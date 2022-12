[シーイヤー株式会社]

シーイヤー株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:村山好孝)は、Qualcomm(R) S5 Sound Platformに刷新した3D音場制御技術Cear Fieldを実装し、この度CES2023の開催にあわせてSnapdragon Sound(TM)️ with Bluetooth Low Energy Audio Gaming Modeを採用したBluetoothスピーカーのプロトタイプを作成しました。

また、これらの最新技術を搭載したシーイヤーの新型スピーカーは、2023年度中の市場導入を目指すことも発表。















刷新した3D音場制御技術Cear FieldとSnapdragon Soundによる、スピーカー向けの圧倒的な3D音場体験をご提供します。





Qualcomm QCC5171によるプロトタイプスピーカーの主な特徴 :





Cear Field搭載

Snapdragon Sound with Bluetooth Low Energy Audio Gaming mode 対応

aptX™ Adaptive対応







シーイヤー株式会社について :





自社で保有する音響に関する複数の特許技術を活用し、国内外の様々なメーカーへ技術供給及びソフトウェアを提供しております。

Qualcomm社のQualcomm Extension Programに参加しています。

Qualcomm社の最新テクノロジーを集結したBluetooth接続のオーデオ処理SoCを使用し、各種プロダクトやアプリケーションを開発します。







