[オーロラ株式会社]



俳優の松山ケンイチさんと小雪さんが、捨てられていく「資源」をアップサイクルするプロジェクト<momiji(モミジ)>を2022年春に始動しました。捨てられていく資源を利活用したさまざまなアイテムを展開するライフスタイルブランド<momiji(モミジ)>新作コレクションのポップアップを全国にて開催!!







■捨てられていく資源を「利活用」したコレクションを展開

松山さんが、数年前から里山に移住して身近になったのは、人が自然環境へ影響を与え続けている一方で、気候変動などにより個体数が増えた野生動物も生態多様性に影響を与えているということでした。捕獲された野生動物の一部は食肉になるものの、皮は廃棄されている。その現実を目の当たりにし、捨てられていく資源を「利活用」したさまざまなアイテムを展開するために立ち上げたのがライフスタイルブランド<モミジ>です。「モミジ」とは鹿の別称。



鹿革をメインに獣皮を活用したレザーアウター。左からダブルライダース、シングルライダース、リブブルゾンの3型よりお好きな鹿革の仕上げと色、サイズをお選びいただき、受注生産で承ります。



【レザーアウター(受注生産)】

ダブルライダース / シングルライダース / リブブルゾン

受注価格:各440,000円

展開色:ブラック・ダークブラウン・ネイビー(銀面)/ ブラック・ダークブラウン・ライトグレー(ヌバック)

サイズ:ダブルライダース S・M・L / シングルライダース S・M・L / リブブルゾン M・L

*ヌメ革を一部に配色として使用することも可能

*着丈、袖丈変更の場合は、+55,000円

*お渡し:受注後、約4カ月後



■渋沢栄一が創業した日本初の帽子ブランド<トーキョーハット>とのコラボレーション

渋沢栄一氏によって1892年に創業した日本初の帽子ブランド<Tokio hat(トーキョーハット)>とコラボレーションした鹿革ハット。<トーキョーハット>も<モミジ>のプロジェクトに賛同し、創業から130年を迎え、その時代に求められる物づくりにおいても次に繋がる重要な取り組みであると考え、2022年よりコラボレーションを開始しました。



今回は、定番色のブラック、ダークブラウン、オレンジの3色にネイビー、ワインの新色が加わりました。さらにオフホワイト、カーキ、グレーを加えた合計8色で受注生産も承ります。



【帽子】

価格:キャップ 41,800円 / バケットハット 47,300円 / ハンチング 44,000円 / ベレー 40,700円

サイズ展開:即売品 M・L・XL / オーダー品 S・M・L・XL・XXL

*受注生産の場合は+5,500円

*お渡し:約3カ月後



■<Lumielle AURORA(ルミエール オーロラ)>とのコラボレーション傘

1896年創業のオーロラ株式会社が手がけるブランド<Lumielle AURORA(ルミエール オーロラ)>とコラボレーションした雨傘。



新潟にある国内唯一とも言える洋傘の組立の一貫工場で、職人が一点一点作り上げる傘が魅力。傘の手元は、植物タンニン鞣しで仕上げ、momijiロゴと撥水加工を施した鹿革を使用した限定モデルです。



【傘】

価格:37,400円

サイズ:長傘



その他に<ダ・ヴィンチ>と<サーキュラーコットンファクトリー>と共同で企画したシステム手帳や鹿皮紙を用いたメッセージカードも展開します。



■モミジの活動に共感した複数のアーティストとコラボレーションしたコレクション

回収した服を原料にして作られた<BRING(ブリング)>のTシャツやスウェット、パーカーに、松山ケンイチさんをはじめ、<モミジ>の活動に共感した数名のアーティストが描いたアートをその場でプリントしてお渡しします。お好みのアートをお選びいただき、店頭の圧着機にてお客さまご自身でプリントをお楽しみいただけます。(一部店舗ではその場で圧着を行わず、仕上がった商品を販売します。)



アートの種類は約100種以上あり、大小の2サイズからお好きなアートをお選びいただき、自由にプリント可能です。プリント1か所は価格に含まれており、2か所目以降は追加オプションでアートを増やすことも可能です。



【Tシャツ/スウェット/パーカー】

価格:Tシャツ(半袖)19,800円 / キッズTシャツ(半袖)12,100円 / Tシャツ(長袖)27,500円 / スウェット 36,300円 / パーカー 38,500円 / スウェットワンピ 38,500円

