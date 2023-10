[東京情報デザイン専門職大学]

学校法人滋慶学園は11月10日、11日に滋慶学園グループ姉妹校が連携し、『好きを仕事に』をテーマに、目指せる9分野500職種の職業体験ができる職業体験フェスタと『JIKEI COM GAME&e-Sports SHOW/若きクリエーター展』を幕張メッセ 国際展示場ホール1にて同時開催します。





500職種を目指せる滋慶学園グループだからこそできる【職業体験フェスタ】

滋慶学園グループの関東圏にある25校が幕張メッセに集結し、中高生・留学生に向けた職業体験を実施します。コロナ禍においての外出規制により中学校や高校のイベントや課外活動が制限され、また自分自身で様々な体験をすることを制限されてきました。その影響もあり若者たちは本当に好きなことや将来の夢を見つけ難くなっています。そんなこれからの将来を担う若い世代に改めて『好きを仕事に』することの素晴らしさを伝えるために、滋慶学園グループでは11月10日、11日に幕張メッセにて大規模な職業体験フェスタを開催することを決定しました。滋慶学園グループ各校の目指せる職業を合わせると500職種にもなり、当日は1.デザイン・ゲーム・IT分野、2.動物・海洋・ペット・環境分野、3.バイオ・化粧品・医薬分野、4.医療・保育・福祉分野、5.スポーツ分野、6.音楽・ダンス・映像・エンターテイメント分野、7.美容分野、8.ホテル・ブライダル・観光・エアーライン分野、9.製菓・調理分野、以上9分野の職業体験をすることが可能です。

この活動を通じて、若い世代に『好きを仕事に』することの素晴らしさや将来について考えるきっかけとなりたいと考えています。

滋慶学園職業体験フェスタ公式サイト:https://syokutai.jp/tokyo/



2023 JIKEI COM Game&e-Sports SHOW・若きクリエーター展



上記職業体験フェスタと同時開催でJIKEI COM GAME&e-Sports SHOW・若きクリエーター展を開催します。コロナ禍でありながらも今年で4回目を迎える同イベントは国内外の有名ゲーム・IT企業やエンタテインメント企業と一緒に学生たちが取り組んだ産学連携プロジェクトの作品発表やプレゼンテーション、学生e-Sportsアスリートによるトーナメント戦など、若きクリエーター、e-Sportsアスリートたちのこれまでの学びの集大成を観覧することができます。産学連携企業プロジェクトご協力企業66社、73課題を展示。e-Sportsトーナメント2タイトル、総勢10チームが参加。その他にもVRアーティストせきぐちあいみさんのリアルタイムパフォーマンスなど、特別ゲストが講演を行います。

このイベントを通して『好きを仕事に』することを目指している学生たちの本気をご覧ください。

JIKEI COM GAME&e-Sports SHOW公式サイト https://www.jikeicom.jp/gameshow/



実施概要

イベント名:2023 JIKEI COM Game & e-Sports SHOW・若きクリエーター展

好きを仕事に!滋慶学園 職業体験フェスタ2023~滋慶学園とともに



実施日程:2023年11月10日(金) 11:00~18:00

:2023年11月11日(土) 10:00~17:00



会場:幕張メッセ国際展示場ホール1 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1



入場料:無料 ※各イベントの申し込み、詳細はHPにてご確認ください。

▪️好きを仕事に!滋慶学園 職業体験フェスタ2023~滋慶学園とともに

https://www.tokyosyokutai.jp



▪️2023 JIKEI COM Game & e-Sports SHOW・若きクリエーター展

https://www.jikeicom.jp/gameshow/



問い合わせ: JIKEI COM Game & e-Sports SHOW・若きクリエーター展・滋慶学園 職業体験フェスタ実行委員会0120-532-303 (東京コミュニケーション専門学校内)



主催・企画:滋慶学園グループ

後援:江戸川区



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-10:46)