"NO GOLF"第8弾が10月28日より発売開始!







福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ「NO COFFEE(ノーコーヒー)」と大阪発のゴルフスタイルショップ「CLUBHAUS(クラブハウス)」とのコラボレーション第8弾の発売が決定しました。

今シーズンはご要望の多かった、真冬のゴルフを楽しめる新しいアイテムをラインナップいたします。

<発売日>

CLUBHAUS 店頭発売日:10月21日(土)

CLUBHAUS WEB STORE発売日:10月28日(土)

※WEB STOREは9:00発売

※NO COFFEEも同様のスケジュールでの発売。

◯ NO COFFEE (ノーコーヒー)

2015 年 12 月福岡にオープン。"Life with good coffee" をコンセプトにしコーヒーのライフスタイルを 提案するショップ。

■ NO COFFEE Official Web Site : https://www.nocoffee.jp/

■ NO COFFEE Official Instagram : @nocoffee_



◯ CLUBHAUS(クラブハウス)

2017年9月、大阪南堀江にオープンした、ゴルフライフスタイルショップ。 オープン当初より、ストリートカルチャー+ゴルフを標榜し、新しいカテゴリーの先駆者として注目をあびる。 2021年2月に、現在の靱本町の店舗に移転し、一気にその世界観を広げ、オリジナルブランド“CLUBHAUS”の展開を本格化させる。現在、日本はもとより、世界からも注目を集めるゴルフショップとして成長を続けている。

■ CLUBHAUS Official Web Site : https://clubhousegolfsupply.stores.jp/

■ CLUBHAUS Official Instagram : @clubhaus.jp

