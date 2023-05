[POPKIT株式会社]

スマレジアカウントでログイン連携、利用料金はスマレジ料金と合算可能



POPKIT株式会社(本社:東京都港区代表取締役:東 里美)は、当社が提供するPOP作成ツール「POPKIT(ポップキット)」と、株式会社スマレジ(本社:大阪市中央区、代表取締役:山本 博士)が提供する高機能クラウドPOSレジ「スマレジ」の連携を開始したことをお知らせいたします。





【POPKITとは】

「POPKIT」は、シリーズ累計50万ユーザー突破の(※)POPデザイン作成ツール。あらかじめ入っている素材を組み合わせるだけで、誰でも簡単にPOP作成ができます。パソコン(WEB)・iPhone/iPad(アプリ)に対応。POP作成の他、チラシ・SNS・HP・動画サムネイル等、顧客に向けてビジュアル的な告知を行うあらゆるシーンで活用できます。

※2023年5月時点の累計ユーザー数





【スマレジとは】

「スマレジ」は、126,000店舗(※)が登録する、iOS端末を使った高機能クラウドPOSレジ。小売業・飲食業・サービス業を中心に、幅広い業種で利用されています。スマレジ専用のアプリストア「スマレジ・アプリマーケット」から、 スマレジユーザーがアプリを購入し連携させることで、自由にカスタマイズすることができます。

※2023 年 4 月時点の登録店舗数



【連携の概要について】

この度、POPKITが「スマレジ・アプリマーケット」に参加しました。 スマレジ利用ユーザーは、スマレジ・アプリマーケットでPOPKITアプリの申込を行うことで、ログイン連携ができるようになり、POPKITを利用することができます。

ご利用いただけるPOPKITのプランはフリープラン(無料)、 エンジョイプラン(550円/月税込)の2種類。

POPKITの利用料金は、スマレジの月額費用と自動的に合算されます。 どちらのプランも1ヶ月のお試しができます。



【ご利用の流れ】

1.スマレジ利用ユーザーが、「スマレジ・アプリマーケット」で「POPKIT」を購入

https://apps.smaregi.jp/apps/1356



2.「WEB版POPKIT」のログイン画面の「スマレジ」ボタンをクリックすると、スマレジアカウントにてユーザ登録されます。以降は、スマレジボタンからログインして利用することができます。

https://popkit.jp/



3.WEB版POPKITでの登録が完了すると、iPhone/iPad(アプリ版)でもご利用できます。その際、App Storeから「POPKIT for APP」をダウンロードし、ログイン時にスマレジの契約IDとスタッフメールアドレス入力が必要です。



【POPKITサービス概要】

サービス名 :「POPKIT」

■公式ホームページ

https://popkit.net



■WEB版「POPKIT for WEB」

https://popkit.jp/

Chrome・Safari・edge の最新版に対応



■iOSアプリ版「POPKIT for APP」

https://apps.apple.com/jp/app/id1557855313

iOS13以上に対応



■利用料金

フリープラン(無料)

エンジョイプラン(550円/月 税込)



【サービスのお問い合わせ】

POPKIT株式会社 POPKIT事務局

問い合わせメールアドレス : info@popkit.net



【会社概要】

「お店に感動体験を、クリエイターに生きがいを。」 をビジョンに、小さな商店から大型店舗まで、デザイン×ITの力で日本中のお店が元気になるPOPプラットフォームを目指しています。





社名 : POPKIT株式会社

代表者 : 代表取締役 東 里美

所在地 : 東京都港区港南2丁目12番32号

設立 : 2019年3月1日

事業内容 : POPKIT の企画・開発・運営・販売

資本金 : 1,500万円

URL : http://popkit.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-18:46)