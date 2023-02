[公益財団法人大阪産業局]

3月6日から3月12日の間、女性起業家お仕事展やビジネスプラン発表会を開催



関西の女性起業家を支援する、女性起業家応援プロジェクト(主催:公益財団法人 大阪産業局)は、2023年3月6日から3月12日を「Women Empowerment Week」として、ビジネスプラン発表会「LED関西」歴代ファイナリストらとともに、これからの女性活躍やダイバーシティを考えるイベントを開催します。

3月8日の国際女性デーには、女性起業家10名によるビジネスプラン発表会をメインコンテンツとした「Life is ~DISCOVER MYSELFファイナルイベント~」を開催。また、サステナビリティが体感できる多目的スペースNU茶屋町4階「STAND PARK」を運営する阪急阪神不動産株式会社と共催で、女性起業家の仕事・人となり・生き方を紹介する「女性起業家お仕事展」を期間限定で開催します。





世界経済フォーラム(WEF)が2022年に発表した国別の男女格差調査によると、日本は世界146か国中116位、主要先進国(G7)中では最下位となっています。毎年国際女性デーには日本各地で「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」をテーマにしたイベントが開催される中、大阪・関西から、いきいきと輝き活躍する女性起業家とともに『これから』の社会を考え、世界に向けてメッセージを発信していきます。







Women Empowerment Week第1弾



◆女性起業家お仕事展「Story ー自分を見つける旅にでようー」概要◆





開催期間:2023年3月6日(月曜日)~3月12日(日曜日)

開催場所:NU茶屋町4F STAND PARK

(大阪市北区茶屋町10番12号)

出展企業 及び ワークショップスケジュール詳細はこちら:

https://discovermyself.jp/exhibition_2022/

主催:女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク運営事務局(公益財団法人大阪産業局)

共催:阪急阪神不動産株式会社

経済産業省近畿経済産業局









出展者(50音順)



株式会社dricco 代表取締役 岩崎絵美 ( LED関西2018FINALIST )

誰でも簡単に着られるのに着姿本物!三部式きもの

https://dricco-kimono.com/



株式会社 colourloop 代表取締役 内丸もと子 ( LED関西2019FINALIST )

廃棄繊維を色で分けてアップサイクルあたらしいリサイクルのかたち

https://colourloop-jp.com/



声メイク 代表 遠藤萌美 ( LED関西2017FINALIST )

アナウンサーが伝授!いつでもどこでも『声メイク』でステキな声を

http://moemi-endo.com/



株式会社ルーアンライト 代表取締役 大坪さやか ( LED関西2019FINALIST )

1年で冷蔵庫にあるもので1人で料理ができるようになる独自のメソッド「POSICOOK」を提供。料理を通して自己肯定感を育む。

https://yumetsubo.com/



株式会社Table a Cloth 代表取締役 岡田奈穂子 ( LED関西2017FINALIST )

「新しい時代のフードツーリズム」

https://all.tableacloth.com/



株式会社With Midwife 代表取締役 岸畑聖月 ( LED関西2018FINALIST )

すべての人に「Midwife」が寄り添う人生をー企業と生み出す新たな付加価値ー

https://withmidwife.jp/



at FOREST株式会社 代表取締役 小池友紀 ( LED関西2021FINALIST )

人と地球にやさしい循環葬〈RETURN TO NATURE〉

https://www.returntonature.jp/



株式会社SceneryScent 代表取締役 郡香苗 ( LED関西2017FINALIST )

匂いや香りによる嗅覚体験を提供。記憶に深く刻み込む特性を生かして、夢や感動の「記憶を創造」します。やがてその記憶が人々にとって生きる希望になる世界を作っています。

https://sceneryscent.com/



株式会社小林ふぁーむ 代表取締役 小林加奈子 ( LED関西2021FINALIST )

奥京都の生産者と全国の食卓の架け橋となる新ブランド【Nora Dish】

https://nora-dish.com/



Being 代表 小林真咲恵 ( LED関西2019FINALIST )

企業に特化したヘルスケア・プログラム『BizYoga+(R)(ヒ゛ス゛ヨカ゛・プラス)』の提供。

本プログラムは医療機関と共同研究したヨーガセラピーを企業向けに改良し、さらにパフォーマンス向上に必要な5つの要素(運動、食事、睡眠、メンタル強化、心理学)を織り交ぜ、オーダーメードで提供します。

https://being-biz.com/



アーキュリージャパン株式会社 代表取締役 新川智子 ( LED関西2020FINALIST )

お客様があなたのファンになる!生涯学習コンテンツ制作プロデュースサービス『ラックミー!』

https://luckme-japan.com/



株式会社brista 代表取締役 高橋 瑞季 ( LED関西2019FINALIST )

