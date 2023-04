[株式会社UCHIAGE]

natural style BIO SOPRA Tokyoは、国境をこえた交流を通して、お互いを尊重し協力し合う関係を築き、多様性に溢れる社会を実現します。



natural style BIO SOPRA Tokyoは、『パートナーシップ』を創造する重要性を発信するHUBとなります。国を超えた街おこしイベント、多様な価値観のコラボレーションで、国境をこえた交流を通して、お互いを尊重し協力し合う関係を築くことで、多様性に溢れる社会を実現します。

当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。

株式会社UCHIAGE(代表取締役:矢内綾乃、本店:東京都港区東新橋2-9-4)は、2019年12月9日(月)、東京・汐留にオーガニックセレクトショップ「natural style BIO SOPRA Tokyo」(ナチュラルスタイル ビオソプラ トーキョー、以下BIOSOPRA)をグランドオープンいたしました。





東京都の港区汐留は、環境と都心の融合、多様性を育む街づくりに力を入れています。

新旧を取り入れ、人の多様性を受け入れる、そんな港区から、BIOSOPRAは世界中に向けて『パートナーシップ』を創造する重要性を発信するHUBとなります。

オーナーの名前の由来でもある「綾」織物のように、人と人、人とモノ、人と街が交差し、多様性に溢れる社会の実現に貢献します。





■人と人を繋ぐ「世界に広がるリアルなネットワーク」







BIOSOPRAは、人と人との出会いが化学変化をおこし、多様な価値観から創造する可能性を大事にしています。

エシカルな商品にはストーリーがあり、1つ1つに生産者の願いが込められています。お客様が、実際に触れて体感し、その想いに共感する事で、エシカルでサステナブルな取り組みは広まっていきます。



世界をより良くしたいという想いが、次の人にバトンパスされ、日本だけではなく世界に広まっていきます。

国を超えた街おこしイベント、コラボレーションを通じて、生産者との繋がりを強固にし、人と人が出会うからこそ、多様な価値観から創造されるよりよい未来を構築します。





■人とモノを繋ぐ「大量消費=悪、から、大量消費=善へ」







BIOSOPRAは、消費者が自ら考え、より「よいモノ」を選択することで、

・フェアトレードを推進し、発展途上国の雇用を生み出す

・環境に配慮された製造を行う生産者の生活を守る

・使えば使うほど地球環境をよくするエシカルな製品の普及

・健康や美容、環境に配慮したライフスタイルの浸透

を推進します。



日本には、まだ知られていない、より「よいモノ」がたくさんあります。

BIOSOPRAは、人とモノを繋ぎ、お客様にとって上質で心華やぐ毎日を過ごすための「出会い」の場になります。

健康や美容、環境に配慮したライフスタイルが、巡り巡って地球環境の保全につながり、人の営みが循環する社会を支えます。この取り組みは『日本の良さ』を世界に発信することにも繋がり、世界を巻き込む存在になります。





■人と街を繋ぐ「日々の営みから循環する社会を実現」





株式会社UCHIAGEの新環境事業により、港区内の各家庭のゴミを分解可能な資源やエネルギーへと変換し、再利用する流れを地域で確立することで、廃棄0を実現します。

その過程で生成されたガスやエネルギーは、公共の乗り物などに利用され、地域に住む人々に還元されます。消費とエネルギー生成のサイクルが地域で循環することで、循環型の地域コミュニティを実現します。



使えば使うほど、地球環境、生産者、消費者にとって三方よしの循環型社会の構築は、サステナブルな消費、自然環境との共存を実現します。



人と人をコラボレーションで紡ぎ、都市と地域を紡ぎ、想いと想いを紡ぎ、より良い世界になるよう貢献します。多様性を受け入れ、1人では出来ないことも、力を合わせれば変えられるかもしれません。お互いに理解を深め、協力し合う関係を築くことで、多様性に溢れる社会を実現し、SDGsの達成に貢献します。



