[IllFonic, LLC]

2023年の四半期ごとに追加DLCをリリースへ





IllFonic(本社:米国コロラド州、CEO:Charles Brungardt)は、映画『Ghostbusters』を題材とした4対1の非対称対戦型ゲーム『Ghostbusters: Spirits Unleashed (ゴーストバスターズ/スピリッツ・アンリーシュド)』の2023年のロードマップと最新のコンセプト画像や欧米メディアのコメントが盛り込まれたデモ動画「アコレードトレイラー」を公開します。





2023年ロードマップ



リリース時期:2023年第1四半期に無料DLC第一弾を予定しております。つづく第2から第4四半期にそれぞれDLCをリリース予定です。





DLC第一弾



★新ゴーストタイプ「マンチャー」

プレイヤーから最もリクエストが多かった「マンチャー」を追加します!







★新マップ「ファシリティー(廃施設)」

現在の5つのマップに加え、新マップ「ファシリティー(廃施設)」を追加予定です。





●ストーリー

1980年代に閉鎖した廃施設を投資家が購入し、リノベーションを始める。

工事業者が作業を開始しようとしたその時、なぜここが廃業になったのかその理由を知る。。。

ゴーストだらけのこの場所で誰を呼ぶ?



★その他

キャラクターの各種カスタマイズオプションを追加予定です!





アコレードトレイラー





アコレードトレーラーでは、本作をプレイして頂いた欧米メディアからのコメントをプレイ動画に盛り込んでご紹介しています。











対応プラットフォーム



PC(Epic Games Store)

プレイステーション5/4

XboxシリーズX|S, Xbox One

日本語版では、吹替版(世界唯一)を収録しており、映画の吹替版と同じ声優がキャラクターの声を演じています。





IllFonicについて



IllFonic, LLC(イルフォニック)は、コロラド州レイクウッド、ワシントン州タコマ、テキサス州オースティンにスタジオを持つ独立系のゲーム開発会社です。ゲーム、音楽、テクノロジー分野のスペシャリスト集団です。



これまで手掛けたタイトルやコラボレーション作品には、『Arcadegeddon』、『Predator:Hunting Grounds』、『Friday the 13th: The Game』、『Dead Alliance』、『Star Citizen』、『Evolve』、『Armored Warfare』、『Nexuiz』などがあります。



公式サイト:

https://www.illfonic.com/





ソニー・ピクチャーズ・コンシューマー・プロダクツについて



ソニーピクチャーズ・コンシューマー・プロダクツ(SPCP)は、株式会社ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメント(以下、SPE)に属するソニー・ピクチャーズのモーション・ピクチャー・グループとソニー・ピクチャーズ・テレビジョンの一部門であり、ライセンスとマーチャンダイス事業を担っています。SPEは、世界各地で映画やテレビ番組の製作・買い付け・配給/配信、テレビジョンネットワークやスタジオ運営、新しいエンタテインメント商品・サービス・技術の開発を展開しています。SPEのモーション ピクチャー グループにはコロンビア ピクチャーズ、スクリーン ジェムズ、トライスター ピクチャーズ、3000ピクチャーズ、ソニー・ピクチャーズ アニメーション、ステージ6 フィルムズ、アファーム フィルムズ、ソニー・ピクチャーズ インターナショナルプロダクションズ、ソニー・ピクチャーズ クラシックスの製作スタジオがあります。



公式サイト:

https://www.sonypictures.com/corp/divisions.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-14:46)