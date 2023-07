[株式会社LEMO]

オンラインですぐ贈れるデジタルギフト/ソーシャルギフト形式対応。法人向けオリジナルカタログギフト作成サービス「SELECTS for Business」上の販売のため、法人ギフトの様々な課題を解決。



株式会社LEMO(本社:東京都墨田区、代表取締役:小川 学)は、企業ロゴやオリジナルメッセージ、商品のカスタマイズができる法人向けお中元カタログギフト「SELECTS Summer Gift 2023」をSELECTS for Businessにて販売開始しました。





「SELECTS Summer Gift 2023」ではお中元シーズンに喜ばれる厳選したギフトを、プロのギフトプランナーがご予算帯ごとに多数ラインナップしました。オンラインでお贈りできるので、ご注文後すぐに先様へ送ることが可能です。また、専用パッケージに入れたオリジナルギフトカードの作成も可能です。







当サービスは法人向けカタログギフト作成サービス「SELECTS for Business」上での販売のため、

法人ギフトの様々な課題を解決致します。例えば…

代表者からの写真付きメッセージを入れたい



自社や取引先の商品を入れたい



得意様に一括メール配信で贈りたい



相手方のお名前を入れたい、個別に表記やデザインを変更したい



会社のロゴを使ったオリジナルデザインのカタログギフトを製作したい





等々、法人様のご要望に合わせて、最適なデザインを提供いたします。



カタログギフトから選べる掲載商品には、人気の食品からアウトドアグッズ、美容・ヘルスケアグッズなど、夏を楽しむための魅力的なアイテム約70点をラインナップ。さらに、基本ラインナップにご希望商品を追加したり、1から自由に商品ラインナップを組んでいただくことも可能です。お客様のニーズに合わせた最高のギフトセットをお届けいたします。



プラン例





2000プラン

“涼”を感じるスイーツ・グルメに、バスタイムグッズやアウトドアアイテムを加えた、お手頃価格で充実したラインナップのプランです。



3000プラン

見た目にも鮮やかなスイーツ・グルメと、おしゃれで実用的なキッチンウェア・雑貨をラインナップした人気でスタンダードなプランです。



5000プラン

高級感と美味しさを兼ね備えたスイーツ・グルメと、人気ブランドのヘルスケアアイテムが並ぶ、魅力的で洗練された商品内容のプランです。





この夏、株式会社LEMOの「SELECTS Summer Gift 2023」で、魅力的なお中元カタログギフトを贈りませんか? お気軽にお問い合わせください。



「SELECTS Summer Gift 2023」のご購入、お問合せ先





ご購入に関しては、以下からお問い合わせください。



[web] https://www.selects.jp/contact?ref=sg2023

[メール] support+sg2023@selects.jp

[電話] 0800-123-0349(平日11:00~19:00)



SELECTS for Business について





法人向けギフトソリューション「SELECTS for Business」は完全オリジナルカタログギフトを作れる唯一のカタログギフト作成サービスです。周年記念や株主優待、販売促進や成約特典、福利厚生や手土産など様々なギフトシーンで、『最高のギフト体験』を実現するオリジナルカタログギフトを提供します。「SELECTS for Business」はご担当者様の労力を最小限に、ギフトを受け取ったご利用者様の満足度を最大化します。サービス開始より数多くの大手企業様にご利用いただき、お客様のニーズに対する丁寧なヒアリングと柔軟なサービス仕様が大変ご好評いただいております。

https://www.selects.jp/



SELECTSの3つの特徴





1.カタログギフトに掲載できる商品が自由!

SELECTSがご用意した約2万点の商品からだけでなく、オンライン上のあらゆるショップの商品が掲載可能。もちろん企業の自社製品やサービスも掲載可能。





2.カタログギフトの渡し方自在!

お作りしたカタログギフトは手渡しだけでなく、ご自宅などの多数の宛先に一括郵送することができます(他のギフトや手紙などの同梱サービスも可能)。また、URLを発行しオンラインで贈ることもでき、状況に応じてもっとも適した贈り方を選択できます。





3.フルオーダーメイドデザインが可能!

目的に合わせて、パッケージ、紙面、Webページのデザインをフルオーダーメイドで製作可能。もちろん豊富なテンプレートから気軽に作れるセミオーダープランもご用意。



SELECTS とは







Selectable & Selected Gifts



贈る人は商品を選択するから想いが伝わり、相手とのエンゲージメントを形成できる。 貰う人は商品を選択できるから、本当に欲しいものが貰える。選んで選ばれる( Selectable & Selected)、いままでにないギフトコミュニケーション。それがSELECTSです。



会社概要





株式会社LEMO (レモ)

2012年より日本初のカタログギフト作成サービス「SELECTS(セレクツ)」 (旧名:giftkitchen / ギフトキッチン)を提供し、世の中にあふれる不幸なギフトを減らし、誰しもがギフトを通してよりよい関係が構築できる世界を目指すギフト系スタートアップ企業。大手上場企業との取引実績も多数。





代表取締役: 小川 学



資本金: 22,179,800円(資本準備金含む)



設立: 2013年1月(創業2012年7月)



所在地: 〒130-0004 東京都墨田区本所4-26-14 エフビル2F



URL: https://selects.jp/vision



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:40)