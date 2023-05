[A'alda Japan 株式会社]

「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をパーパスに掲げ、パートナーとしてのペットの健康とライフスタイルの変革と、ひとと動物の幸せの実現を目指すアニマルヘルステックカンパニーA’ALDA Pte. Ltd,. (シンガポール、CEO 奥田 昌道、以下A’alda)は、2023年4月、Lei Jiang氏が新たに当社最高戦略責任者(CSO)に、Frank Pei氏が新たに当社チーフ・グローバル・オフィサー(CGO)に就任したことをお知らせします。







Lei Jiang氏

クレディ・スイス証券及びSMBC日興証券の投資銀行部門でのキャリアを経て、2023年4月にA’aldaにCSOとして参画。

投資銀行でのキャリアは、TMT、消費財・小売などを中心に、国内外の企業を対象にM&AやIPOを含めた資金調達に関連するアドバイザリー業務に従事。

オックスフォード大学で金融経済学の理学修士を取得、Bocconi大学で金融学の学士を取得







Frank Pei氏

アジアとヨーロッパでマッキンゼーの戦略コンサル及びリーマン・ブラザース証券の投資銀行部門に従事し、その後ゴールドマン・サックス証券の投資銀行部門でマネージング・ディレクターを経て、2023年4月にA’aldaにCGO(チーフ・グローバル・オフィサー)として参画。

ノルウェー・スクール・オブ・エコノミクスでビジネスにおける理学修士号を取得。











■コメント

Lei Jiang氏

投資銀行で忙しい日々を送っていた私は、癒しを求めるために2018年に「睦月」という子猫を迎えました。睦月はとっても可愛い子で、私の生活に明るさと喜びを与えました。しかし、数ヶ月後、睦月は猫伝染性腹膜炎(FIP)と診断され、早くも虹の橋を渡ることになりました。むっちゃんを失った悲しみと共に、私は日本のペット医療の限界を痛感しました。

この経験から、私はペット医療の充実に貢献したいという思いもずっと頭の中にありました。2023年、A’aldaの素晴らしいチームに出会いました。「Pet to Partner」というパーパスに共感し、私自身もそのパーパスに向けて力を注ぎたいと考えました。日本、そして世界の獣医療が進化し、動物たちがより良いパートナーとして生きることができる社会の実現を目指しています!



Frank Pei氏

2年前、私たち夫婦は、千葉県で生まれたばかりのトイ・プードル「バニラ」を迎えました。その後、娘が生まれた瞬間から、バニラは娘に強い関心を示し、まるで姉のような存在として一緒に成長し、ますます愛着が湧いてきているようです。A’aldaの「Pet to Partner」という目的に共感し、その理念を実現するために一緒に貢献出来る事があると信じ参画させていただきました。



■略歴

Lei Jiang氏

・2023年4月、A’aldaに入社

・2016年4月、クレディ・スイス証券に入社、投資銀行本部に所属

・2015年2月、SMBC日興証券に入社

・2013年10月、楽天グループに入社

・オックスフォード大学(イギリス)で金融経済学の理学修士を取得

・Bocconi大学(イタリア)で金融学の学士を取得

・中国浙江省杭州出身



Frank Pei氏

・2023年4月、CGOとしてA’aldaに参画

・2017年に北京でジャズをテーマにしたバーチェーン「Ala House」を創業

・2006年~2017年、香港と北京でリーマン・ブラザーズやゴールドマン・サックスなど様々な投資銀行に勤務

・1998年~2004年、オスロ、アムステルダム、上海のマッキンゼー・アンド・カンパニーに勤務

・ノルウェー・スクール・オブ・エコノミクスでビジネスにおける理学修士号を取得。



■ A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■ 会社概要

【グローバル・ヘッドクォーター】

会社名:A’ALDA Pte. Ltd,.

本社所在地:8 Temasek Boulevard #35-02A, Suntec Tower Three, Singapore (038988)

代表者:奥田 昌道

設立日:2019年4月

URL :https://aalda.com



【日本法人】

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



