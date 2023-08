[The ARCADIA Inc.]

The ARCADIA Inc.(以下:アルカディア)は、日本一のショートドラマクリエイター集団(※)『ごっこ倶楽部』と共同で、TikTokショートドラマを制作。23年8月13日より、ごっこ倶楽部のTikTokアカウントでドラマを公開しました。アルカディアが結婚式場を展開する、福岡・佐賀在住の方だけでなく、全国の皆さまに向けて、結婚式の感動体験をドラマを通じて発信いたします。※再生数、フォロワー数において日本一(2023/4株式会社GOKKO調べ)





ドラマ共同制作に至った背景

ウェディング事業を開始以来、常に結婚式の本質と価値を追求し続けてきたアルカディアにとって、コロナ禍は結婚式のあり方を改めて考え直すきっかけとなりました。また同様に、結婚を控えたカップルの方々も、世の中の自粛ムードから、結婚式を挙げることに後ろ向きになったり、そもそも結婚式を挙げる必要があるのか?と考え直した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。



結婚式は、生涯においても特別なセレモニーだと考えています。SNS等の普及で、気軽にコミュニケーションができる世の中になりましたが、長きにわたる結婚式の準備期間のなかで、自分たちの過去を振り返り、お世話になった方々に対して、日頃伝えることのできない感謝の気持ちや想いを言葉や手紙に託し、「カタチ」にして伝えることができる特別な1日だからです。



そんな結婚式を挙げることの喜びや感動を、九州だけでなく、全国の皆さまにどのような手段で発信したらよいか、と考えたときに出会ったのが「ごっこ俱楽部」のショートドラマです。ごっこ倶楽部のコンテンツ力と発信力はもちろんですが、アナログな繋がり希薄になってきている現在、ショートドラマ特有の"短尺の密度"を大切にしながら、人間関係から生まれる様々な「愛」を主題としたドラマ制作されている、姿勢にも共感し、共同でドラマを制作することになりました。





ごっこ倶楽部からコメント

今回、アルカディア様が運営する、天神のQUANTICでのショートドラマを撮影させていただきました。プランナーをはじめとしたスタッフの方々の、新郎新婦さまへの想いを、実際にヒアリングしながら進められて、良い作品ができたと思います。緑と自然光が入るルーフトップチャペルからは、クリエイティブ的なインスピレーションも沢山いただきました。ごっこ倶楽部のメンバーが結婚をする際には、また、よろしくお願いします!









ショートドラマ 1「誓い」 https://vt.tiktok.com/ZSLpTT4kF/

ショートドラマ 2「コトノハ」 https://vt.tiktok.com/ZSLpw6Uvy/

プロモーションドラマ 3「wedding for」 https://vt.tiktok.com/ZSLpTvyQy/







■株式会社GOKKO(ごっこ倶楽部)

ごっこ倶楽部は2021年5月に結成した『日常で忘れがちな小さな愛』をテーマに縦型ショートドラマを作り続けているクリエイター集団です。アナログな繋がりが少しずつ希薄になってきている今、ショートドラマ特有の"短尺の密度"を大切にしながら人間関係から生まれる様々な「愛」を主題としたコンテンツを作成しています。

動画本数は450本を超え、累計再生数は11億回を突破。再生数、フォロー数、イイネ数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1です。2022年のTikTok Award Shortfilm Creator of the Yearを受賞。

テレビを"みんな"で見る時代から、スマホを通して"ひとり"でコンテンツを消費する時代において「色んな繋がりの中で生きている」と感じてもらえるドラマを世の中に送り出せる、そんな最先端のクリエイター集団です。

【ごっこ倶楽部公式TikTokアカウント】@gokko5club

https://www.tiktok.com/@gokko5club





■The ARCADIA Inc.

北部九州で5店舗の結婚式場及び福岡天神でレストランを運営。ウェディングの魅力と価値を高め「予想を超える結婚式」を提供することを企業のミッションと掲げている。

https://www.arcadia-group.co.jp

ロイヤルパークアルカディア https://www.arcadia-group.co.jp/ar/

アルカディア小倉 https://www.arcadia-group.co.jp/ak/

アルカディアSAGA https://www.arcadia-group.co.jp/as/

太宰府迎賓館 https://www.arcadia-group.co.jp/ad/

クアンティック https://quantic.asia/wedding/







