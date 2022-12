[一般社団法人インバウンド観光総研]

映画『美女と野獣』で圧倒的歌唱力を見せたガストン役・ルーク・エヴァンスによる歌のパフォーマンスやバレレエダンサー・ 高橋裕哉 らによるオープニングパフォーマンスも決定!



12 月 5 日(月)グランド ハイアット 東京にて開催される予定のチャリティイベント「Global Gift Gala in Tokyo 2022」(主催:Global Gift Foundation)では、追加情報として、映画『戦場のピアニスト』でアカデミー賞 主演男優賞を受賞した米俳優エイドリアン・ブロディの来日と、映画『美女と野獣』ガストン役を務めたルーク・エヴァンスによる歌のパフォーマンス、さらには、バレエダンサー高橋裕哉やさまざまなアーティストによるオープニングパフォーマンスを決定しました。







Global Gift Foundation は、スペインの女優、実業家、慈善家であるマリア・ブラボーによって 2013 年に設立され、社会的弱者の状況にある子どもや女性支援を行う財団です。大ヒット海外ドラマ「デスパレートな妻たち」の主演女優・エヴァ・ロンゴリアがアンバサダーを務めるほか、ヴィクトリア&デイヴィット・ベッカムをはじめ、クリスティアーノ・ロナウド、マライヤ・キャリー、サセックス公爵夫人のレイチェル・メーガン・マークルなど、名だたるハリウッドスターやセレブが財団に賛同し“Global Gifters”として参加をしています。

The Global Gift Foundation の活動の一つである「Global Gift Gala」は、SDGs 活動を含めた社会貢献活動を軸としたチャリティイベントで、パリ、カンヌ、ロンドン、ドバイ、マドリードなど、世界各地で開催されてきました。



アジア初となる「Global Gift Gala in Tokyo 2022」では、The Global Gift Foundation 代表のマリア・ブラボーをはじめ、名誉議長で元プロ野球選手のアレックス・ラミレス、俳優・ジャン・レノやルーク・エヴァンスの参加を発表していました。



今回歌のパフォーマンスを発表したルーク・エヴァンスは、イギリス出身の人気俳優。『レント』『ミス・サイ

ゴン』『アベニューQ』といった、ロンドンを代表するミュージカル作品に出演し、後にハリウッドへ進出。2017

年に出演した『美女と野獣』の悪役ガストン役で、劇中圧倒的な歌唱力を見せました。



また、オープニングパフォーマンスには、バレエダンサー・高橋裕哉が登場。三味線や書道、デジタルダンスな

どとのスペシャルコラボレーションでガラパーティーの開宴を華やかに飾ります。他にも、May J.や Gipsy Reyes

Heritage などのステージや、オークションなどを行い、このイベントの収益は子どもや女性を支援する団体をはじめ、さまざまな活動に寄付される予定です。



■Global Gift Gala in Tokyo 2022 概要

開催日時: 2022 年 12 月 5 日(月)18:00~22:00(予定)

会 場 : グランドハイアット東京グランドボールルーム (東京都港区六本木 6-10-3)

主 催 : Global Gift Foundation

共 催 : 一般社団法人インバウンド観光総研

名誉議長: 一般社団法人VAMOS TOGETHER

後 援 : 観光庁、日本政府観光局

タイトルスポンサー:YOUNESS

制 作 : The Human Miracle 株式会社



