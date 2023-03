[株式会社 ソーイ]

エシカル&ライフスタイルブランド「EVEREST」に、日本初のUP0TECH(R)での化粧品原料の提供とライセンス契約締結



発酵技術でアップサイクル製品を開発する株式会社ソーイ(静岡県沼津市/代表取締役:石垣哲治)は、エシカルコスメを販売している株式会社エベレストジャパン「EVEREST」から化粧品用への技術開発の依頼を受け、クラフトコーヒーの国内パイオニアSTREAMER COFFEE COMPANYのコーヒーの搾りかすを使用したハンドクリーム用のアップサイクル原料を開発しました。そのアップサイクル原料を使用したハンドクリームが株式会社エベレストジャパンから3月より人気アパレルショップや大型最新デパートなどにて先行販売が開始されます







《今まで捨てられていたコーヒー残渣をごみにせず全てを使ったエシカルコスメ》

日本の発酵文化の代表であり、国菌と言われている米麹で発酵させることで、いままで捨てられていたコーヒー残渣の成分ではなく全てを使用した日本初となり、世界でも類をみないアップサイクルハンドクリームとなる原料の開発に成功しました。(2023年2月現在自社調べ)

コーヒー残渣には、老化に効くと言われているポリフェノールや保湿を助ける油脂分を多く含み従来から化粧品として利用されていましたが、弊社の技術を使用することで、従来と比べると保湿力が向上しながらも、べたつかず手肌にうるおいをまといます。また、植物系の自然原料にこだわり、オーガニック原料*のみとしていますので、安心してお使いいただけます。



【アップサイクルコーヒー原料ができるまで】











ソーイの300年近く受け継がれる発酵技術のDNAで食品廃材をアップサイクルさせる独自技術「UP0TECH(R)」をこれまでの食品分野から、化粧品分野にまで展開し、コーヒーかす中の油脂を抽出することなくごみゼロとしたままで最大限活用する加工を行いました。





※新商品情報※













商品名:「エベレストエシカルハンド&ボディクリーム/コーヒー」

発売日:2023年6月16日(金)

容量:30g

販売価格:¥2500-(税込)

成分:成分 水、グリセリン、ステアリン酸グリセリル(SE)、ベヘニルアルコール、ペンチ ングリコール、 オリーブ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、ポリソルベート60、 シア脂、アルガニアスピノサ核油、アスペルギルス/(アラビアコーヒーノキ種子/コ メ)発酵液、コーヒー種子エキス、香料





※先行販売情報※(日付順)



【Fashion/Select shop POPUP】

●3/1-19 TATRAS CONCEPT STORE

└ 日比谷店https://tatrasconceptstore.com/pages/hibiya

└ 公式オンラインショップ https://tatrasconceptstore.com/

●5/19-6/18 BARNEYS NEW YORK

└ GINZA STORE https://www.barneys.co.jp/stores/ginza/

└ ROPPONGI STORE https://www.barneys.co.jp/stores/roppongi/

└ YOKOHAMA STORE https://www.barneys.co.jp/stores/yokohama/

└ KOBE STORE https://www.barneys.co.jp/stores/kobe/

└ FUKUOKA STORE https://www.barneys.co.jp/stores/fukuoka/

└ CONCEPT STORE(東京/渋谷)https://www.barneys.co.jp/stores/shibuya/



【Organic cosme exhibition】

●3/8-14 Mindful Beauty Fes by Salon de La Carpe 2023(名古屋/高島屋GMT)

└ https://www.jr-tgm.com/cp/mindful_beauty_fes/

●6/16-18 My Organic Friends Fes by LACARPE 2023(東京/原宿)

└ https://lacarpe.jp/fes/fes2023/



【Department store POPUP】

●4/20-27 渋谷スクランブルスクエア

└ https://www.shibuya-scramble-square.com/



■株式会社ソーイとは

300年近く受け継ぐ発酵のDNAを軸に、イノベイティブな発酵技術を展開する企業です。サステナブルな社会を実現するために、個性的な発酵技術を開発し、コーヒー残滓の完全アップサイクルを実現しました。コーヒーに限らず多様な食品廃材を発酵のチカラで食材・食品へと転換してごみをゼロにする技術の「UP0TECH(R)(アップゼロテック)」を世界に展開していきます。これまでの食品分野から、化粧品分野にまで広げ、コーヒーかす中の油脂を抽出することなくごみゼロの技術を提供していきます。



■株式会社エベレストジャパンについて

「日常生活で、目に映るものすべてを、カッコよく」 そんな人々の想いを表現し、生活を変革すべく生まれたEVEREST。人々の日常の営みに “EVER”。生活の安らぎに “REST”。生活の豊かさに “-EST”。 私たちは日常におけるすべての営みをリデザインし、生活を再生(Regeneration)していく存在を目指す。 2019年より自然と向き合った商品の研究、開発を行い2021年にメンズ向けのオールインワンシャンプーをオンラインで発売開始。売り上げの一部を日本山岳遺産基金へ寄付を開始。自然派のキャンパー、サーファーから支持されているブランドです。つくる責任、つかう責任の観点から不良在庫、産業廃棄物が出ないよう毎年の生産数を調整して生産を行なっている。



■ストリーマーコーヒーカンパニーについて

世界中から多くのファンが訪れるニューウェーブコーヒーの国内パイオニア「STREAMER COFFEE COMPANY」。2010年渋谷に1号店をオープンして以来、東京を主体に大阪に10店舗を運営しています。世界レベルの技術を誇るバリスタたちが所属する“エクストリームスタイル”コーヒーショップです。 豆はロースターとバリスタのこだわり自社焙煎。独自のコールドブリューや、日本初のドラフトニトロアイスラテなども開発し、世界を跨いで一つの特別な味わいを、豆から最高の一杯として伝える。常に一歩先を行くコーヒーカンパニーです。



【会社概要】

会社名 :株式会社 ソーイ

代表者 :石垣 哲治

所在地 :〒410-0035 静岡県沼津市山王台14-43

事業内容 :発酵技術のコンサルティング、 アップサイクル事業、無添加食品・健康食品の開発・販売、サナカルペ(発酵食品素材)の販売、オリジナル麺(ラーメン・パスタ)の開発とOEM製造

自社サイト : https://soijp.com

インスタグラム:https://www.instagram.com/up0tech



