観戦チケット350万円のPRIVATEホスピタリティシート、50万円のテラス席、カテゴリー5が完売!



「Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023」第3戦、8月1日(火)19時20分より国立競技場(東京)で行われる「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」観戦チケットにおいて、350万円PRIVATEホスピタリティシート、50万円のテラス席、カテゴリー5が完売いたしました(6月26日時点)。







鉄壁の要塞で2022-2023年の欧州クラブ選手権 準優勝 した「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」とフランスリーグ2連覇の「パリ・サン=ジェルマンFC」の名門クラブ対決が、この夏、日本サッカーの聖地 国立競技場で実現します。



世界的スーパースターたちが日本で激突!是非お早めにチケットをお買い求めください。



なお、7月25日(水)「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「アル・ナスルFC」、7月27日(木)「アル・ナスルFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」、7月28日(金) 「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「セレッソ大阪」の観戦チケットは、現在一般販売中です。





■試合スケジュール&チケット情報

7月25日(水)19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「アル・ナスルFC」 会場:ヤンマースタジアム長居





7月27日(木)19:20

「アル・ナスルFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」 会場:ヤンマースタジアム長居





7月28日(金)19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「セレッソ大阪」 会場:ヤンマースタジアム長居



※【完売】カテゴリー3 PSG側、カテゴリー4 セレッソ大阪側ならびにPSG側





8月1日(火) 19:20

「パリ・サン=ジェルマンFC」 VS 「FCインテルナツィオナーレ・ミラノ」会場:国立競技場



※【完売】PRIVATEホスピタリティシート、テラス席、カテゴリー5





|通常チケット

通常の席でのご観戦チケット



ご購入はこちら>>

JA:https://ticket.tickebo.jp/sn/sc2023_ip

EN:https://ticket.tickebo.jp/show/event.html?info=11327&locale=en





|ホスピタリティチケット

特別な席での観戦に加えて、世界水準のおもてなしが受けられる



スタジアム内もしくは周辺エリアで、世界水準のホスピタリティをご提供するチケットを販売します。ラグジュアリーな空間で、豪華なフード&フリードリンクをご提供。そして、ツアー公式グッズのセット、さらにはホスピタリティチケットのランクに応じた限定記念品のプレゼントなどを予定しています。

ホスピタリティゲストだけの特別な空間で、最上の時間をお楽しみください。





ご購入はこちら>>https://psg-japan-tour.com/hospitalitytickets

※特典の内容やスケジュールは変更の可能性がありますので、予めご了承ください。





▪公式HP&チケット情報

【日本語】URL: https://psg-japan-tour.com/

【英語】URL:https://psg-japan-tour.com/en/





■お問い合わせ先

株式会社CIRCUS 総合受付窓口

電話番号:0570-066-676

対応時間︓⽕曜日~土曜12:00~18:00

※日・月・祝日は定休日



メールアドレス:info23japantour@circus-inc.com



