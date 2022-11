[Nozomi Networks, Inc]

Nozomi OnePassは、Nozomi Networksのソリューションを大規模に展開するための方法として、 よりコスト効率の良い方法を提供し、展開を加速させます





OTおよびIoTセキュリティのリーダーであるNozomi Networks, Inc.は、産業およびICS(産業用制御システム)サイバーセキュリティソリューションの導入方法を再び革新しました。 ハードウェアとソフトウェアを完全に統合したOTおよびIoTセキュリティのサービスモデルであるOnePassの導入により、お客様は現在の状況に応じたソリューションを購入・導入でき、変化し続けるニーズに応じて簡単に進化させることができる柔軟性を得ることが出来ます。



Nozomi OnePassは、ハードウェア、ソフトウェア(アドオンサブスクリプションを含む)を含むNozomi Networksの全てのソリューションを1つのサブスクリプションで提供します。



「今日の厳しいサイバー環境から施設を守るには、可視性が不可欠です。セキュリティチームは、自社の事業を守るために必要な知見を得るために、長期にわたる設備投資評価を待つことはできません、また、ARCは、投資決定を簡素化し、重要なインフラの保護を促進する手段としてOnePassを提供するNozomi Networksを賞賛します」

と、ARC Advisory Groupのサイバーセキュリティアドバイザリーサービス担当副社長のシド・スニトキン(Sid Snitkin)は述べています。



Nozomi Networks共同創業者 兼 最高製品責任者である、アンドレア・カルカノ(Andrea Carcano)は、次のように述べています。「"as a services model "は、OTを含む多くの業界にとって、将来のプラットフォーム消費モデルです。SaaSベースのOT・IoTセキュリティソリューションと業界初のHWaaSを組み合わせることで、OnePassはお客様にNozomi Networksソリューションのライセンス、展開、拡張を長期的に行う柔軟な選択肢を提供します。」



OnePassは、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトの効率的な加速と、セキュリティサービスの実装の迅速化を支援します。OT/IoTのセキュリティを大規模に提供するためのスケーラビリティとTime to Value (TtV) の短縮を実現します。

OnePassは、コストをOT/IoTの資本支出(capex)投資から、より一貫性のある従量制の運用支出(opex)資金調達メカニズムに移行します。これにより、OT/IoTセキュリティの支出を長期にわたって平準化し、予算編成をより予測しやすくするとともに、技術的負債の発生を回避します。

OnePass のフルサービス・デリバリー・モデルは、セキュリティソリューションを導入する前に OT を中心としたサイバーセキュリティの人材を育成、または雇用する必要性を低減します。内部スキルセットからの移行により、意思決定者は人員計画を見直し、可能な限りスタッフのスキルアップのためのパスを作成する機会を得ることができます。





OnePassは、ハードウェア設計から計画とリスクを取り除き、ハードウェアのメンテナンス、資産管理、交換費用を心配する必要がなくなります。

見積もり時に、お客様の環境の規模と複雑さをカバーするハードウェアトークンの割り当てを行います。

その後、導入要件の理解が深まるにつれて、ハードウェアトークンを使用して特定のハードウェアアプライアンスを注文することができます。



OnePassの主要なコンポーネントは、お客様環境内に配置されるGuardianアプライアンスのための新しいHardware as a Serviceの提供です。これは、既存のOTおよびIoTセキュリティのクラウドベースの監視と制御のためのSoftware as a ServiceモデルであるVantage™を補完するものです。両製品とも、資産や脅威に関する情報提供サービスをオプションでバンドルすることができます。



Nozomi OnePassは、Nozomi Networksの既存および新規顧客向けのオプション購入モデルです。Nozomi Networksの広範なグローバルチャネルネットワークから入手可能です。



OnePassについて

動画URL: OnePass Video ( https://youtu.be/qmD2YHo4zVs )

英文ブログ: Nozomi OnePass: Flexible, Industry-first Subscription Pricing for Hardware and More



Nozomi Networks について

Nozomi ネットワークスは、世界の重要インフラ、産業、政府機関をサイバー脅威から保護することで、デジタルトランスフォーメーションを加速します。当社のソリューションは、OT/IoT 環境に対して、優れたネットワークと資産の可視性、脅威検出、インサイトを提供します。お客様は、リスクと複雑さを最小限に抑えると共に、運用弾力性を最大限に高めることができます。 www.nozominetworks.com