SDGs11番 住み続けられるまちづくりを

SDGs12番 つくる責任、つかう責任

SDGs14番 海の豊かさを守ろう

SDGs15番 陸の豊かさも守ろう

SDGs17番 パートナーシップで目標を達成しよう





■ natural style BIO SOPRA Tokyo

https://bio-sopra.com/







大切な毎日に、上質で華やぐライフスタイルを提案する

「お部屋を、オーガニックアイテムできせかえる」

をコンセプトに、全国で生まれる本当に良いと思うモノだけをセレクトし、上質で華やぐ、新しいライフスタイルを日本中へ提案していきます。



〒105-0021

東京都港区東新橋2-9-4 ヴィアパルコビル1F

050-5435-9183



大江戸線「汐留」から徒歩5分

山手線・浅草線「新橋」から 徒歩9分

山手線・京浜東北線「浜松町」から 徒歩9分



営業時間 11:00~20:00 / 定休日 月、火、土曜日



Instagram: https://www.instagram.com/natural_style_biosopra_tokyo

Twitter: https://twitter.com/biosopra

Facebook: https://www.facebook.com/natual.style.BIOSOPRA.Tokyo/

公式LINE: https://lin.ee/wWaFpzD





■ 株式会社UCHIAGE

https://uchiage.net



株式会社UCHIAGEに関係する役員、スタッフは、一貫して、関わる人全ての成長と成功に情熱を燃やしています。

「理屈を超えた家族のようなチーム作り」

理想を実現するために、本質的なコミュニケーションを大切にし、応援し合い、求めているものの達成に拘って、ひとりひとりの最大限の可能性を引き出します。出会う人たちとのご縁を大事にして、可能性を信じて引き出し、本音のコミニュケーションでこの経営理念を追求し、関わる仲間と共にビジョンを実現しながら、成長し続けていきます。



「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。

私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。





~~English Below~~

We will become a hub that communicates the importance of creating "partnerships" and realize a society overflowing with diversity.





We support April Dream, which aims to make April 1 a day to transmit dreams.

This press release is the dream of UCHIAGE, Inc.







The UCHIAGE, Inc. (Representative Director: Ayano Yanai, Head office: 2-9-4 Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo) announced the grand opening of its organic select store "natural style BIO SOPRA Tokyo" (hereafter BIOSOPRA) in Shiodome, Tokyo, on December 9, 2019 (Monday).



Shiodome in Tokyo's Minato Ward is committed to fusing the environment and the city center, and to creating a town that fosters diversity.

BIOSOPRA will be a HUB that communicates the importance of creating "partnerships" to the world from such Minato-ward, which incorporates the old and the new and embraces the diversity of people.



We will contribute to the realization of a society overflowing with diversity, where people and people, people and things, and people and the city intersect, just like the "AYA" fabric from which the owner's name is derived.





■ Connecting people to people, "a real network that spans the globe."







BIOSOPRA cherishes the possibility that encounters between people can create chemical changes, and that diverse values can lead to new creations.

Ethical products have a story behind them, and each product contains the wishes of the producer. When customers actually touch and feel the products, and empathize with the wishes of the producers, ethical and sustainable initiatives will spread.



The desire to make the world a better place will be passed on to the next person, spreading not only in Japan but throughout the world.

Through cross-national town development events and collaborations, we will strengthen connections with producers and build a better future created from diverse values because people meet people.





■ Connecting People and Things "From Mass Consumption = Evil, to Mass Consumption = Good"







BIOSOPRA promotes the following by encouraging consumers to think for themselves and choose "better products".

・Promote fair trade and create jobs in developing countries

・Protect the livelihood of producers who manufacture in an environmentally friendly way.

・Spread ethical products that help the global environment the more they are used.

・Instill health, beauty, and eco-friendly lifestyles.



There are many "better products" in Japan that are yet to be discovered.

BIOSOPRA will connect people and products, and become a place for customers to "encounter" high-quality, heart-warming products to spend their daily lives.

A Healthy, beautiful, and environmentally friendly lifestyle will in turn help preserve the global environment and support a society in which human activities are part of a cycle. This initiative will also lead to the global dissemination of the "goodness of Japan," and will become a presence that engages the world.





■ Connecting People and Towns "Realizing a Recycling Society through Daily Activities”







The new environmental project of UCHIAGE, Inc. will achieve zero waste by establishing a flow in the community to convert waste from each household in the Minato Ward into degradable resources and energy, which will then be reused.

The gas and energy generated in the process will be used for public transportation and other purposes, and returned to the people living in the community. Through the cycle of consumption and energy generation in the community, we will realize a recycling-oriented local community.



A recycling-oriented society that satisfies all three stakeholders, the global environment, producers, and consumers, realizes sustainable consumption and coexistence with the natural environment the more we use.



BIOSOPRA will be a HUB that transmits the importance of creating "partnerships".

