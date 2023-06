[Remain in]

もらって嬉しい、読み込んで楽しい。その名もDRコード登場。



6月13日(火)、Remain in, Inc.(リメインイン株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 大川裕也)は、この度AIベンチャーの合同会社キエイと共同で、誰でもスマホで簡単にAIにより生成され、アートや写真、イラストなどと融合することで視覚情報をリッチに届けるサービス「DRコード」(Delight Responceコード)を公開しました。





https://drcode.base.shop/ にて1枚300円~発売中!現在お問合せが混み合っており、先着順に発送いたします。















■「DRコード」について

生活に馴染んだQRコードを、作品として楽しめるようにするDRコードは大きな可能性を秘めています。通常のQRに比較して読み込み精度は劣化するため、読み込みには数秒かかるものの、読み込む確率が大幅に上昇することが予測されます。製品パッケージや説明書、SNSのリンクや企業の名刺など活用方法は様々です。

QRの生成はAIを活用しても100%の精度ではないため、基礎QRの抽出/構図の設定/プロンプトの精度検証/商用利用可能なモデルの使用/使用するAIモデルの反復学習/物理的画像編集/AI修正などの工程を経て生成されます。



■サポーター募集 & セミナー開催

弊社はDRコードを含む様々なAIサービスの開発を行っております。AIエンジニアの方はHPよりご応募ください。また、AI活用人材の増加による国内のDR市場活性化のために、合同会社キエイと共同でDRコードの生成技術をセミナーいたします。DRコードに限らず生成系AIを用いた画像作成全般を習得できる内容となります。

https://drcode.base.shop/items/75510759

ご応募が多数の場合は先着順となりますのでご容赦ください。



■会社概要

Remain in 株式会社はコミュニケーションの統合的戦略を設計し、顧客の事業価値を最大化させるマーケティング企業・広告代理業として創立。複雑化したカスタマージャーニーモデルとパルスモデルの開発/運用で、継続的なブランドの成長と短期的な結果の可視化を実現。デジタル革命によって移り変わる消費者の習慣に最適化された戦略を提案しています。



Remain in, Inc. (リメイン イン株式会社)

資本金:7,000,000 円

代表取締役:大川裕也

従業員数:35名(2023年6月現在)

本社所在地:〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山ビル402

事業内容:コミュニケーション関連の統合的戦略/経営・事業コンサルティング/インフルエンサー/デジタルマーケティング/ AI開発



