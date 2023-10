[CNX Taiwan]

オープニングショー《青・春》では、6組の台湾ブランドがヒップホップ、ロック、グラフィティ、漫画、AIなどを取り入れた「台湾のストリートファッション」を提案



台湾最大級のファッションイベント「台北ファッションウィーク2024春夏」が、文化部(文化庁)、経済部(経産省)、台北市などの共同主催により、10月11日から10月17日に松山文創園区で開催されています。10月11日にオープニング・ファッションショー《青・春》が行われました。これまで、アート、先住民文化、伝統工芸などとコラボレーションした開幕ショーを行い、ファッションと文化の垣根を超えコラボレーションを重視していることから、海外メディアの注目を浴びています。文化部の王時恩次長は、「今回は『ユースカルチャー』をテーマにしています。世界のファッション業界は若者のユニークな視点こそがポップカルチャーに影響を与える鍵であると考えています。オープニングショーは6つの次世代ブランドが、ティーンが好む要素を解釈し、台湾のユース・カルチャーを探求しながら、台湾のストリートファッションを世界に発信します。」とあいさつしました。



今回の台北ファッションウィークには、15のブランドが登場します。また、期間限定デザイナーズセレクトショップや国際服飾品バイヤー商談会も開催されます。









従来のランウェイを打ち破るオープニングショー《青・春》

オープニング・ファッションショーには、「.67ARROW」、「(A)crypsis(R)」、「ANOWHEREMAN」、「oqLiq」、「PLATEAU STUDIO」、「JUST IN XX」の6の台湾ブランドが登場し、HIP HOP、ロック、グラフィティ、漫画などユースカルチャーからインスピレーションを受けた作品を披露。日本のYoutubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にも出演した台湾のアーティスト、韋禮安(WeiBird)も会場を訪れました。







1..67ARROW & (A)crypsis(R) × HIP HOP

オープニングショーは、抽象的、衝突、プライド、狂気をコンセプトとした「(A)crypsis(R)」と、具体的なミリタリーさを脱却し”見えない武器庫”と称される「.67ARROW」によって幕を開けました。20人のHIP HOPダンサーが両ブランドを身に付け「ダンスバトル」を繰り広げました。伝統的なランウェイと異なる形で、若い世代の反逆精神を表現しました。



2.ANOWHEREMAN × ロック

俳優である陳柏霖(チェン・ボーリン)と友人でデザイナーのAnthonyによるブランド「ANOWHEREMAN」。ブランド名はビートルズの楽曲「ひとりぼっちのあいつ(Nowhere Man)」に由来しています。自由と抵抗を表すロックミュージックの要素を組み合わせることで、現在と過去という異なる時空間のファッション的つながりを生み出します。







3.PLATEAU STUDIO × グラフィックアート

東京ファッションウィークAW23に登場した「PLATEAU STUDIO」は、服飾を通して台湾の芸術文化を広めることを目指しています。今回のテーマは「グラフィティ」です。国際的に注目を集めるグラフィック・アーティストReachと共に、モデルをキャンバスに見立て、グラフィティアートとファッションの可能性を披露します。



4.oqLiq × 漫画

高い機能性を備える「oqLiq」のテーマは「漫画」です。台湾の現代アートのアーティストであるCOWPER WANG氏、そして漫画家のEli Lin 依萊氏が分野を超えてコラボレーションし、コミック的レイヤーとクラシックな要素を試行錯誤しながら興味深いストリート・スタイルとして生み出し、機能性服飾の新しい定義を表現しています。









5.JUST IN XX × AI

今年9月に東京伊勢丹新宿店でポップアップイベントを開いた「JUST IN XX」は、オープニングショーのラストを飾りました。『よりローカルに、よりインターナショナルに』をブランド精神とする「JUST IN XX」は、AIをテーマとし、テクノロジーとファッションの結晶《So Soul MAD House(獣鎖精神病院)》を打ち出しました。AIチャットロボットが、デザイナーの周裕穎氏と会話する中で、実在しない漫画家「蝦丸」を生み出し、漫画「獣鎖精神病院」について話し出しました。そこに登場する6人の職業、服装、精神的特性などが、三次元である今シーズンのコレクションとなりました。









15のブランドショー は台北市内各地で開催

「台北ファッションウィーク2024春夏」は15のブランドショーを予定しています。

10ブランドによるショーは公式会場である松山文創園区にて開催されます。また4つのテーマ別ショーも開催。台北市ではDaniel Wong、JENN LEE、Liyu Tsai、RAY CHUが発表し、#DAMURは台北市を離れ高雄市愛河での発表となります。

各ブランドは、宗教芸術、歴史文化から日常の光景、ダイバーシティ・インクルージョン、AIテクノロジーまで、さまざまにインスピレーションを受け今季のテーマを考案しています。デザイナーならではのスタイルで独自のブランドらしさを創造し、台北ファッションウィークの多文化的価値を作り上げます。

詳細は公式サイトをご覧ください。(https://tpefw.com/)



参加ブランド:IRENESENSE、SILZENCE × AIW、GIOIA PAN、WEI.TZU-YUAN、Seivson、oqLiq、INF、WooLeeX、Story Wear、WANGLILING、Liyu Tsai、RAY CHU、JENN LEE、#DAMUR、Daniel Wong



国際服飾品バイヤー商談会&期間限定セレクトショップ

台湾デザイナーズブランドの国内外市場拡大を支援するため、海外の有力バイヤーらを招待し、10月12日(木)から10月16日(月)まで、松山文創園区で国際服飾品バイヤー商談会を開催します。

また10月29日までの期間中は、台北市内のSOGOデパート復興館で「台北ファッションウィーク・セレクトショップ」を展開。40あまりの厳選されたファッションやジュエリーブランドブランドが集結します。







「2023 台北ファッションウィークSS24」開催概要

● 会期:2023年10月11日(水)~10月17日(日)

● 公式会場:松山文創園区(Songshan Cultural and Creative Park)

● 主催:行政院文化部

● プロデュース:台湾コンデ・ナストグループ CNX Taiwan

● 公式サイト:https://tpefw.com/

● Facebook: @tpefashionweek

● Instagram:@tpe.fashionweek

● YouTube:https://www.youtube.com/@taipeifashionweek4596

● 台北ファッションウィーク・セレクトショップ

開催期間 :2023年10月11日(水)~10月29日(日)

開催場所 :台北 SOGOデパート復興館5階



