽、尾藤雅哉)は、2023年11月初旬に書籍『女性たちの声は、ヒットチャートの外に ~音楽と生きる女性30名の“今”と“姿勢”を探るインタビュー集』を全国の書店やECサイトで発売いたします。みなさまのメディアやSNSなどで、ぜひともご紹介いただけますと幸いです。著者への取材やイベント等へのお誘い、書評欄掲載のご連絡も大歓迎です。







<概要>

■『ビルボードジャパン』のインタビュー連載を書籍化

本著は、アメリカの『Billboard』が、音楽業界に多大な貢献をし、活動を通じて女性たちをエンパワーメントした女性アーティストを表彰する企画『Women In Music』(※過去にはビヨンセやマドンナなどが受賞)の日本版の一環として、2022年秋にWebメディア『ビルボードジャパン』でスタートした連載『わたしたちと音楽』を書籍化したものです。



同連載は「ヒットチャートトップ100の中に女性アーティストが27組しかいないという偏ったジェンダーバランスはなぜ生まれるのか?」という疑問を起点に、その事実をどう捉えるか、どう対応していくべきかなどを、女性アーティスト、音楽業界・エンタメ業界の女性リーダー、世界で活躍する女性クリエイターなど共に考える内容で、今回リリースする書籍版では、連載が開始された2022年9月から2023年9月までの約1年間に登場した方々の中から計30名へのインタビューを書籍用に再編集して掲載しています。





■YouTubeやSpotifyのリーダーからトップアーティストまで、30名の女性たちが登場

登場するのは、ラッパー、バンド、シンガーソングライター、トラックメイカー、YouTuber、アメリカのショウビズシーンを主戦場するダンサーなどさまざまな分野で活躍するアーティストに加え、YouTube(Google)、Spotify、ハヤシインターナショナルプロモーションズといった日本のエンタメビジネス界をリードする企業のマネジメント層の女性、音楽ライターなどを含めた計30名。それぞれの立場からの率直な声を1冊の書籍の中に並べることで、2022~23年におけるエンタメ界の女性たちの“見えている景色”や“感覚”を浮き彫りにします。



<掲載インタビュー ※敬称略、50音順>

芦澤紀子(Spotify Japan音楽企画推進統括)/あっこゴリラ/UA/eill/ermhoi/きゃりーぱみゅぱみゅ/Sakura Tsuruta/佐々木舞(YouTube アーティストリレーションズ)/SCANDAL/chelmico/CHAI(マナ、ユウキ)/Chara/ちゃんみな/TOMOO/中島美嘉/仲條亮子(YouTube日本代表)/にしな/林香里(株式会社ハヤシインターナショナルプロモーションズ代表取締役)/ハラミちゃん/春ねむり/Maasa Ishihara/長屋晴子、peppe(緑黄色社会)/渡辺志保(音楽ライター)

※特別コンテンツ『ヒットチャートにおけるジェンダーバランスを考える』座談会:筧真帆(音楽ライター)/亀田誠治(音楽プロデューサー)/亀田裕子(EMI Records)





■著者は気鋭のライター/編集者・平井莉生さん

著者の平井莉生さんは、本作が初めての著書となる気鋭のライター/編集者で、女性誌やカルチャー誌を中心に幅広い媒体で活躍しています。中でも“女性の生き方、働き方”をテーマにしたインタビューをライフワークとし、これまで200名を超える女性たちに話を聞いてきました。本書もその経験や視点が存分に生かされたもので、1年間におよんだ連載が256ページに凝縮されています。





<書誌情報>

タイトル:『女性たちの声は、ヒットチャートの外に ~音楽と生きる女性30名の“今”と“姿勢”を探るインタビュー集』

著者:平井莉生

発売:2023年11月上旬より順次配送予定(各種ECサイトでの予約も順次対応します。電子書籍版は後日発売予定)

デザイン:田口ひかり

表紙イラスト:藤原琴美

DTP:言語社

取材協力:株式会社阪神コンテンツリンク・ビルボードジャパン編集部

仕様:256ページ、2C、並製本、四六判

発行/発売:株式会社ソウ・スウィート・パブリッシング

価格:本体2,400円+税(2,640円)

ISBN:978-4-9912211-2-5

詳細:https://sowsweetpublishing.co.jp/

※ソウ・スウィート・パブリッシングのECサイト、およびAmazon.co.jp、楽天などで予約受付中



<著者プロフィール>

平井莉生(ひらいりお)

1989年、東京都新宿区生まれ。明治学院大学文学部芸術学科在学中に編集アシスタントに従事。2012年に伊藤総研株式会社で編集・ライターとして仕事をスタート。2015年10月、独立。 2021年より制作チーム「FIUME Inc.」を主宰。雑誌、ウェブ媒体の編集のほか、広告のコンテンツ制作、コピー制作、イベント企画などを行っている。並行して、さまざまな媒体で女性たちの“働き方、生き方”にまつわるインタビューを続け、これまでに話を聞いた女性は200人を超える。



<関連ライブイベント>

『祝・日比谷野音100周年 Billboard JAPAN Women In Music vol.1 Supported by CASIO』

2023年11月3日(金・祝)東京都 日比谷公園大音楽堂

OPEN 15:30/START 16:30

<出演者>

SCANDAL/にしな/のん

https://www.billboard-japan.com/wim/

※チケットは、9月23日 (土)10:00にe+(イープラス)、チケットぴあ、ローソンチケットで一般販売開始です。

※イベント会場にて『女性たちの声は、ヒットチャートの外に ~音楽と生きる女性30名の“今”と“姿勢”を探るインタビュー集』を販売予定です。



※書店さま・販売店さまへ:小社の出版物は、株式会社トランスビュー(http://www.transview.co.jp/)さまに直取引の代行をお願いしております。ご注文の際はトランスビューさまへご連絡していただくか、BookCeller(https://www.bookcellar.jp/ )経由をお勧めしています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:16)