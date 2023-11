[株式会社みずほ銀行]

~ 第一弾としてピッチコンテストを共催【締切迫る!11月30日まで!】 ~



株式会社みずほ銀行(頭取:加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」)とグーグル・クラウド・ジャパン合同会社(代表:平手 智行、以下「Google Cloud」)は、“サステナブルな社会の実現”をテーマに、設立5年目までのスタートアップ支援を目的としたピッチコンテストを2024年2月に開催します。(【開催概要】参照)









みずほ銀行は、デットやエクイティ等を活用した金融面の支援に留まらず、2016年より、会員制アクセラレーションサービス「M’s Salon」※1を運営し、スタートアップの事業成長、ひいてはサステナブルな社会・経済の実現に向けて、スタートアップとともに挑戦し続けています。



Googleのスタートアップ企業向け支援「Google for Startups」※2の取り組みの一環として、Google Cloudは、Google Cloudクレジット、技術トレーニング、スタートアップエキスパートからの支援、エンジニアリソースなど、スタートアップ企業を支援する「Google for Startups クラウド プログラム」※3を提供しています。



〈みずほ〉とGoogle Cloudは、2022年3月にデジタルトランスフォーメーション分野における戦略的提携に合意※4して以降、デジタルトランスフォーメーション分野に限らず、両社の強みを融合した、新しい金融サービスの創出に向けて取り組んできました。その中で、〈みずほ〉の“グループ一体での資金供給・成長支援体制”とGoogle Cloudの“先進的なテクノロジー知見”を掛け合わせ、スタートアップのハブとなる新たなエコシステムの構築を目指すべく、その第一弾として、具体的な事業拡大へとつながる本ピッチコンテストを共催することとなりました。



みずほ銀行は、サステナブルな社会・経済の実現を目指し、環境・社会課題解決に向けた技術を持つスタートアップへのファイナンスや、金融を超える知見・機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さま・パートナー企業とともに挑戦していきます。



※1 M’s Salon

〈みずほ〉のネットワーク、金融サービス提供力、コンサルティング力等をフル活用して、急成長をめざすイノベーション企業に必要不可欠な経営知識、事業遂行ノウハウ、ビジネス拡大機会、資金調達サポート等を提供する会員サービス。現在、約4,000社のスタートアップが会員。

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/b_support/ms_salon/special/index.html



※2 Google for Startups

Googleは、日本において、スタートアップがあらゆる社会問題を解決するうえで重要な役割を果たすと考え、2019年秋にGoogle for Startups Japanを設立しました。専門知識をもったメンター、幅広いプロダクト、豊富なノウハウを提供し、社会に新しい価値をもたらすスタートアップの成長をサポートします。

https://www.campus.co/intl/ja_jp/tokyo/



※3 Google for Startups クラウド プログラム

Google for Startupsクラウドプログラムは、スタートアップの皆さまのビジネスの立ち上げから成功・成長までを、資金面、ビジネス面、技術面から支援するプログラムです。最大20万米ドルのGoogle Cloudクレジットや専任のエキスパートによるサポート、技術スキルをアップするためのトレーニングなどの特典があります。

https://cloud.google.com/startup?hl=ja



※4 2022年3月23日付 みずほフィナンシャルグループ ニュースリリース

https://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20220323release_jp.pdf



【開催概要】



コンテスト名:Innovating Today produced by MIZUHO | Google Cloud

コンテスト開催日:2024年2月27日(火)

募集期間:2023年10月2日(月)~2023年11月30日(木)

エントリー方法:以下特設ページよりエントリーを募集します。

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/b_support/ms_salon/special/event_news/startup_pitch/index.html

募集テーマ:今後サステナブルな社会の実現に向けた課題解決が期待される「アイデア、ソリューション、ビジネスプラン」を募集します。

【テーマ例】

#カーボンニュートラル #太陽光発電 #キャッシュレス #生物多様性 #EV #地域創生 #水資源 #自然資本 #トランジション #次世代燃料 #脱炭素・除去 #バイオ #風力発電 #スマート農業

選出企業:優秀賞3社・ファイナリスト10社(予定)

受賞特典(優秀賞):

1. M’s Salon開催のコンテストについて2024年度優先参加権ご提供

2. Google Cloudのパートナー候補企業向け研修プログラムへのご参加

受賞特典(優秀賞・ファイナリスト共通):

1. イノベーション企業支援を専門とするみずほ銀行担当者を1 社につき1名任命し、未来を創造するスタートアップを全力でサポート

2. Google for Startups クラウド プログラム のご提供

3. Google for Startups Campus Membership のご提供



