[発酵デザインラボ株式会社]

2023年7月20日(木)より、「世界の発酵、みんな集まれ!」をスローガンに発酵専門店「発酵デパートメント」を運営する「発酵デザインラボ株式会社」(東京都世田谷区、代表:小倉 ヒラク)は、全国の小売店向けにオリジナル商品の卸売販売を開始いたします。同時に全国で「発酵デパートメントオリジナル商品」をお取り扱いいただける小売店のパートナー店舗を募集いたします。



2023年7月に自己商標酒類卸売免許を取得し、日本全国のみなさまにオリジナル酒類および食品をお届けすることが叶います。弊社ビジョンである「FERMENT YOUR LIFE」をますます加速させて参ります。







■7月は人気の2アイテムをリリース

7月は持ち運べる納豆の麹漬け「アウトドア納豆」(全2種類)、甲州ぶどうをオレンジワインの製法で皮や種ごと圧搾した「土と種の味がするぶどう酒」をリリースいたします。



■「アウトドア納豆」とは?







納豆に醤油、ひしお麹、みりん、昆布を加えて熟成させたものです。パウチ入りでかきまぜる作業は不要。手を汚すこともなく手軽に納豆が食べられます。アウトドアのシーンにも活用できるよう作られたのが名前の由来です。



山梨県の老舗味噌蔵である「五味醤油株式会社」の五味仁氏、群馬県の旅とアウトドアショップ「Purveyors」の小林宏明氏と発酵デザイナーの小倉ヒラクによるアイデアから生まれたアイテムです。



味の特徴:醤油ベースの味わいに豆の食感とほのかな香りが納豆を想わせます。ひしお麹や昆布のうまみも加わり、少量を加えるだけで味わいにコクやうまみのアクセントが生まれ、焼きそばや卵かけご飯、味噌田楽のようにこんにゃくなどにも相性がいいです。



<商品詳細>

商品名:アウトドア納豆

価格:800円+税

醸造元:有限会社岡崎(福島県)

内容量:180g

商品詳細:https://hakko-department.com/products/outdoor_natto?variant=41306596966558



■「土と種の味がするぶどう酒」とは?







「土と種の味がするぶどう酒」は、甲州ぶどうの皮や種も含めた果実まるごとを、余すことなくぎゅっと力強く絞ったワインです。本来柔らかい果皮のぶどうを早摘みをしてじっくり絞るのが甲州ワインの製法ですが、「遅摘みのものを大胆に力強く絞る」のは、日本ワインのはじまりの地で甲州ワインをつくり続ける、マルサン葡萄酒流の方法で仕上げています。



味の特徴:煮物や焼き魚などの和食ともよくあい、いつもの食卓にもぴったりのワインです。酸味もうまみも強く飲みごたえがあります。発酵食品とも相性も良く、アウトドア納豆はもちろん、当社のオリジナル商品である「らっきょうのたまり漬け」などとの組み合わせもおすすめです。



商品名:土と種の味がするぶどう酒

価格:2,000円+税

醸造元:マルサン葡萄酒(山梨県)

内容量:720ml

商品詳細:https://hakko-department.com/products/wine2022



■パートナー店舗様の募集に関して

「アウトドア納豆」「土と種の味がするぶどう酒」をはじめとして、8月以降も毎月新しい発酵食品、発酵飲料をリリースしていく予定です。

発酵デパートメントのミッションである「FERMENT YOUR LIFE」に共感し、発酵を通じて「自分の人生を生きる」人を増やしていただけるパートナー店舗様の募集をいたします。



ご興味のある小売店様は、下記応募フォームよりご連絡くださいませ。

募集フォームURL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPB2nASHafDghNgixsRBhqOASj1m0f0tyI4gvPi9LUcLEvTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0



※フォームでご連絡いただいた後に担当者からご連絡をさせていただきます。

※初回の商品の配送は最短で7月20日前後を予定しております。



<主な販売店舗>

東京都世田谷区にある発酵デザインラボの直営店で、世界の発酵が集まる「発酵デパートメント」

HP:https://hakko-department.com/pages/openhours



東京都渋谷区渋谷PARCO B1Fで新進気鋭のSAKEを提供する「未来日本酒店&Sake Bar」

https://www.miraisake.co.jp



また、全国での卸売がスタートするにあたり、全国でフレキシブルに催事やポップアップショップへの出展が可能となりました。2023年8月は阪神百貨店にて開催される「発酵デザイナー 小倉ヒラクの発酵マーケット 麹/KOJI~クラフトな酒、味噌、醤油~」の開催が決定し、現地での販売も決定いたしました。



(催事概要)

会場:阪神百貨店梅田本店 食祭テラス

会期:2023年8月23日(水)~8月28日(月)午前10時~午後7時(最終日午後4時まで)



■発酵デパートメントについて

「世界の発酵みんな集まれ!」を合言葉に、発酵デザイナー・小倉ヒラクが各地を旅して収集したユニークな発酵食品・食材やお酒やそれらにまつわる情報など、発酵のことならなんでもそろうデパートメント。実店舗は東京・下北沢のBONUS TRACK(ボーナストラック)内に2020年4月1日にオープン。物販・飲食・展示・講座・WEBショップを通じて、発酵文化を継承し、未来に発展させていくための運動体として様々な企画に取り組みます。

このお店が生まれるきっかけになったのが、日本各地のローカル発酵文化を掘り起こし、発酵を通した観光を提案する『発酵ツーリズムプロジェクト』。47都道府県の知られざるローカル発酵文化を体系化した展覧会と、展示に登場した蔵を訪ねることができる観光プログラムが合体した「観光連動型展覧会」をコンセプトに、これまで北陸3県、東京、岐阜などでプロジェクトを展開してきました。

「FERMENT YOUR LIFE」をビジョンとして、発酵を通して、あなたの中に流れる過去・現在・未来、自分がここにいる意味を見出す。私たちは、そんな「自分の物語」を生きる人たちを増やすことをミッションとして活動しています。



所在地:東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK内

運営:発酵デザインラボ株式会社

代表取締役:小倉ヒラク

URL:https://hakko-department.com/

事業内容:発酵に関わる食品・雑貨の小売・企画・開発 / 飲食業 / 展覧会やツーリズムの企画運営





小倉ヒラク

1983年生まれ。発酵デザイナー。「見えない発酵菌たちの働きをデザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマとしたプロジェクトや商品開発や絵本・アニメの制作やワークショップを展開している。東京都美術館「おべんとう展」に参加、d47 MUSEUM「Fermentation Tourism Nippon ~発酵から再発見する日本の旅~ supported by カルピス」のキュレーションを手掛ける。著書に『発酵文化人類学』はじめ、知られざる発酵文化を訪ねて47都道府県を旅した旅行記『日本発酵紀行』等がある。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-18:16)