We will contribute to a better world by weaving people together through collaboration, weaving cities and regions together, and weaving thoughts and ideas together. We embrace diversity, and what we cannot do alone, we may be able to change if we work together. We will contribute to the achievement of the SDGs by deepening mutual understanding and building cooperative relationships to realize a society overflowing with diversity.



BIOSOPRA contributes to SDGs goal 11, 12, 14, 15, 17.





■ natural style BIO SOPRA Tokyo







We offer a high-quality, elegant lifestyle for every important day of your life.

With the concept of "dress up your room with organic items", we will select only the best products from all over Japan and propose a new lifestyle of quality and elegance to all over Japan.





~~中文的使用范围是~~

natural style BIO SOPRA Tokyo通过跨境交流,我们建立相互尊重和合作的关系,创造一个充满多样性的社会。

~BIO SOPRA东京将成为一个传达创造 "伙伴关系 "重要性的中心。



我们公司支持「April Dream」旨在让4月1日成为传递梦想的日子。

本新闻稿是UCHIAGE公司的梦想。







UCHIAGE公司(CEO:Ayano Yanai,总部:东京都港区东新桥2-9-4)宣布有机精选店 "natural style BIO SOPRA Tokyo"(以下简称 BIOSOPRA)已经盛大开幕。



位于东京港区的汐留致力于将环境和市中心融合在一起,并创造一个促进多样性的城镇。

从这样一个融合了新旧事物和拥抱人类多样性的港区,BIOSOPRA将成为一个向世界传达创造 "伙伴关系 "重要性的中心。

就像業主的名字所来自的 "斜纹 "织物一样,BIOSOPRA将为实现一个充满多样性的社会做出贡献,在这个社会中,人与人、人与物、人与城镇相互交融。





■"一个跨越全球的真正的网络",连接人与人。







BIOSOPRA重视人与人之间的相遇所创造的可能性,以及通过化学变化所创造的价值的多样性。

有道徳的产品背后都有一个故事,每个产品都包含了生产者的愿望。 当顾客实际触摸和感受到产品,并对生产者的愿望产生共鸣时,道徳和可持续发展的倡议将得到传播。



让世界变得更美好的愿望会传递给下一个人,不仅在日本而且在全世界传播。

通过跨国城市建设活动和合作,我们加強了与生产者的联系,并建立了一个由不同价值创造的更美好的未来,因为人与人相遇。





■将人和货物联系起来,"从大众消费=坏事,到大众消费=好事"







BIOSOPRA由消费者自己思考并选择更多的 "好 "商品、

促进公平贸易,在发展中的国家创造就業机会。

保护环境友好产品生产者的生计。

我们使用的越多,我们就能为环境制造更多的道徳产品。

促进健康、美丽和环保的生活方式。



在日本,有许多更好的产品还不为人所知。

BIOSOPRA将人和产品联系起来,成为顾客的 "邂逅 "之地,让他们度过高质量的、温暖人心的日常生活。

一种考虑到健康、美丽和环境的生活方式将反过来导致对全球环境的保护,并支持一个人们活动循环的社会。 这一举措还将导致向世界传递 "日本之善",并将成为吸引世界的一个存在。





■将人们与城市联系起来,"创造一个从日常活动中循环的社会"







UCHIAGE公司的新环保项目将通过在社区建立一个流程,将港口地





区每个家庭的废物转化为可降解的资源和能源,然后再加以利用,实现零废物。

在此过程中产生的气体和能源将用于公共交通和其他用途,并返回给生活在社区的人们。 消费和能源生产的循环在该地区重复进行,从而实现了一个以循环为导向的地方社区。



我们使用的越多,就越能建立一个以循环为导向的社会,这对全球环境、生产者和消费者有三个方面的好处:可持续消费和与自然环境共存。



BIOSOPRA将是一个传达创造 "伙伴关系 "的重要性的中心。

我们将通过合作将人们编织在一起,将城市和地区编织在一起,将思想和观念编织在一起,从而为一个更美好的世界作出贡献。 我们拥抱多样性,我们无法单独做到的事情,如果我们一起努力,也许就能改变。 通过加深相互理解,建立合作关系,我们将实现一个充满多样性的社会,为实现可持续发展目标做出贡献。



BIOSOPRA为实现可持续发展目标11、12、14、15和17作出贡献。





■ natural style BIO SOPRA Tokyo







为你生活中的每一个重要日子提出高质量的优雅生活方式

本店的概念是 "用有机物品装扮你的房间"。

这个概念是只从日本各地选择真正的好产品,并向全日本提出一种高质量和优雅的新生活方式。





