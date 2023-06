[株式会社ONE WEDGE]

ITエンジニアリングサービス(システムエンジニアリングサービス)企業の成長を後押しし、業界貢献を実践する提供サービスを複数実現!会員の年会費・月会費は完全無料!



一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会(ITES)設立

ITエンジニアリングサービス(システムエンジニアリングサービス)企業の成長を後押し

業界貢献を実践する提供サービスを複数実現!会員の年会費・月会費は無料!





株式会社ONE WEDGE(所在地:東京都新宿区、代表取締役:橋田博明、以下:ONE WEDGE)は、従来型の協会組織とは異なる、完全無料(年会費/月会費)の業界貢献(社会貢献)活動をメインにする協会『一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会(ITES)』設立いたしました。ITエンジニアリングサービス(システムエンジニアリングサービス)を主とする企業の成長に欠かせない存在であることを目指すべく、IT人材不足の時代を生き抜く為に必要な質の高い情報・人脈・環境などを提供することを使命とし、各中小企業の支援プラットフォームとなり、業界貢献(社会貢献)の為に社会的地位向上やITエンジニア教育の支援や、またITエンジニアビジネスを従事する方々の支援などを積極的に行うことを目的としております。



◆一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会(ITES)とは◆

ITエンジニアリングサービス(システムエンジニアリングサービス)を主とする企業(企業の所属する個人)を対象に会員を募り、従来型の協会とは異なり、年会費・月会費は無料とし業界貢献サービスを提供する協会となります。



『業界貢献サービス』とは

従来より行っているシステムエンジアリングサービス推進組合の各企業・各個人のナレッジを共有を行った分科会も継続して開催いたします。その他、業界自体に必要である内容を抜粋し貢献サービスとして提供を行います。



◆業界貢献サービス内容◆



◆システムエンジアリングサービス推進組合 各企業・各個人のナレッジを共有を行った分科会時の風景◆







ONE WEDGEは、ITエンジニアリングサービス協会(ITES)の設立に伴い、”BUSINESS CONCEPT”として掲げている「業界および社会全体への持続的な貢献」を率先して実践し真摯に向き合います。昨今のIT需要の増加及びIT人材不足の背景により、1社で完結し対応することが困難なケースが多く発生しております。ビジネスを展開する上で必要不可欠な各企業とのパートナーシップを進めるにあたり、業界貢献サービスの継続的な提供は必ず対応する使命であると考えております。



【株式会社ONE WEDGEについて】

母体となる事業を移管および新たな企業の継承を進めた上で、さまざまな企業のプロフェッショナル集団を集結、2020年4月にONE WEDGEへ商号変更を行い、新たにスタートしました。

現在は、サーバーレス開発支援サービスをはじめ、モダンな技術でのシステムインテグレーションにて実績を積み重ねてきました。 現在はシステムインテグレーション事業をはじめ、システムコンサルティング、IT エンジニア派遣、ソリューションサービス、社会貢献活動及び業界の貢献活動にも注力し、業界の推進組合/コミュニティの運営と幅を拡げ急成長している。



・会社名

株式会社ONE WEDGE

・代表者

代表取締役 橋田 博明

・所在地

東京都千代田区神田駿河台2-3-11 ヒューリック御茶ノ水ビル3F

・事業内容

システムインテグレーション、システムコンサルティング

ITエンジニア派遣サービス、ソリューションサービス

・サービス内容

Serverless ONE:サーバーレス開発支援サービス

Lector:開発者の為の脆弱性診断プラットフォーム

SESビジネス向け帳票作成DX支援サービス【Report as a Service For SESビジネスDX(freee会計)】

SESビジネス向け売掛金保証サービス

業界貢献活動(社会貢献活動):システムエンジニアリングサービス推進組合 運営

業界貢献活動(社会貢献活動):一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会(ITES)運営

・URL

ホームページ https://onewedge.co.jp



◆運営団体:一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会(ITES)について◆

・協会名

一般社団法人ITエンジニアリングサービス協会

・代表者

代表理事 橋田 博明(株式会社ONE WEDGE 代表取締役)

・所在地

東京都千代田区神田和泉町1-6-16 ヤマトビル405

・創業

2023年6月

・内容

業界貢献(社会貢献)サービスの提供

・URL

ホームページ https://ites.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/25-15:16)