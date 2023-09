[株式会社ブーリアン]

~健康の秘訣は腸にあり!!毎日のごはんで手軽に腸活をスタート~



「人間と動物の健やかな生活を新しいビジネスでサポートする」をスローガンに掲げるペットフードメーカー 株式会社ブーリアン(本社:東京都世田谷区、代表:細木 喜弘)は、2023年5月10日(水)より、 自社開発のオーダーメイドフードの「CALL ONE(コールワン)腸内フローラケア」に使用しているお腹に良い成分を基準配合し、厳選したこだわりの原材料で作った動物病院専用ドッグフード「CALL ONE Lite(コールワンライト)腸内フローラケア」を株式会社アスコより販売開始しました。

今回、2023年9月3日にさいたま市ソニックシティにて開催される「関東・東京合同地区獣医師大会・三学会(産業動物獣医学会、小動物獣医学会、獣医公衆衛生学会)」にて、株式会社アスコ展示スペースで商品説明をさせていただきます。

関係者の皆さまのご訪問をお待ちしております。







2023年8月29日

株式会社ブーリアン

“うちの子“の健康を考えて、

お腹に良い成分を配合した健康サポートドッグフード

「CALL ONE Lite」発売中!



乳酸菌・ビフィズス菌・フラクトオリゴ糖・サンファイバーを始めとしたお腹に良い成分が腸内環境を整え、健康な皮膚・被毛の維持にも嬉しいオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)も配合。消化器系のドッグフードには珍しく、ポークを主たんぱく源として使用し、小麦不使用(グルテンフリー)でアレルギーにも配慮しています。また、オーダーメイドフードではないので、容量・価格ともに「CALL ONE」よりお求めやすくなっております。



※本製品は動物病院専売です。ペットショップ、スーパーマーケット、ECサイトなどではご購入いただけません。



CALL ONE Liteに入っているお腹に良い成分

■乳酸菌

免疫機能を高める効果が報告されている「クリスパタス菌KT-11」を使用



■ビフィズス菌

善玉菌を増やして悪玉菌を減らし、腸内フローラを整える機能が報告されている



■フラクトオリゴ糖

野菜や果物に含まれる難消化性のフラクトオリゴ糖とマルトオリゴ糖を配合し、乳酸菌・ビフィズス菌両方の増殖をサポート。

腸内フローラを善玉菌優勢に保つ



■サンファイバー

善玉菌のえさになりやすい高発酵性の食物繊維。

酪酸菌が腸管内の細胞のエネルギー源となる酪酸を産生するための材料となり、腸管の機能維持に役立つ。



厳選したこだわりの原材料

愛犬の健康のために厳選したこだわりの原材料で健康をサポートする、安心の国産ドッグフードです。



●アレルギーに配慮した小麦粉不使用のグルテンフリー!主原料に米粉とポークを使用

●健康な皮膚・被毛の維持にも嬉しいオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)を含む魚油

●ミネラルが豊富なビール酵母

●サンファイバーの他に、ビートパルプ・米ぬかなどの水溶性・不溶性の食物繊維も豊富



商品について

商品名

CALL ONE Lite

内容量

1.5kg

代謝エネルギー

371kcal / 100g

メーカー希望小売価格

4,868円(税込)



本商品はAAFCOの定める成犬以上を対象とした栄養基準に適合しています。本製品と水のみで毎日の食事として十分です。



【会社概要】

社名:株式会社 ブーリアン

本社所在地:東京都世田谷区南烏山6-33-36

代表取締役:細木 喜弘

事業内容: ペットフードの企画・製造・販売

HP:https://boolean.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-09:46)