欲しい物は欲しい時にレンタル TPO×自分らしさ=なりたい自分のイメージ

https://company.brista.co/



株式会社 三天被服 代表取締役 東谷麗子 ( LED関西2017FINALIST )

働く女性の生理の課題を「フェムテック」で解決。生理中の衣服へのモレをキャッチする新感覚ガードル「エアリーキャッチ」で多い日のストレスを軽減。

https://santen-hifuku.net/



BUNCA. 代表 廣川文花 ( LED関西2020FINALIST )

動画制作全般+多様な生き方、働き方をしている人や社会問題がテーマのフィルムマガジンの発信。

https://buncacreate.studio.site/



株式会社 コトバノミカタ 代表取締役 本下瑞穂 ( LED関西2018FINALIST )

デザイン原稿用紙で「見て」楽しむ作文教育

https://kotobanomikata.jp/







Women Empowerment Week第2弾



◆「Life is ~DISCOVER MYSELFファイナルイベント~」概要 ◆





開催日時:2023年3月8日(水)13:30~17:30/交流会17:30~

開催場所:ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

(大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F)

参加費:無料

※オンライン配信はありません。

申し込み方法:

Peatixよりお申込みください。

▶ https://dm20230308.peatix.com/

イベント詳細はこちら:

https://discovermyself.jp/presentation_2022/

主催 : 女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク運営事務局(公益財団法人大阪産業局)

共催 : 経済産業省近畿経済産業局

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部



◆スケジュール◆

13:30 オープニング(今年の活動報告、サポーター・パートナーの紹介)

13:50 第1部ピッチイベント「ビジネスプラン発表会」

15:15 近畿経済産業局あいさつ

15:20 第2部ピッチイベント「ビジネスプラン発表会」

16:00 サポーター賞、オーディエンス賞投票

16:15 大阪信用金庫ステージ「ソーシャルインパクトを起こすには」

17:00 サポーター賞、オーディエンス賞発表

17:20 クロージング

17:30 交流会



公益財団法人大阪産業局について

2019年4月、公益財団法人大阪産業振興機構と公益財団法人大阪市都市型産業振興センターの合併により、公益財団法人大阪産業局が設立。大阪経済の発展をめざし、大阪の中小企業などの経営力強化や創業支援などの事業を通じて健全な事業創出や育成を図り、活力ある大阪経済の発展に寄与することを目的にしています。大阪産業局では、近畿経済産業局と連携し「女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク事業」を9年前から実施しており、女性ならではの社会的背景も考慮しながら、女性起業家の支援、新事業の創出、スケールアップにつながる数多くのイベントやセミナーなどシームレスな起業支援環境の構築・強化に取り組んでいます。



女性起業家応援プロジェクトについて

公益財団法人大阪産業局が実施する、近畿2府5県の女性を対象にした女性起業家応援プロジェクト「DISCOVER MYSELF」。 今年で9年目を迎え、これまでのべ10,000人を超える起業家(起業準備含む)の女性たちと出会い、共に学んできました。 ここから生まれた事業は、日経ウーマンオブザイヤー大賞や、経済産業大臣賞などたくさんの評価をいただき、日本を代表して活躍する起業家を輩出しています。私たちが応援するのは社長ではなく、「起業家」。 【なぜあなたがやるのか】を徹底的に問い、自分の大切な人や社会のためにビジネスを使って貢献する女性をスケールアップさせていきます。 女性起業家がビジネスプランを発表し、それを大企業が応援しビジネスをスケールさせるためのきっかけとなるイベント「LED関西 powered by 大阪信用金庫」や、これから起業する女性を対象としたブラッシュアップやワークショップを提供するアクセラレータープログラム「DOORS」と、これまで輩出された過去のファイナリスト(アンバサダー)の成長を加速させるためのアクセラレータープログラム「PATRON powered by タカラベルモント」を提供しています。他にも女性起業家と、彼女たちを応援する民間企業のコミュニティサイト「SHIP」、女性起業家たちの”仕事”だけでなく”人となり”や”生き方”、サポーター企業と共に取り組んできたストーリーを紹介するメディア「STORY」の運営も行います。すべてのプロジェクトは、近畿経済産局と共に推進し、120社を超えるサポーター企業・パートナー団体の協力のもと、関西の女性起業家を日本へ、世界へスケールアップさせていきます。

公式サイト:https://discovermyself.jp



メディアの方へ

イベントの取材(撮影可)、女性起業家へのインタビュー、プロジェクト総合プロデューサー井本達也へのインタビューもお受けします。ぜひご取材いただければと思います。



問い合わせ先

公益財団法人大阪産業局

女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク運営事務局

フェロー/総合プロデューサー 井本達也

Administrator 松本 明弥香

TEL: 06-6271-0279 / E-mail: info@discovermyself.jp



