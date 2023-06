[株式会社PCCS]





eスポーツ施設を総合プロデュースする株式会社PCCS(埼玉県鴻巣市袋229-10 代表:望月 伸彦HP:https://www.pccs.co.jp/ )は、eスポーツの裾野を広げる活動の一環として2021年7月より「esports land Radio」を制作しております。2023年7月より新たなパーソナリティとして、清川麗奈さん、伊山摩穂さん、新兵えすさんを加え、各種テーマ毎にeスポーツタイトルの情報やプレイする楽しさ、面白さをより多くの人にお届けするラジオとして再スタートをします。



◆2023 年 7 月以降の放送について

Rainbow Town FM(88.5MHz)

2023年7月1日以降毎週日曜日19:00~19:30放送





・第1日曜日 パーソナリティ 犬塚あさな 夜風

Apex Legends オンライン・オフラインイベント あさよるCUPの情報





・第2日曜日 パーソナリティ 清川麗奈 伊山摩穂

VALORANTや LoLを中心としたトーク





・第3日曜日 パーソナリティ 天音利梛 新兵えす

幅広いeスポーツのタイトルや施設の情報





・第4日曜日 パーソナリティ 鶴見ゆき 声優e-Sports部員

声優e-Sports 部によるトーク



◆esports land Radioとは

2021年7月より『esports land Radio』は「Let’s change the world with esports!~eスポーツで世界を変えよう~」をコンセプトに未来ある子供たちの為に多くの方にeスポーツの魅力を伝えられるよう様々な事に取り組んでまいりました。

2023年は更に、全国のeスポーツ施設での公開収録と大会のライブ配信を兼ねたイベントも実施していき、eスポーツの面白さやオフラインで一緒に競い合い、体感できるコミュケーションと感情の共有による喜びを伝えていく活動を行っていきます。





※イベント事例:2023年6月20日『あさよるCUP vol.2』

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000082390.html

配信アーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=RvM8DaLPhQ4





◆パーソナリティ

・犬塚あさな

(舞夢プロe-sports部所属/元SKE48 副リーダー/PCCSアンバサダー)



・夜風(よかぜ)

(第1回全日本eスポーツ実況王決定戦 準優勝)



・清川麗奈

(League of Legends Japan League MC)



・伊山摩穂

(ストリーマー/タレント)



・天音利梛(あまね りな)

(Human Academy CREST GAMING ストリーマー/TikTok フォロワー 12 万人/PCCSアンバサダー)



・新兵えす

(ZETA DIVISION クリエイター部門所属)



・鶴見ゆき

(声優e-Sports部2期生/アクロスエンタテイメント所属//PCCSアンバサダー/温泉ソムリエ)



・声優e-Sports部員

(ガチゲーマー声優によるeスポーツ応援プロジェクト)



アプリで全国どこでも聴く事ができます。



●スマホ・PCで聴くなら

ListenRadio(リスラジ)

http://listenradio.jp/

CHANNEL>関東>レインボータウンFM



◆スポンサー紹介

《ドリームファクトリー》

会社名:株式会社ドリームファクトリー

所在地:東京都練馬区桜台6-34-2ヴィラリバーサイド1F

代表者:代表取締役 中島 典子

事業内容:王様の宝箱(1000円自販機ガチャ)運営、ガチャガチャ・ゲーム機企画運営、アミューズメント用景品企画・製造・卸、イベント用ガチャ企画・製造 他

HP:https://dreamfactory.ne.jp/

Twitter:https://twitter.com/ousamanotakara



《ソフトシェルクラブ》

協会名:ソフトシェルクラブ協会

所在地:東京都中央区銀座1-27-8-3F

代表者:代表 小林 祐一

事業内容:ソフトシェルクラブ及びホンビノス貝の普及・販売業務、水産物・農産物・畜産物の加工及び販売業務、飲食店へのコンサルタント業務、イベント企画及び運営

業務、ラジオ番組の制作・運営業務

HP:https://softshellcrab-kyokai.com/





■株式会社PCCS

PCCSはeスポーツ施設を開業したい企業様を全力でサポートいたします。店舗の内装、ゲーミングPC手配、eスポーツ向けのネットワーク、eスポーツ施設に必要なアップデートシステム、カウンターシステム、保守、オープン後のイベント配信などトータルでサポートいたします。





《株式会社PCCS》

https://www.pccs.co.jp/

営業本部:埼玉県さいたま市南区南浦和2-12-11

設立:2005年12月

代表:代表取締役 望月 伸彦





《本プレスリリースに関するお問い合わせ先》

株式会社PCCS

広報担当:佐藤





TEL:048-711-1507

E-Mail:info@pccsltd.net



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-19:16)