サイズ:Tシャツ(半袖)XS~3XL / キッズTシャツ(半袖)140cm / Tシャツ(長袖)XS-S・M-L・XL-2XL / スウェット・パーカー XS~3XL / スウェットワンピ F

*追加オプション価格:アート(大)3,850円 / (小)2,750円

*圧着機イベントを開催する店舗は、以下イベント情報に記載しております。



■<オーロラ デジタルオーダーシステム>を活用した傘・スカーフ

オーロラ株式会社が提供する<オーロラ デジタルオーダーシステム>を活用し、数名のアーティストのアートをプリントした傘とスカーフを展開します。





上記以外のデザイン以外に約30種類のデザインからお選びいただけます。イベント中は限定数で即売品をご用意いたします。さらに、お客様ご自身に種類や柄などをお選びいただき、受注生産も承ります。



【デジタルオーダー 傘】

雨傘6種類 / 晴雨兼用傘5種類、約30種類の柄、複数の手元からお選びいただけます。

価格:各17,600円



【デジタルオーダー シルクスカーフ】

スクエア(約88cm×88cm)/ プチスクエア(約53cm×53cm)の2種類、約25種類の柄からお選びいただけます。

価格:各17,600円



*お渡し:限定数で即売品をご用意。受注品は、受注後約1カ月半~2ヶ月後



■参加アーティストについて

昨シーズンの14名のアーティストに加え、今回新たに4名のアーティストが加わり、合計18名のアーティストのアートコレクションを展開いたします。



eri / silent letter

エル さくら new

小野 裕人 new

片岡 泉(トリデザイン)

川崎 塁 new

ささきしの

佐々木 卓也

佐藤 祐一

塚崎 隆

ニワタロウ

のここ

東 美名子

HITOSHI YASUE

笛田 亜希

まつやま けんいち

ヨゴっち

りみ new

渡辺 あすか

(敬称略・あいうえお順)



なお、各アーティストに関する詳細は以下よりご覧ください。



https://aurora-store.jp/view/page/momiji_artist



*デジタルオーダーの傘とスカーフは、昨シーズンのアーティストのみとなります。

*この記事内で使用しているアートは、すべて<まつやまけんいち>さんデザインのアートです。



■ポップアップイベントについて

このたび、<モミジ>の新作コレクションを販売するポップアップを以下店舗にて順次開催します。



「モミジ 新作コレクションpop up」

10月11日(水)~24日(火)

伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション ○★

10月25日(水)~31日(火)

京都タカシマヤ 百貨店1階 婦人洋品売場 ★

11月3日(金)~7日(火)

博多阪急6階 紳士洋品雑貨★

11月8日(水)~21日(火)

三越日本橋本店 本館2階 メンズアクセサリーズ



○マークがついている店舗のみ:レザーアウターの受注会を開催

★マークが付いている店舗のみ:アートコレクション用の圧着機を設置し、その場でプリントしてお渡しいたします。それ以外の店舗では即売品を販売いたします。



なお、店舗によって実施内容、展開内容が異なりますため、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。



又、11月30日(木)~12月13日(水)に和光 本店4階ではテーマを変えて開催いたします。



なお、最新情報は以下よりご覧ください。

https://aurora-store.jp/view/page/momiji



■オーロラ株式会社について

1896年に洋傘と和装ショールの製造卸売業として創業。雨傘、日傘、レイングッズ、スカーフ、ストール、帽子などを取り扱い、時代に合ったライフスタイル提案、ファッション提案を続け、様々なコラボレーション企画や、素材においても様々な先との共同開発を手掛け、モノ作りのプロフェッショナルとして、デザイン・機能・ファッション性に妥協のない商品提案を続けております。



【会社概要】

社名:オーロラ株式会社

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-7-7

代表取締役:若林 康雄

設立:1896年

HP:https://aurora-store.jp



◎最新の情報は以下SNSをご覧ください。

<momiji(モミジ)>公式インスタグラム

@momiji2022_official(https://www.instagram.com/momiji2022_official)

<AURORA(オーロラ)>公式サイト(モミジ専用ページ)

https://aurora-store.jp/view/page/momiji

<AURORA(オーロラ)>公式インスタグラム

@aurora_1896(https://www.instagram.com/aurora_1896)

<Tokio hat(トーキョーハット)公式インスタグラム

@tokiohat_1892(https://www.instagram.com/tokiohat_1892)



*この記事内の価格は、全て税込です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-11:46)